¿Quién es Anne McClain, la primera persona acusada de cometer un delito en el espacio?

El primer juicio por un delito supuestamente cometido en el espacio ya tiene resolución seis años después del comienzo del proceso y es favorable para la astronauta acusada de los hechos. Ella es Anne McClain y fue acusada por su expareja, la exmilitar Summer Worden, de haber consultado desde la Estación Espacial Internacional (ISS) y sin permiso su cuenta bancaria.
Sí, toda una pieza
Me hace gracia cuando en películas recientes de EEUU hablan de veteranos como una especie de seres de luz y algo para sentirse orgullosos, pero después ves qué pasó en Irak o Afghanistán, por decir dos recientes, con crímenes contra civiles por todos lados. Cualquier persona decente debería escupir a la cara cuando viese a un veterano de Iraq como pasó con los de Vietnam
Por el titular parece que hubiera arrojado por la escotilla a un compañero o algo.
qué fraude!
Y además era falso de lo que la acusaban por lo que ya me dirás el interés que pueda tener un asunto privado de una pareja usana
El tiempo le ha dado la razón corroborando la inocencia que defendió desde el principio, ya que su expareja recientemente se ha declarado culpable de falso testimonio y las investigaciones de la Comisión Federal de Comercio y del Inspector General de la Nasa aclararon que Worden había dado las contraseña a
