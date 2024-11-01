edición general
Putin dice que Rusia nunca se doblegará a la presión de Estados Unidos [en]

El presidente Putin dice que Rusia no cederá a la presión de Estados Unidos, y advierte de graves repercusiones ante ataques en el interior del territorio ruso. Calificó como hostiles las sanciones estadounidenses, pero dice que no impactarán significativamente en la economía rusa, en particular sobre su vigoroso sector energético. Putin calificó las cesiones de misiles occidentales a Ucrania como una escalada, prometiendo una respuesta abrumadora si el territorio ruso es atacado.

#1 pozz
Putin diciendo que hace un all in, apostando/sacrificando su pais y a su pueblo por sus delirios imperialistas.

Ya van tantas amenazas del Kremlin, que esta es una mas en el ridiculo del ridiculo... de momento, Ucrania sigue volando todo tipo de objetivos economicos en la Rusia profunda, las ultimas semanas han sido bastante moviditas para el Kremlin y sus cuentas. xD
oceanon3d #2 oceanon3d *
Pero vamos a ver almas cándidas ¿de verdad alguien se piensa que Trump desea que se acabe esta guerra? ... pero si esta de comercial/extorsión de la empresas armamentísticas yankis a las naciones de la UE y su principal argumento de venta es esta guerra y Rusia mala, mala, mala. Por no hablar de sus ventas de su petroleo al estar el grifo Ruso cerrado.
Alakrán_ #3 Alakrán_
Los delirios de un dictador con nostalgia del imperio caído que se niega a negociar una paz justa en Ucrania.
johel #4 johel *
#3 Se me hace dificil saber a quien te refieres, ¿al supremacista aprofobico blanco naranja que manipula y extorsiona en beneficio economico personal como si fuese un emperador decadente o al totalitarista blanco que esta en guerra por mantener la frontera de su dudoso imperio en decadencia etc?
Si, es una falsa dicotomia
Ilunabarra #7 Ilunabarra
Vamos Putin! Das asco pero disfruto con esto. Usanos cuidado!
Lamantua #8 Lamantua *
Como Pedro Sánchez. Nos copia. :troll:
#5 anamabel
De momento los ukros siguen avanzando en su retroceso, sus recursos secuestrados por muchos años por su aliado yanki. Los últimos años han sido bastante moviditos para las exportaciones de gas yanki en barco, desde que volaron el Nordstream.
#6 anamabel
¿Te refieres a Trump? Completamente deacuerdo.
