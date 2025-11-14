edición general
Rearme ideológico de las Nuevas Generaciones del PP para liderar el debate sobre empleo, vivienda y salud mental (ante el impulso de Vox entre los jóvenes): "han arruinado una generación"

Trabajan para posicionarse como la mejor opción entre los jóvenes en plena derechización de los mismos. Un cambio de tendencia debido a la falta de oportunidades, la inestabilidad y la precariedad económica y laboral en nuestro país y que se está volviendo contra la izquierda tras siete años a los mandos del Gobierno, y cuyo descontento la derecha pugna por capitalizar. "Pedro Sánchez ha roto el pacto social con la juventud y ha arruinado a toda una generación", "nos impide acceder a la vivienda y al mercado laboral en condiciones dignas".

#1 Alcalino
"nos impide acceder a la vivienda y al mercado laboral en condiciones dignas"

Ya, es Pedro Sanchez el que lo impide.

No es ni el capitalismo, ni BlackRock, ni la turistificación.

Es Pedro Sanchez.
#2 DenisseJoel
#1 ¿A quién culpar, si no es al Señor de las Tinieblas?
#5 Luiskelele
#1 hombre, si un gobierno de una nación no puede hacer nada en 7 añazos contra blackrock o su puta madre en bicicleta mejor echar la trapa.

Ahora, si la solución es poner el teléfono ese 047 pues ya me dirás.
#7 Alcalino *
#5 yo no digo que deberían haber hecho mucho mas de lo que han hecho, y estoy contigo en que lo del 047 es una gran cagada.

Pero por muy mal que lo hagan, poner a los representantes de BlackRock y de los intereses turísticos al mando no creo que vaya a solucionar el problema. Mas bien lo contrario.
ostiayajoder #8 ostiayajoder
#5 Pero si la alternativa q viene es comerle el rabo a Trump y a Blackcock a saco....

En serio... yo q se.... asi cosas realistas, con los pies en el suelo y que no sean oajas descomunales?

Q vamos, q a mi me pareceria guay q se levantaran los soviets y tal, pero q acabaria mal pq vives en el mundo q vives y no te van a dejar cambios brutales en 7 años....
Gry #3 Gry
Bla bla bla, ya sabemos la solución del PP cada vez que se habla de vivienda: "liberalizar suelo y dejar que el Mercado arregle el problema".

Bien, pues el Mercado (aka constructoras y fondos) ha decidido que lo mejor es acaparar todo el suelo urbanizable que pueda (que no es infinito por mucho que liberalicen) para evitar la entrada de competencia e ir construyendo con cuentagotas.
#4 z1018
Urbanismo competencia de CCAA y Ayuntamientos, la culpa del enemigo habitual
pedrobotero #6 pedrobotero
El empleo y las NNGG... vaya oximoron
