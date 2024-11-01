Rallo se queda solo defendiendo a Milei

El fanatismo de Rallo le lleva a decir que Milei ganó las elecciones por gestionar bien la economía y que el rescate de Trump no tuvo nada que ver, a pesar de que hasta youtubers de la fachosfera como Solo Fonseca o Visualpolitik lo reconocen...
Por supuesto, ya sabemos que los único que no son extremistas ni fanáticos son los que comulgan con el progresismo. Los que defienden paguitas para los improductivos, expropiaciones para los que producen, inmigración ilegal, ocupación, 200 géneros identitarios, privilegios para las mujeres, etc.
Con tu permiso al ignore ... no tengo cuerpo para tanto y estoy en un plan de fuera todo lo negativo.
¡Ah, que no se va!
Entonces es un falsario.
Irrelevante.