Puigdemont podrá volver en el primer trimestre de 2026 sin riesgo a ser detenido

El primer Pleno del Tribunal Constitucional del nuevo año judicial, tras admitir a trámite los tres recursos de amparo de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, denegará la aplicación de la llamada medida cautelarísima que plantean los recurrentes. ¿Y eso qué es? Pues la petición de que de manera urgentísima y sin escuchar a nadie anule la medida de detención de los tres vigente en España por orden del juez Pablo Llarena, el instructor del 'procés', para así poder regresar al país sin ser arrestado