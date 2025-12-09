Reacciones a la sentencia del fiscal general del Estado, en directo | La portavoz del PP en el Congreso, sobre la sentencia a García Ortiz:

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, se ha pronunciado este martes sobre la sentencia del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz y ha afirmado: “Es el primer fiscal general del Estado al que podemos llamar delincuente”. En la misma línea, la diputada del PP y ex secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha afirmado en X: “Aquí tienen la sentencia todos los que clamaban por ella para atacar a los jueces, empezando por Pedro Sánchez. Su fiscal es un delincuente