Rearme ideológico de las Nuevas Generaciones del PP para liderar el debate sobre empleo, vivienda y salud mental (ante el impulso de Vox entre los jóvenes): "han arruinado una generación"

Trabajan para posicionarse como la mejor opción entre los jóvenes en plena derechización de los mismos. Un cambio de tendencia debido a la falta de oportunidades, la inestabilidad y la precariedad económica y laboral en nuestro país y que se está volviendo contra la izquierda tras siete años a los mandos del Gobierno, y cuyo descontento la derecha pugna por capitalizar. "Pedro Sánchez ha roto el pacto social con la juventud y ha arruinado a toda una generación", "nos impide acceder a la vivienda y al mercado laboral en condiciones dignas".
Ya, es Pedro Sanchez el que lo impide.
No es ni el capitalismo, ni BlackRock, ni la turistificación.
Es Pedro Sanchez.
Ahora, si la solución es poner el teléfono ese 047 pues ya me dirás.
Pero por muy mal que lo hagan, poner a los representantes de BlackRock y de los intereses turísticos al mando no creo que vaya a solucionar el problema. Mas bien lo contrario.
En serio... yo q se.... asi cosas realistas, con los pies en el suelo y que no sean oajas descomunales?
Q vamos, q a mi me pareceria guay q se levantaran los soviets y tal, pero q acabaria mal pq vives en el mundo q vives y no te van a dejar cambios brutales en 7 años....
Bien, pues el Mercado (aka constructoras y fondos) ha decidido que lo mejor es acaparar todo el suelo urbanizable que pueda (que no es infinito por mucho que liberalicen) para evitar la entrada de competencia e ir construyendo con cuentagotas.