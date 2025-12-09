edición general
Reacciones a la sentencia del fiscal general del Estado, en directo | La portavoz del PP en el Congreso, sobre la sentencia a García Ortiz:

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, se ha pronunciado este martes sobre la sentencia del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz y ha afirmado: “Es el primer fiscal general del Estado al que podemos llamar delincuente”. En la misma línea, la diputada del PP y ex secretaria general del partido, Cuca Gamarra, ha afirmado en X: “Aquí tienen la sentencia todos los que clamaban por ella para atacar a los jueces, empezando por Pedro Sánchez. Su fiscal es un delincuente

vicus. #1 vicus.
Aquí tienen la gran vergüenza, la cual hace dudar de la justicia de este país, donde se juzga y se penaliza a un ciudadano inocente, por un chime, por un bulo. Yo no me siento seguro con esta justicia de mierda
#8 Toponotomalasuerte
#1 con la vergüenza del proces o neurona algunos que ahora se rasgan las vestiduras antes aplaudían.
Autarca #7 Autarca *
Un saludo a todos los que pensaron alguna vez que vivían en una democracia

La separación de poderes es inexistente, los jueces están controlados por los partidos

Y los partidos no quieren cambiar esto, solo obtener el control de los jueces

Esto no es una democracia, cuando votáis solo legitimais un juego amañado
#2 seruvi
Es impresionante que la portavoz de un partido que ha reformado su sede con sobornos diga eso. Tienen la cara de hormigón armado.
Lamantua #5 Lamantua
Si opino yo eso mismo me detienen. Esta gentuza lo dice porque se saben muy togaprotegidos. Mierdademocracia se llama.
#9 concentrado *
Y soy hoy llamamos delincuente al FGE y mañana el TC lo declara inocente, ¿a quién podemos pasar a llamar calumniador a partir de ese momento?
Andreham #3 Andreham *
No señora, no puedes llamarlo delincuente. Puedes llamar a su entorno, delincuente. :troll:

Y la gente normal con dos dedos de frente lo que hará será llamarlo víctima de un sistema judicial fascista y a vosotros, mafiosos hijos de puta, que es lo que sois.
jonolulu #4 jonolulu
Está el PP para hablar de delincuentes, confesos y no confesos
#6 rogerillu
Menos mal que ellos controlan gran parte de la justicia y esto no les pasa.
#10 intotheflow *
Lo de atribuir el daño en exclusiva al fiscal general reconociendo en la misma sentencia que se dieron filtraciones anteriores a la prensa es de traca. Ignora totalmente el hecho de que la nota de prensa del fiscal fue una reacción a una información ya pública, no la fuente primaria del daño a la privacidad.
En un vistazo transversal al voto particular veo que las magistradas señalan esta incongruencia.
