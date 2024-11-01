·
40
meneos
41
clics
Putin ofrece gas y petróleo a Europa a cambio de "una cooperación sostenible a largo plazo"
El presidente ruso abre la puerta a recuperar relaciones comerciales aprovechando la guerra detonada por Estados Unidos e Israe
|
etiquetas:
:
putin
,
europa
,
cooperación
,
sostenible
actualidad
16 comentarios
#2
Pertinax
*
Hay que impulsar aún más las renovables sí o sí.
9
K
116
#6
El_pofesional
#2
Al currela de a pie se la suda mientras no pueda meter eólica o solar en el coche. Y con razón.
A ver si empezamos por abajo.
1
K
17
#7
Andreham
#2
Ojalá, pero algo que aprenderéis algunos con la edad es que la "patria" es una patr-aña y que las relaciones internacionales se basan en el puro y duro $$ (no necesariamente esa moneda).
Si se impulsan las renovables no será para negarle a Putin vender su petróleo y gas; sino porque le interesa a Endesa e Iberdrola (y sus accionistas).
Si no, pues te venderán que lo mejor es petróleo y gas ruso, que nunca estuvimos en guerra con Oceanía, y lo aceptarás porque te pondrán a otro enemigo delante.
2
K
27
#8
Pertinax
*
#7
Me hace gracia esa segunda persona que utilizáis algunos, como si nos conocierais mejor que nuestras madres.
4
K
61
#14
Alfon_Dc
#8
Por ahí anda la cosa..y difícil no es..basta con leer unos pocos comentarios para saber si alguien piensa, está manipulado, manipula, o directamente es un bot o un guilipollos
1
K
31
#10
Empakus
*
#2
Para mí, Europa tiene que espabilar muchísimo en muchas áreas...
La historia y los acontecimientos geopolíticos de la última década, han demostrado muchas debilidades en aspectos clave de autonomía, fruto de un sistema caduco, autocomplaciente e increíblemente engreído...
El primer aspecto es el de la reindustrialización y el retorno de la producción de productos consumo interno y de productos de valor añadido. De esta manera podemos controlar los procesos de producción, su calidad, su…
» ver todo el comentario
1
K
20
#11
buronix
#2
Mañana lo tenemos cerrado.
Pero hoy me viene mal que tengo que llevar al Unicornio al veterinario.
No de verdad, renovables a tope, pero estamos demasiado lejos como para pensar que estaríamos libres de esta situación.
#1
MoñecoTeDrapo
Tiene mierda de la buena
5
K
54
#5
inventandonos
joder. entendí "gays" y petróleo. Si fuera cualquier otro mandatario en seguida me hubiera dado cuenta de que había leído mal.
2
K
28
#4
pingON
el poli malo y el más malo malote ....
1
K
22
#3
karlos_
Calzonazos
1
K
16
#13
perica_we
troll de trolles, se tiene que estar partiendo la ceja del espectáculo. occidente otra vez más pegándose un tiro en el pie.
1
K
13
#16
suppiluliuma
Zazis de MNM
: ¡Las atrocidades cometidas por Israel contra los palestinos son intolerables! ¡Hasta cuando vamos a seguir alimentando la economía que alimenta esos crímenes! ¡Embargo ya!
También Zazis de MNM
: ¡Nooooooooooooooooooooooo! ¡Tenemos que comprar hidrocarburos rusos! ¡Madre mía, están súper baratos! ¿Cómo vamos a privarnos de ellos por unos criminillos de guerra de nada!
#15
neiviMuubs
Lo sentimos Vladimir, pero en Europa si no le hacemos la cama al Donaldo y su amigo Bibi con el que a veces nos fuerza a trios, pues... nos pega con la hebilla. Besis, lo nuestro no pudo ser.
0
K
7
#9
noopino
Que preferís, EEUU o rusia?
www.meneame.net/go?id=4155660
#12
vilgeits
El Amo no nos dejará
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
