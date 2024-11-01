edición general
31 meneos
33 clics
Putin ofrece a Europa retomar el suministro energético si hay una cooperación a largo plazo

Putin ofrece a Europa retomar el suministro energético si hay una cooperación a largo plazo

"Si las empresas y los compradores europeos deciden repentinamente reorientarse y ofrecernos una cooperación sostenible a largo plazo, libre de presiones políticas, adelante. Nunca nos hemos negado", ha indicado el dirigente ruso.

| etiquetas: eeuu , irán , rusia , energía , petróleo
26 5 0 K 207 actualidad
17 comentarios
26 5 0 K 207 actualidad
Comentarios destacados:      
NATOstrófico #2 NATOstrófico
Mientras tengamos dirigiendo Europea a rusofobos y sionistas seguiremos cuesta abajo y pagando a millón gas y petroleo
13 K 161
azathothruna #11 azathothruna
#2 Deberia llover a negativos o reportes a natontados como @suppiluliuma
1 K 25
Spirito #13 Spirito
#11 Y no solo Suppiluima, sino una horda vorágine de yanquinejos que repiten como loros: Putin malo, Putin malo, Putin malo... y de ahí no salen, como cuando les dio por decir Venezuela, Venezuela... por todo argumento.

Y les da igual la criminalidad de Zelenski, la de EEUU provocando antes de empezar la guerra en Ucrania, el tiro en el pie de la UE...
2 K 34
Alakrán_ #15 Alakrán_
#2 Que Rusia dejará de invadir a un país europeo ayudaría mucho a normalizar las relaciones.
0 K 12
Tkachenko #1 Tkachenko
Le ha faltado el :troll:
8 K 113
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 O un "pitas, pitas", como soltaba cierto meneante poco amigo de Putin en las noticias sobre la guerra. xD
1 K 35
Asimismov #5 Asimismov
#1 Rusia quiere vender su gas y prefiere una Europa rica a una China aún más rica.
Putin teme más a China que a 27 locas que se hacen llamar Europa.
5 K 81
Spirito #14 Spirito *
#5 Rusia hace años pidió unirse a la OTAN. También pidió unirse a la UE... pero eso a EEUU no le gustaba, no sea que me hiciésemos sombra.
0 K 9
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Que vuelva Merkel y corra a gorrazos a Merz. Y de paso, que clonen a De Gaulle. Políticamente son lo opuesto a mi, pero al menos, no son unos vendidos al puto yanki.
2 K 40
Doisneau #6 Doisneau
Pues estaria bien poner el bienestar de los ciudadanos por encima de la moralina, o peor aun, por encima de ser el chupapollas de EEUU.
1 K 25
elTieso #12 elTieso
Vamos a tener que bajarnos los pantalones, apoyar la entrega de una parte de Ucrania y recordar para el futuro no tocarle las pelotas a los rusos, nos gusten o no, ya que tanto dependemos de su energía (y ellos de nuestro mercado para venderla que a ver si no por qué dice esto Putin). Si tenemos que elegir entre yankilandia y el tovarich dictador pues casi mejor el dictador.
1 K 18
LázaroCodesal #9 LázaroCodesal
Eurasia seria imbatible y sin necesitar de los gringonazis para absolutamente nada. Ese es su miedo, que no les necesitemos.
1 K 13
#10 Suleiman
Deberiamos tomar esta oportunidad... Si no lo pagaremos caro.
0 K 12
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Que tenga que venir Putin a rescatar a la UE de sus dueños aliados...
0 K 12
#16 Empakus
Sueño con el día en que Rusia y europa se reconcilien... Incluyendo a Ucrania...
0 K 10
#8 txelin *
Tenemos dirigentes en la UE que tienen la misma forma de pensar que muchos paletos de pueblo “prefiero que se muera el mí cerdo a que engorde el del vecino” y si con mi cerdo me refiero a la población de Europa, que más o menos es como nos ven y nos tratan, como a ganado.
0 K 9
#17 Nuisaint
Bueno, que se retire de Ucrania y devuelva Crimea y se comprometa a no volver a atacar nunca, entonces se puede empezar a negociar. Ah ! que quiere seguir invadiendo territorios y que se lo financiemos comprándoles energía...pues si picamos con eso , entonces somos más tontos aún
0 K 7

menéame