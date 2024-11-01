El rapero Balen Shah gana las elecciones en Nepal y será primer ministro con mayoría absoluta

El rapero Balen Shah ha ganado las elecciones en Nepal, que se celebraron el pasado jueves y cuyo escrutinio casi definitivo se ha conocido este domingo. En todo caso, pese a que no se han contado todos los votos, Shah ya ha logrado la mayoría absoluta para convertirse en primer ministro y defender desde el cargo los anhelos de la generación Z de su país. De hecho, han sido los jóvenes, sobre todo, quienes más han votado a Shah, ya que pretenden desterrar del poder a la vieja guardia del país, que a su juicio no mueve ficha.
Ha sido alcalde de Katmandú nada menos. Y están encantados con su gestión. Aquí tenemos la prueba
Y también hay que mirar el contexto.
Al menos éste parece que tiene algo de sensibilidad musical. He dicho algo, no sé si mucho, lo cual, si tiene algo de sensibilidad humana es ya muchísimo dado el panorama.
Una dictadura puede someterse o no, pero una democracia... eso sí que se puede "modular".
Por eso los yankis quieren democracias por todo el mundo.
Es un populista más al estilo de los que están apareciendo ahora en el mundo. Un Make Nepal Great Again.
Bromas aparte, yo también estaría hartísimo de ver las mismas caras en el gobierno desde los años noventa. Que les vaya genial en esta nueva etapa.
Aún así no entiendo qué tiene que ver. ¿Un rapero no puede estar comprometido con la política?.