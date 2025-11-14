Rearme ideológico de las Nuevas Generaciones del PP para liderar el debate sobre empleo, vivienda y salud mental (ante el impulso de Vox entre los jóvenes): "han arruinado una generación"

Trabajan para posicionarse como la mejor opción entre los jóvenes en plena derechización de los mismos. Un cambio de tendencia debido a la falta de oportunidades, la inestabilidad y la precariedad económica y laboral en nuestro país y que se está volviendo contra la izquierda tras siete años a los mandos del Gobierno, y cuyo descontento la derecha pugna por capitalizar. "Pedro Sánchez ha roto el pacto social con la juventud y ha arruinado a toda una generación", "nos impide acceder a la vivienda y al mercado laboral en condiciones dignas".