La realidad sobre instalar nuevos enchufes en casa, según un electricista: "Antes eran 30 euros por punto, ahora son unos 50"

Debido a que el número de productos que requieren electricidad se ha multiplicado, nos hemos encontrado con que el número de puntos de conexión es menor al necesario. Si bien se han desarrollado aparatos para solucionar este problema, como son los alargadores que ofrecen varias clavijas, todavía nos encontramos con la necesidad de poner enchufes en nuevos lugares de la casa.
| etiquetas: precio , electricistas , instalación
No quiero hacer publicidad, pero este tipo de enchufes son muy cómodos.
www.leroymerlin.es/productos/enchufe-monoblock-doble-lika-color-blanco
Ocupan 1 solo cajetín, sin obra. Los hay de más marcas.
Pero claro, entiendo que si llamas a un electricista para que te ponga un enchufe extra en algún sitio pues sí que salga caro.
De ese enchufe salen, actualmente: un regleta que va al SAI (que va a los dos ordenadores y al monitor) y a otra regleta que tiene todos los dispositivos habituales (cargadores de móvil, trastos varios... etc), aún me sobran enchufes.
Si no te "da miedo" tener algunos cables en un rincon del comedor, el problema está resuelto.
Ahora, si lo quieres todo bien mono y que no se vea ningún cable... pues a pasar por caja.
Pero claro, imagino que la gente no aspira a eso en su propia madriguera.