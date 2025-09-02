edición general
6 meneos
15 clics
Puigdemont podrá volver en el primer trimestre de 2026 sin riesgo a ser detenido

Puigdemont podrá volver en el primer trimestre de 2026 sin riesgo a ser detenido

El primer Pleno del Tribunal Constitucional del nuevo año judicial, tras admitir a trámite los tres recursos de amparo de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, denegará la aplicación de la llamada medida cautelarísima que plantean los recurrentes. ¿Y eso qué es? Pues la petición de que de manera urgentísima y sin escuchar a nadie anule la medida de detención de los tres vigente en España por orden del juez Pablo Llarena, el instructor del 'procés', para así poder regresar al país sin ser arrestado

| etiquetas: puigdemont , detención , primer trimestre 2026
5 1 0 K 55 politica
5 comentarios
5 1 0 K 55 politica
Laro__ #2 Laro__
Pues ya tenemos presupuestos nuevos.
0 K 14
Priorat #3 Priorat *
Ojo. Que Llarena se puede pasar por el forro la Ley y el Constitucional. Así que yo no cantaría Victoria. Llarena es la ley.
0 K 12
Alakrán_ #1 Alakrán_
Pues que pena.
0 K 11
#4 Ovidio
Menuda vergüenza
0 K 8
#5 endy
Por un puñado de votos
0 K 7

menéame