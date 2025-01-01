edición general
Quedadas en Asturias para pasear al bebé... de silicona (que puede llegar a costar 20.000 euros)

Con casi 200 de reborns y más de 70 carritos, Marta Villamil es la mayor coleccionista de Asturias de estos muñecos hiperrealistas y sale todos los sábados

Cuñado #3 Cuñado
200 muñecos y 70 carros. Te pillas unos dados y te montas tremendo Warhammer. Braindead edition.
#6 DonBoton
#3 es que los mayores ya saben andar y no necesitan carrito
elTieso #14 elTieso
#3 xD Admins, dadme positivos más grandes para votar a Cuñado. :hug:
#17 Celsar *
#3 incluso te sale más barato que el Warhammer.
#9 Shibuya
Pues me parece de puta madre. Es su afición, se lo pasan bién y no hacen daño a nadie ni a ellos mismo.
Otros prefieren coleccionar kilos de nicotina en los pulmones o destrozarse el higado.
Golan_Trevize #10 Golan_Trevize *
#9 iba a hacer un comentario crítico al respecto, pero ¡tienes toda la razón!
#13 A_S
#9 y sale más barato que uno real
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos *
Esta gente debe follar mazo. Menudas raves se montan.
sotillo #4 sotillo
#1 Decididamente la gente está muy mal de la cabeza, espero que por lo menos no falten a misa y estén bautizados
#2 Pitchford
Me gustan más estos paseantes que los de los perros..
sotillo #5 sotillo
#2 Donde va a parar
Andreham #8 Andreham
Gente jugando con muñecas que no hacen mal a nadie, pero aquí están los opinadores profesionales con mensajes de puro odio y cataclismo lol

El día que veáis lo que se mueve en cartitas de cartón lo flipáis.
kumo #15 kumo *
#8 Tienes parte de razón, pero normalmente detrás de las cartitas hiper-preciadas y otros hobbies similares no se esconden otras cosas. Con el tema de los reborn (que no es para nada nuevo, antes de pandemia ya habían llegado y había reportajes) a veces lo que hay detrás necesita terapia. Una parte quizás la da el "bebé" (que no parece una muñeca y acarrea comportamientos a veces preocupantes) pero creo que por si sólo no vale. De todas maneras, efectivamente puede ser una forma de socializar para alguien que lo necesite.
Connect #11 Connect
Que pena. Con la de cosas interesantes que hay para hacer que incluso aporten, y se dediquen a passar muñecas. No quiero imaginar el tema de conversación de esta gente.

No me parece algo increíble o admirable. Me parece una somera chorrada.
taSanás #18 taSanás *
#11 sí, hay que hacer cosas más importantes, que aporten…. como estar en menéame comentando..

Verdad? VERDAD??? :roll:
Kantinero #7 Kantinero
Confirma mi teoría, la especie se va a tomar por culo en un par de generaciones
EvilPreacher #12 EvilPreacher
Veo mucha intransigencia ¿qué tendrá de malo Asturias? :-P
elTieso #16 elTieso
Somos una sociedad para el estudio antropológico.
