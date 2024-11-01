edición general
La realidad sobre instalar nuevos enchufes en casa, según un electricista: "Antes eran 30 euros por punto, ahora son unos 50"

La realidad sobre instalar nuevos enchufes en casa, según un electricista: "Antes eran 30 euros por punto, ahora son unos 50"

Debido a que el número de productos que requieren electricidad se ha multiplicado, nos hemos encontrado con que el número de puntos de conexión es menor al necesario. Si bien se han desarrollado aparatos para solucionar este problema, como son los alargadores que ofrecen varias clavijas, todavía nos encontramos con la necesidad de poner enchufes en nuevos lugares de la casa.

pip #6 pip
Cuando reformé mi guarida puse 20 enchufes y no me arrepiento, aún podrían ser más :shit:
1
#7 ombresaco *
#6 no recuerdo los enchufes, pero cajetines, en la cocina, me salieron 23 ó 24 (quita 3 por interruptores). Eso sí, ni una regleta ni triples verás en mi cocina.

No quiero hacer publicidad, pero este tipo de enchufes son muy cómodos.
www.leroymerlin.es/productos/enchufe-monoblock-doble-lika-color-blanco
Ocupan 1 solo cajetín, sin obra. Los hay de más marcas.
1
camvalf #12 camvalf
#7 de esos tengo yo dos instalados y hacen un buen apaño
1
#13 ombresaco
#12 si tienes alergia a las regletas y a los triples (me pitan los oídos cada vez que escucho a alguien llamarlo "trifásico"), son más que cómodos.
0
pip #14 pip
#8 #7 yo no sé por cuanto salió, no me acuerdo. Los puse yo, cogí una rozadora en plan matanza de Texas e hice rozas por todas las paredes sin piedad. Compré unos Schneider que tenían de oferta en paquetes de 6 creo en Bauhaus así que los enchufes en sí no fue lo más caro ni mucho menos.

Pero claro, entiendo que si llamas a un electricista para que te ponga un enchufe extra en algún sitio pues sí que salga caro.
0
#8 calcetus
#6 Yo tengo como 20 en mi guarida e hice poner otros 10 en el salón. Y con interruptores para cortar la corriente por completo. Fue en 2021 y ni de coña llegó a los 30 euros por punto como dice el artículo.
0
#9 ombresaco
#8 Coste_material < Coste_material+sueldo_electricista+otros
0
Spirito #16 Spirito
#8 30 euros hoy por hoy para un enchufe me parece bastante buen precio, eso si encuentras un electricista.
0
Aokromes #17 Aokromes
#6 yo puse una canaleta de oficina y 12 enchufes, pero me he quedado corto, necesito 15.
0
camvalf #1 camvalf
Pues por tres o cuatro euros te compras uno de marca...
0
#4 euquesei
#1 Es que ciertos gremios viven en un mundo de tarifas desorbitadas y pagos en B que asusta.
1
#15 ombresaco
Por cierto, la miniatura es un poco cerdada... alimentar con un enchufe el de al lado es algo a evitar. Yo nunca lo he hecho, ni lo volveré a hacer :-)
0
Robus #5 Robus
En mi casa instalaron un enchufe totalmente "actualizado" al lado del aire acondicionado (cuando lo instalaron).

De ese enchufe salen, actualmente: un regleta que va al SAI (que va a los dos ordenadores y al monitor) y a otra regleta que tiene todos los dispositivos habituales (cargadores de móvil, trastos varios... etc), aún me sobran enchufes.

Si no te "da miedo" tener algunos cables en un rincon del comedor, el problema está resuelto.

Ahora, si lo quieres todo bien mono y que no se vea ningún cable... pues a pasar por caja.
0
nopolar #18 nopolar
#5 Mientras no sobrepasen el amperaje que soporta la regleta y esté todo en buen estado no hay miedo.
0
Mala #3 Mala
Poco me parece, si además de todo lo que dice el artículo hay que añadir albañilería (rozas y restauración) donde no hay pladur, que son la mayoría de las viviendas en las que hacen falta esos nuevos puntos.
0
iIusion #2 iIusion
Y eso será antes de IVA.
0
#10 euquesei
#2 IVA? que IVA?
0
triste_realidad #11 triste_realidad
Yo vivo alquilado en una casa viejuna y cutrona. De hecho, tengo una habitación sin enchufes y me tocó (por no gastar mas) hacer un bujero y pasar (el cable de) una regleta a la otra habita.
Pero claro, imagino que la gente no aspira a eso en su propia madriguera.
0

