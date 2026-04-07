edición general
11 meneos
13 clics
«El pulpo desaparece y un barco pescando 20 kilos al día no sobrevive»

“Una cofradía como la nuestra, la de Luarca, pasó de descargar unos 2.000 ó 3.000 kilos diarios de pulpo a 50 o 60. Con estos registros es normal que muchos barcos ya no se dediquen a ese arte, porque no es rentable. Los pocos que lo hacen en esta cofradía, ya solo dos, estaban pescando de 20 a 30 kilos diarios. Eso no te da para vivir. Éramos 10 o 12 barcos pescando entre 200 y 300 kilos diarios de pulpo, pero ahora quedan solo dos, que malviven, ingresando para pagar la Seguridad Social y poco más con el pulpo”

| etiquetas: pulpo , asturias , pescadores , pesca
9 2 0 K 113 actualidad
9 comentarios
devilinside #1 devilinside *
Coño. igual te extraña que no sobrevivas cuando sigues pescando los 20 o 30 kilos al día que quedan tras haber arrasado los pulpos cuando los había. Probablemente el notas no se ha planteado la idea loca que se me ha ocurrido de dejar de pescar unos añitos hasta que vuelva a haber población de bichos
10 K 100
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#1 ojo, hablamos de pasar de 3 toneladas diarias de pulpo a 20 kilos.

Pero habría que ver si estos son de los que decían de “toda la vida se ha hecho así” o “putos ecologetas qué cojones van a saber ellos” o “cambio climático, timo climático es lo que es” y tiraban millas
6 K 76
devilinside #4 devilinside
#1 Pero qué sabré yo, que soy de ciudad
0 K 11
vviccio #6 vviccio
#1 Influye mucho el cambio climático, el aumento de la temperatura del mar a desplazado el pulpo al norte mientras aumentan las especies tropicales como el pez escorpión. Los pescadores ingleses han notado un gran aumento de capturas de pulpo que devuelven al mar porque allí no son grandes consumidores de pulpo.
0 K 11
#7 minossabe
Por tanto, nos quedamos sin animal de compañía?
2 K 33
javierchiclana #8 javierchiclana
Seguid así, esquilmad la especie igual que a las angulas. Un plan sin fisuras. :wall:
0 K 18
#2 Tunguska08Chelyabinsk13
A este arte...

Los pulpos que quedan lo agradecerán, si ya no es rentable su pesca.
0 K 14
ElBeaver #5 ElBeaver
Deberían irse a Escocia, que allí no saben qué hacer con ellos.
1 K 11
jdmf #9 jdmf
A diezmar una especie se le llama arte
0 K 11

menéame