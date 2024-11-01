El rapero Balen Shah gana las elecciones en Nepal y será primer ministro con mayoría absoluta

El rapero Balen Shah ha ganado las elecciones en Nepal, que se celebraron el pasado jueves y cuyo escrutinio casi definitivo se ha conocido este domingo. En todo caso, pese a que no se han contado todos los votos, Shah ya ha logrado la mayoría absoluta para convertirse en primer ministro y defender desde el cargo los anhelos de la generación Z de su país. De hecho, han sido los jóvenes, sobre todo, quienes más han votado a Shah, ya que pretenden desterrar del poder a la vieja guardia del país, que a su juicio no mueve ficha.