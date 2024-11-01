edición general
El rapero Balen Shah gana las elecciones en Nepal y será primer ministro con mayoría absoluta

El rapero Balen Shah ha ganado las elecciones en Nepal, que se celebraron el pasado jueves y cuyo escrutinio casi definitivo se ha conocido este domingo. En todo caso, pese a que no se han contado todos los votos, Shah ya ha logrado la mayoría absoluta para convertirse en primer ministro y defender desde el cargo los anhelos de la generación Z de su país. De hecho, han sido los jóvenes, sobre todo, quienes más han votado a Shah, ya que pretenden desterrar del poder a la vieja guardia del país, que a su juicio no mueve ficha.

A.more #1 A.more
El mundo se va al carajo. En Nepal un rapero, en ucrania un payaso, en EEUU un tarado, en Israel un asesino en serie, en Madrid la que llevaba las redes de un perrito.
16 K 171
Cehona #5 Cehona *
#1 En USA un pedófilo, los trumpistas pretenden que nos gobierne un amigo de narcotraficantes y un defensor de los agricultores con la bandera en un tractor, mientras quienes los financian, traen productos de Israel, Marruecos, Argentina, Francia, Sudáfrica, USA... Y nunca protestan en sus centros logísticos.
3 K 62
#7 Barriales
#1 el presidenciable por el PePe, narcotraficante.
4 K 67
rogerius #8 rogerius
#1 España sigue siendo la reserva espiritual de Occidente, tranquilo… aquí a los raperos los encarcelamos. :shit:
0 K 19
Meneanauta #9 Meneanauta
#1 Balen no ha saltado del escenario al parlamento como parece ser que supones.
Ha sido alcalde de Katmandú nada menos. Y están encantados con su gestión. Aquí tenemos la prueba
1 K 35
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
#1 Te ha faltado Milei, a ver si su representante oficial en menéame no se siente agraviado por ello. xD
2 K 44
Asimismov #18 Asimismov *
#10 ¿Ya nos hemos olvidado de Boris "pallaso" Johnson y el daño que hizo?  media
1 K 28
Spirito #12 Spirito *
#1 Bueno, a ver qué pasa con el rapero. A saber qué rapeaba.

Y también hay que mirar el contexto.

Al menos éste parece que tiene algo de sensibilidad musical. He dicho algo, no sé si mucho, lo cual, si tiene algo de sensibilidad humana es ya muchísimo dado el panorama. :roll:
1 K 12
suppiluliuma #13 suppiluliuma *
#1 Y en Rusia un asesino en serie. Pero supongo que eso no es lo tan grave como lo del presidente de Ucrania. :shit:
4 K 57
salteado3 #14 salteado3
#1 Ya verás como el rapero que ha salido de la nada de repente empezará a tocar los huevos a los chinos.

Una dictadura puede someterse o no, pero una democracia... eso sí que se puede "modular".

Por eso los yankis quieren democracias por todo el mundo.
0 K 12
Cantro #15 Cantro
#14 Ya ha sido alcalde de la capital, y era famoso por tocar los huevos... de los indios
0 K 11
cfsr86 #16 cfsr86
#1 pues casi mejor que sea un rapero, que lo que pones en la lista, aunque al notas este no le conozco de nada...
0 K 7
Connect #6 Connect
Rapero ya no lo es hace años. De hecho aunque no lo dice la noticia, era el Alcalde de Katmandú desde 2022. Este traerá problemas con India, porque entre sus propuestas está la de recuperar el territorio de Nepal que los ingleses dieron a la India. Una más de la que liaron los ingleses en su historia de colonizadores.

Es un populista más al estilo de los que están apareciendo ahora en el mundo. Un Make Nepal Great Again.
3 K 54
Meneanauta #4 Meneanauta
Ha ganado el Balenshah al Alavés? Vamos, a ver si evitan bajar a segunda.

Bromas aparte, yo también estaría hartísimo de ver las mismas caras en el gobierno desde los años noventa. Que les vaya genial en esta nueva etapa.
0 K 19
Herumel #2 Herumel
El problema en las democracias actuales y las vías para informarse para poder emitir un voto libre.
0 K 12
A.more #3 A.more
Si en Spain se presenta Belén esteban, gana. Prefiero un político regular que un yutuber
0 K 10
suppiluliuma #17 suppiluliuma
#_14 En efecto, la dictadura venezolana no se "modulado" nadita, en el útimo mes y medio. :troll:
0 K 10
Mesto #11 Mesto
No es rapero desde hace años.

Aún así no entiendo qué tiene que ver. ¿Un rapero no puede estar comprometido con la política?.
0 K 7

