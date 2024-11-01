Purga en el poder venezolano: Delcy Rodríguez destituye y ordena captura inmediata del jefe de seguridad de Maduro

En un movimiento de alto impacto político, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha destituido al mayor general Javier Marcano Tábata, hasta ahora comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), e ordenó su captura inmediata, según divulgaciones en redes sociales vinculadas a medios e informantes dentro de Caracas. La información no ha sido confirmada oficialmente por el gobierno venezolano.
| etiquetas: venezuela , delcy
Paso 2; Relato interno de cara a la galería.
Paso 3: la purga interna de disidentes.
Paso 4: Dalcy hablando de que le habla algún espíritu de un Pajarito.
Paso 5; Muchas arepas Made en Usa para los venezolanos.