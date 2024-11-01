edición general
Putin ofrece gas y petróleo a Europa a cambio de "una cooperación sostenible a largo plazo"

Putin ofrece gas y petróleo a Europa a cambio de "una cooperación sostenible a largo plazo"

El presidente ruso abre la puerta a recuperar relaciones comerciales aprovechando la guerra detonada por Estados Unidos e Israe

Comentarios destacados:      
Pertinax #2 Pertinax
Hay que impulsar aún más las renovables sí o sí.

El_pofesional #6 El_pofesional
#2 Al currela de a pie se la suda mientras no pueda meter eólica o solar en el coche. Y con razón.

A ver si empezamos por abajo.

Andreham #7 Andreham
#2 Ojalá, pero algo que aprenderéis algunos con la edad es que la "patria" es una patr-aña y que las relaciones internacionales se basan en el puro y duro $$ (no necesariamente esa moneda).

Si se impulsan las renovables no será para negarle a Putin vender su petróleo y gas; sino porque le interesa a Endesa e Iberdrola (y sus accionistas).

Si no, pues te venderán que lo mejor es petróleo y gas ruso, que nunca estuvimos en guerra con Oceanía, y lo aceptarás porque te pondrán a otro enemigo delante.

Pertinax #8 Pertinax *
#7 Me hace gracia esa segunda persona que utilizáis algunos, como si nos conocierais mejor que nuestras madres.

Alfon_Dc #14 Alfon_Dc
#8
Por ahí anda la cosa..y difícil no es..basta con leer unos pocos comentarios para saber si alguien piensa, está manipulado, manipula, o directamente es un bot o un guilipollos

#10 Empakus *
#2 Para mí, Europa tiene que espabilar muchísimo en muchas áreas...
La historia y los acontecimientos geopolíticos de la última década, han demostrado muchas debilidades en aspectos clave de autonomía, fruto de un sistema caduco, autocomplaciente e increíblemente engreído...
El primer aspecto es el de la reindustrialización y el retorno de la producción de productos consumo interno y de productos de valor añadido. De esta manera podemos controlar los procesos de producción, su calidad, su…   » ver todo el comentario

buronix #11 buronix
#2 Mañana lo tenemos cerrado.
Pero hoy me viene mal que tengo que llevar al Unicornio al veterinario.
No de verdad, renovables a tope, pero estamos demasiado lejos como para pensar que estaríamos libres de esta situación.

MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
Tiene mierda de la buena :roll:

inventandonos #5 inventandonos
joder. entendí "gays" y petróleo. Si fuera cualquier otro mandatario en seguida me hubiera dado cuenta de que había leído mal.

pingON #4 pingON
el poli malo y el más malo malote ....

karlos_ #3 karlos_
Calzonazos

#13 perica_we
troll de trolles, se tiene que estar partiendo la ceja del espectáculo. occidente otra vez más pegándose un tiro en el pie.

suppiluliuma #16 suppiluliuma
Zazis de MNM: ¡Las atrocidades cometidas por Israel contra los palestinos son intolerables! ¡Hasta cuando vamos a seguir alimentando la economía que alimenta esos crímenes! ¡Embargo ya!
También Zazis de MNM: ¡Nooooooooooooooooooooooo! ¡Tenemos que comprar hidrocarburos rusos! ¡Madre mía, están súper baratos! ¿Cómo vamos a privarnos de ellos por unos criminillos de guerra de nada!

neiviMuubs #15 neiviMuubs
Lo sentimos Vladimir, pero en Europa si no le hacemos la cama al Donaldo y su amigo Bibi con el que a veces nos fuerza a trios, pues... nos pega con la hebilla. Besis, lo nuestro no pudo ser.

#9 noopino
Que preferís, EEUU o rusia?
www.meneame.net/go?id=4155660

vilgeits #12 vilgeits
El Amo no nos dejará


