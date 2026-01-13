Rafuel: “Sólo un 5% quiere la tortilla sin cebolla. Pero como los veganos, hacen mucho ruido”

El nuevo episodio del podcast 'Quédate a comer' tiene como protagonista a Rafael Antonín (Barcelona 1955), cuya cuenta de instagram (@rafuel55) acumula un millón de seguidores, fieles a las recetas que cuelga todas mañanas. Con él conversamos sobre los orígenes de una pasión por la cocina que se remontan a los tiempos en que acompañaba a su madre al mercado, donde compraba para alimentar a sus 9 hijos, de los que él era el mayor.