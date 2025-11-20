¿Quién es Anne McClain, la primera persona acusada de cometer un delito en el espacio?

El primer juicio por un delito supuestamente cometido en el espacio ya tiene resolución seis años después del comienzo del proceso y es favorable para la astronauta acusada de los hechos. Ella es Anne McClain y fue acusada por su expareja, la exmilitar Summer Worden, de haber consultado desde la Estación Espacial Internacional (ISS) y sin permiso su cuenta bancaria.