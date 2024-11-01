edición general
"Queremos hacer de la CJM (Comunidad judia de Madrid) una plataforma vibrante que invite a judíos de todo el mundo a radicarse en Madrid”

La Comunidad Judía de Madrid (CJM) se prepara para un relevo, asumirá como rabino principal Moisés Chicurel, que llega desde Mexico. Su proyecto buscará revitalizar la vida judía madrileña a través de la educación, la creación de espacios sociales y culturales, y la consolidación de una identidad que combine raíces milenarias con relevancia contemporánea. Queremos hacer una plataforma en el judaísmo de Madrid que sea viable y que invite a todas aquellas personas que, por alguna u otra razón, deciden migrar de sus lugares, que está sucediendo po

Supercinexin
Traducción: "queremos traer peña aquí para que estos hijos de puta rojos nunca vuelvan a ganar unas elecciones".
rob
#1 Más o menos.
Con solo leer la entradilla me entra la risa...
tierramar
#3 Un rabino no es cualquiera, son agentes muy formados, conocen sus objetivos y están muy biern organizados a nivel global
rob
#4 Sí, claro... Sobre todo lo de "agentes"
ExLibris
OMFG! Pero eso será con la complicidad de Israel Díaz Abuso. ¿Pero no se iban a ir a la Patagonia con Milei?
