Putin dice que Rusia nunca se doblegará a la presión de Estados Unidos [en]

El presidente Putin dice que Rusia no cederá a la presión de Estados Unidos, y advierte de graves repercusiones ante ataques en el interior del territorio ruso. Calificó como hostiles las sanciones estadounidenses, pero dice que no impactarán significativamente en la economía rusa, en particular sobre su vigoroso sector energético. Putin calificó las cesiones de misiles occidentales a Ucrania como una escalada, prometiendo una respuesta abrumadora si el territorio ruso es atacado.