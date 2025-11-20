edición general
¿Quién es Anne McClain, la primera persona acusada de cometer un delito en el espacio?

El primer juicio por un delito supuestamente cometido en el espacio ya tiene resolución seis años después del comienzo del proceso y es favorable para la astronauta acusada de los hechos. Ella es Anne McClain y fue acusada por su expareja, la exmilitar Summer Worden, de haber consultado desde la Estación Espacial Internacional (ISS) y sin permiso su cuenta bancaria.

Nacho_Saenz #3 Nacho_Saenz
Curioso, 800 horas acumuladas matando iraquíes pero el delito fue mirar la cuenta bancaria
woody_alien #1 woody_alien
Han pasado del rollo bollo a montar el poyo.
tommyx #4 tommyx *
#1 pollooo, pooollloooo :-D
Gamer1983 #7 Gamer1983
Historia fascinante. Anne McClain tiene un currículum impresionante: veterana de Irak con 800 horas de combate, astronauta de la NASA, ingeniera aeroespacial... y tras 6 años de acusaciones falsas, finalmente su expareja ha reconocido que mintió. La acusación de "delito espacial" resulta que era completamente falsa. Un recordatorio de cómo las falsas acusaciones pueden arruinar reputaciones, incluso las de personas altamente cualificadas.
YoSoyTuPadre #9 YoSoyTuPadre *
#7 Criminal de guerra, participante activa en invasiones ilegales y asesina

Sí, toda una pieza


Me hace gracia cuando en películas recientes de EEUU hablan de veteranos como una especie de seres de luz y algo para sentirse orgullosos, pero después ves qué pasó en Irak o Afghanistán, por decir dos recientes, con crímenes contra civiles por todos lados. Cualquier persona decente debería escupir a la cara cuando viese a un veterano de Iraq como pasó con los de Vietnam
#13 baronluigi
#9 Todas las series y pelis de EEUU son pura propaganda militar.
Nobby #14 Nobby
#7 ¿No era que las denuncias falsas...? Ay no, que aquí no va esto {0x1f605}
#11 giropau
Por si a alguien le pica la curiosidad si cometes un delito en la ISS se te juzgará con el código de tu país. Si el delito es contra otra persona de otra nacionalidad el país de la víctima puede reclamar que se juzgue al acusado bajo su código. Los mismo que si el delito es contra la propiedad de algún país.
Duernu #2 Duernu
Lo que diga MAR.
#5 capitan.meneito
Bua, menudo clickbait.
Por el titular parece que hubiera arrojado por la escotilla a un compañero o algo.

qué fraude!
sillycon #6 sillycon
Las discusiones de pareja son fuertes, pero cuando la pareja es de mujeres es épica.
mudito #8 mudito
Vaya noticia sensacionalista. ¿Importa que haya sido en el espacio o en la parada del autobús?
DDJ #10 DDJ
En todo caso sería la primera persona acusada de cometer un delito DESDE el espacio y no en el espacio

Y además era falso de lo que la acusaban por lo que ya me dirás el interés que pueda tener un asunto privado de una pareja usana
Vilkarmer #12 Vilkarmer *
"Ella es Anne McClain y fue acusada por su expareja, la exmilitar Summer Worden, de haber consultado desde la Estación Espacial Internacional (ISS) y sin permiso su cuenta bancaria.
El tiempo le ha dado la razón corroborando la inocencia que defendió desde el principio, ya que su expareja recientemente se ha declarado culpable de falso testimonio y las investigaciones de la Comisión Federal de Comercio y del Inspector General de la Nasa aclararon que Worden había dado las contraseña a

