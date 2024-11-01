Putin dice que Rusia nunca se doblegará a la presión de Estados Unidos [en]

El presidente Putin dice que Rusia no cederá a la presión de Estados Unidos, y advierte de graves repercusiones ante ataques en el interior del territorio ruso. Calificó como hostiles las sanciones estadounidenses, pero dice que no impactarán significativamente en la economía rusa, en particular sobre su vigoroso sector energético. Putin calificó las cesiones de misiles occidentales a Ucrania como una escalada, prometiendo una respuesta abrumadora si el territorio ruso es atacado.
| etiquetas: estados unidos , federación de rusia , política internacional , belicismo
Ya van tantas amenazas del Kremlin, que esta es una mas en el ridiculo del ridiculo... de momento, Ucrania sigue volando todo tipo de objetivos economicos en la Rusia profunda, las ultimas semanas han sido bastante moviditas para el Kremlin y sus cuentas.
blanconaranja que manipula y extorsiona en beneficio economico personal como si fuese un emperador decadente o al totalitarista blanco que esta en guerra por mantener la frontera de su dudoso imperio en decadencia etc?
Si, es una falsa dicotomia