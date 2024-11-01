edición general
Rallo se queda solo defendiendo a Milei

El fanatismo de Rallo le lleva a decir que Milei ganó las elecciones por gestionar bien la economía y que el rescate de Trump no tuvo nada que ver, a pesar de que hasta youtubers de la fachosfera como Solo Fonseca o Visualpolitik lo reconocen...

oghaio #2 oghaio
Bueno, Rallo y Rafa Nadal: www.youtube.com/watch?v=ogeU8XC_bXw :troll:
3
tul #5 tul
#2 que se ande rayo que vuelve descalzo y en gayumbos xD
1
#7 Eukherio
Si solo fuese Rallo. Sacaron no hace mucho los de eleconomista.es un artículo (que ninguno tuvo cojones de firmar porque tenía que estar descojonándose hasta el becario mientras lo escribían) diciendo que la maniobra de pedir todo el dinero que pudieses era una jugada brutal que no le iba a costar nada a nadie. Los mismos que hace un año celebraban lo responsable que era no pedir dinero a nadie ahora dicen que cuanto más pidas mejor.
1
#1 Popsandbangs
Se ha quedado solísimo, si, solo hay que ver los últimos resultados electorales de Milei y los de su hermano
2
#3 miraqueereslinda
Bueno, será el fanático de Rallo y la fanática sociedad argentina que acaba de votar mayoritariamente por él hace cuatro día, ¿no?

Por supuesto, ya sabemos que los único que no son extremistas ni fanáticos son los que comulgan con el progresismo. Los que defienden paguitas para los improductivos, expropiaciones para los que producen, inmigración ilegal, ocupación, 200 géneros identitarios, privilegios para las mujeres, etc.
1
oceanon3d #9 oceanon3d
#3 No te conocía ... y no me he perdido nada. Menudo historial :-D

Con tu permiso al ignore ... no tengo cuerpo para tanto y estoy en un plan de fuera todo lo negativo.
1
Asimismov #4 Asimismov
Que se vaya allá a hacerse compañía.
¡Ah, que no se va!
Entonces es un falsario.
0
Foxdie #8 Foxdie
Eduardo Garzón xD xD xD xD xD xD xD xD
Irrelevante.
0

