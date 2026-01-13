edición general
Rafuel: “Sólo un 5% quiere la tortilla sin cebolla. Pero como los veganos, hacen mucho ruido”

El nuevo episodio del podcast 'Quédate a comer' tiene como protagonista a Rafael Antonín (Barcelona 1955), cuya cuenta de instagram (@rafuel55) acumula un millón de seguidores, fieles a las recetas que cuelga todas mañanas. Con él conversamos sobre los orígenes de una pasión por la cocina que se remontan a los tiempos en que acompañaba a su madre al mercado, donde compraba para alimentar a sus 9 hijos, de los que él era el mayor.

#4 PerritaPiloto
Siempre saco el concepto "minoría ruidosa".

Cocacola organizó muchos paneles para dar a probar los sabores nuevos que quería dar y compararlos en catas ciegas con el sabor antiguo. La mayoría de la personas preferían el sabor nuevo. Cuando cambiaron el sabor, algunas personas montaron una asociación con el propósito de forzar a Cocacola a volver a sacar el sabor original (que tampoco era el oroginal de la receta de John Pembelton, peor vaya).

Esto refleja dos cosas, la resistencia…   » ver todo el comentario
TripleXXX #18 TripleXXX *
#4 Hace tiempo leí un ensayo "The skin on it" creo que se llamaba y explicaba como una minoría ruidosa consigue más que una mayoría silenciosa. Nadie sale a la calle a pedir que nos quedemos como estamos.

Hubo un ejemplo que me llamó mucho la atención y es que bastantes compañías aéreas servían menús kosher a todo el pasaje porque se ahorraban una línea mas de comida y, al fin y al cabo, la mayoría nos podemos comer un menú kosher sin notarlo.
crycom #19 crycom
#4 carne kosher, carne halal, etc.
Cosmos1917 #3 Cosmos1917 *
Menudo cuñao.
#1 yarkyark
Huy lo que ha dicho :-O
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
A mi me gusta más la tortilla de patatas con cebolla que la tortilla de patatas normal. Pero el debate no es ese si no el nombre.
Sobitt #5 Sobitt
Tontopollas spotted
devilinside #21 devilinside
#5 Hola, minoría
Sergio_ftv #9 Sergio_ftv
Los veo y subo la apuestas tomando las mismas fuentes que las de este hombre, es decir, mis santos OO. Allá voy: "Sólo un 4% quiere la tortilla con cebolla. Pero como los autoritarios hacen mucho ruido....”.

Resumiendo, te puedes comer la tortilla como te de la gana, ahora bien, hay que llamar las cosas por su nombre:

Tortilla de papas = Tortilla de papas
Tortilla de papas con cebolla = Tortilla de papas + cebollas
Tortilla de bacalao = Tortilla de papas + bacalao
etc., etc.
Graffin #12 Graffin *
#9 Mal.
Tortilla = huevo
Tortilla de patatas = huevo + patata + cebolla
Tortilla CON patatas = huevo + patata
Tortilla CON atún = huevo + atún

Tortilla de patatas es una receta y lleva cebolla.
Si no la lleva es una tortilla con un añadido, la patata.
Sergio_ftv #14 Sergio_ftv
#12 "La tortilla de patatas, tortilla de papas o tortilla española es una tortilla u omelet (es decir, huevo batido, cuajado con aceite en la sartén) a la que se le agrega patatas troceadas ......... El ingrediente adicional más habitual es la cebolla ".

es.wikipedia.org/wiki/Tortilla_de_patatas

Y si te refieres a la tortilla romana entonces se te olvida que también lleva verdura, pescado o carne.
Graffin #15 Graffin
#14 Te voy a denunciar a la fiscalía.
silencer #16 silencer
#12 La tortilla de patata no lleva cebolla.
No entro q sea mejor o peor, simplemente q no lleva.

Si le añades cebolla, es la tortilla de patata CON cebolla.

La cebolla, parece ser, se le añadió en España tras la guerra civil para darle más jugosidad ante la falta de huevo en aquellos tiempos.
javibaz #7 javibaz
Ese dato del 5% solo sale en el titular.
#11 Tensk *
#8 josejon
Los veganos quitarán el huevo. Y ya,si quitan tambien la cebolla, pues nos queda la cosa en las patatas fritas de toda la vida
#10 Pitchford
#8 Los veganos la toman con harina de garbanzo y sal negra en lugar del huevo. Sabe bien, pero queda un poco mazacote, para tomarla mejor con salsa de tomate....
#13 pirat *
Huevos y cebollas están demasiado caros.
A veces las hacía con cebolla como colchón para cocer las patatas con una gota de aceite.
El mérito que hay que valorar es hacerla sabrosa sin cebolla.
MIrahigos #20 MIrahigos
Los veganos son los nuevos sincebollistas, nada nuevo bajo el sol.
cargolcoix #6 cargolcoix
El CIS dice que los infieles son bastantes más: meneame.net/story/tres-cada-cuatro-espanoles-prefiere-tortilla-patatas
TripleXXX #17 TripleXXX
La revolución será sin cebolla o no será.
