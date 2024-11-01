Putin ofrece a Europa retomar el suministro energético si hay una cooperación a largo plazo

"Si las empresas y los compradores europeos deciden repentinamente reorientarse y ofrecernos una cooperación sostenible a largo plazo, libre de presiones políticas, adelante. Nunca nos hemos negado", ha indicado el dirigente ruso.
| etiquetas: eeuu , irán , rusia , energía , petróleo
Y les da igual la criminalidad de Zelenski, la de EEUU provocando antes de empezar la guerra en Ucrania, el tiro en el pie de la UE...
Putin teme más a China que a 27 locas que se hacen llamar Europa.
dueñosaliados...