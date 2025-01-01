·
Quedadas en Asturias para pasear al bebé... de silicona (que puede llegar a costar 20.000 euros)
Con casi 200 de reborns y más de 70 carritos, Marta Villamil es la mayor coleccionista de Asturias de estos muñecos hiperrealistas y sale todos los sábados
etiquetas
:
asturias
,
quedadas
,
muñecos
,
paseo
actualidad
18 comentarios
actualidad
#3
Cuñado
200 muñecos y 70 carros. Te pillas unos dados y te montas tremendo Warhammer. Braindead edition.
4
K
61
#6
DonBoton
#3
es que los mayores ya saben andar y no necesitan carrito
1
K
15
#14
elTieso
#3
Admins, dadme positivos más grandes para votar a Cuñado.
0
K
11
#17
Celsar
*
#3
incluso te sale más barato que el Warhammer.
0
K
12
#9
Shibuya
Pues me parece de puta madre. Es su afición, se lo pasan bién y no hacen daño a nadie ni a ellos mismo.
Otros prefieren coleccionar kilos de nicotina en los pulmones o destrozarse el higado.
3
K
35
#10
Golan_Trevize
*
#9
iba a hacer un comentario crítico al respecto, pero ¡tienes toda la razón!
0
K
12
#13
A_S
#9
y sale más barato que uno real
0
K
8
#1
cenutrios_unidos
*
Esta gente debe follar mazo. Menudas raves se montan.
1
K
29
#4
sotillo
#1
Decididamente la gente está muy mal de la cabeza, espero que por lo menos no falten a misa y estén bautizados
1
K
26
#2
Pitchford
Me gustan más estos paseantes que los de los perros..
0
K
18
#5
sotillo
#2
Donde va a parar
0
K
10
#8
Andreham
Gente jugando con muñecas que no hacen mal a nadie, pero aquí están los opinadores profesionales con mensajes de puro odio y cataclismo lol
El día que veáis lo que se mueve en cartitas de cartón lo flipáis.
1
K
16
#15
kumo
*
#8
Tienes parte de razón, pero normalmente detrás de las cartitas hiper-preciadas y otros hobbies similares no se esconden otras cosas. Con el tema de los reborn (que no es para nada nuevo, antes de pandemia ya habían llegado y había reportajes) a veces lo que hay detrás necesita terapia. Una parte quizás la da el "bebé" (que no parece una muñeca y acarrea comportamientos a veces preocupantes) pero creo que por si sólo no vale. De todas maneras, efectivamente puede ser una forma de socializar para alguien que lo necesite.
1
K
18
#11
Connect
Que pena. Con la de cosas interesantes que hay para hacer que incluso aporten, y se dediquen a passar muñecas. No quiero imaginar el tema de conversación de esta gente.
No me parece algo increíble o admirable. Me parece una somera chorrada.
0
K
13
#18
taSanás
*
#11
sí, hay que hacer cosas más importantes, que aporten…. como estar en menéame comentando..
Verdad? VERDAD???
0
K
8
#7
Kantinero
Confirma mi teoría, la especie se va a tomar por culo en un par de generaciones
0
K
11
#12
EvilPreacher
Veo mucha intransigencia ¿qué tendrá de malo Asturias?
0
K
11
#16
elTieso
Somos una sociedad para el estudio antropológico.
0
K
11
