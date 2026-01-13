Rafuel: “Sólo un 5% quiere la tortilla sin cebolla. Pero como los veganos, hacen mucho ruido”

El nuevo episodio del podcast 'Quédate a comer' tiene como protagonista a Rafael Antonín (Barcelona 1955), cuya cuenta de instagram (@rafuel55) acumula un millón de seguidores, fieles a las recetas que cuelga todas mañanas. Con él conversamos sobre los orígenes de una pasión por la cocina que se remontan a los tiempos en que acompañaba a su madre al mercado, donde compraba para alimentar a sus 9 hijos, de los que él era el mayor.
Cocacola organizó muchos paneles para dar a probar los sabores nuevos que quería dar y compararlos en catas ciegas con el sabor antiguo. La mayoría de la personas preferían el sabor nuevo. Cuando cambiaron el sabor, algunas personas montaron una asociación con el propósito de forzar a Cocacola a volver a sacar el sabor original (que tampoco era el oroginal de la receta de John Pembelton, peor vaya).
Esto refleja dos cosas, la resistencia… » ver todo el comentario
Hubo un ejemplo que me llamó mucho la atención y es que bastantes compañías aéreas servían menús kosher a todo el pasaje porque se ahorraban una línea mas de comida y, al fin y al cabo, la mayoría nos podemos comer un menú kosher sin notarlo.
Resumiendo, te puedes comer la tortilla como te de la gana, ahora bien, hay que llamar las cosas por su nombre:
Tortilla de papas = Tortilla de papas
Tortilla de papas con cebolla = Tortilla de papas + cebollas
Tortilla de bacalao = Tortilla de papas + bacalao
etc., etc.
Tortilla = huevo
Tortilla de patatas = huevo + patata + cebolla
Tortilla CON patatas = huevo + patata
Tortilla CON atún = huevo + atún
Tortilla de patatas es una receta y lleva cebolla.
Si no la lleva es una tortilla con un añadido, la patata.
es.wikipedia.org/wiki/Tortilla_de_patatas
Y si te refieres a la tortilla romana entonces se te olvida que también lleva verdura, pescado o carne.
No entro q sea mejor o peor, simplemente q no lleva.
Si le añades cebolla, es la tortilla de patata CON cebolla.
La cebolla, parece ser, se le añadió en España tras la guerra civil para darle más jugosidad ante la falta de huevo en aquellos tiempos.
A veces las hacía con cebolla como colchón para cocer las patatas con una gota de aceite.
El mérito que hay que valorar es hacerla sabrosa sin cebolla.