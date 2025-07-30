·
Puente replica a la oposición sobre Adamuz: "He dormido solo tres horas al día mientras que ustedes duermen a pierna suelta"
"Yo se que ustedes duermen a pierna suelta en cualquier circunstancia, no es mi caso", ha dicho el ministro en el turno de réplica del pleno extraordinario.
etiquetas
:
puente
,
ministro
,
oposición
,
dormir
,
pleno
#9
Tensk
"Y además son las cinco y aún no he comido".
Señor ministro, me importa bien poco lo que usted haya dormido o dejado de dormir, haga su puto trabajo y no nos mienta, ni diga medias verdades ni nos diga que A significa B porque A es A y B es B.
Usted se lleva al mes más de 9.000€. Trabaje.
9
K
96
#16
okeil
#9
En el ventorro, que se echan buenas siestas a la vez que se trabaja ...
2
K
29
#17
Tensk
#16
Me la suda.
1
K
13
#20
okeil
#17
¿Quieres reservar una mesa?
0
K
10
#21
Tensk
#20
Comprendo que no tengas más argumentos que el "y tú más" en esta versión pero, oye, que me la suda.
1
K
18
#23
okeil
#21
Yo comprendo que ahora te la sude, se ve que después de sacar el chascarrillo ya no te interesa entrar en el debate de a quienes hay que exigirle horas extra y a quien no ...
0
K
10
#3
okeil
O sea, que le convocan para que de explicaciones y lo primero que hacen es pedir la dimisión, muy coherente, si señor, tenía que haberse dado la vuelta en ese momento e irse a pensarse si dimite o no, así que las explicaciones que está dando, obviamente son para los españoles, que lo que le quieran decir desde el pp/vox ya sabemos que es una aspiración política. Y que Puente sea el ministro es por una cuestión evidente, que Frijoles, pudiendo serlo, no quiso ser presidente, posiblemente la mayor de las irresponsabilidades a la vista de lo que va ocurriendo.
7
K
89
#6
jonolulu
#3
Le han llamado para montar un circo
3
K
44
#10
okeil
*
#6
¿No me digas? ¿Sí? ... ... y no son capaces de levantar la carpa pero ya tienen domador ...
0
K
10
#18
Ludovicio
#10
Y payasos. Muchos payasos.
1
K
24
#2
Febrero2034
¿Los familiares de las victimas del accidente cuanto creeis q habran dormido
8
K
85
#8
Pacofrutos
*
Esperemos que al menos haya comido...Animalito...
5
K
60
#11
Meneador_Compulsivo
*
¿Se sabe si ha comido? falta poco para las cinco ...
2
K
34
#5
Andreham
Tiene que ser jodido tener que trabajar.
1
K
15
#7
Pitchford
No he escuchado nada de los sensores que integran los trenes para detectar defectos en la vía antes de que una rotura provoque un descarrilamiento y de la necesidad de revisar su diseño y sensibilidad para alertar en el futuro a tiempo. Igual me lo he perdido.
0
K
15
#13
jonolulu
*
#7
Estás en muchos hilos hablando de los sensores pero no son para lo que dices. No sirven para auscultar vía, simplemente son para detectar inestabilidad del bogie para evitar un descarrilo o detectarlo cuando ya ha sucedido. Un golpe de vía, bache o vibración no supone necesariamente que la seguridad esté comprometida.
Que los sensores de algunos trenes hayan detectado algo por encima del ruido en ese punto (y muy por debajo de los umbrales de alarma) solo sirve para reforzar una hipótesis de investigación.
1
K
23
#4
Mauricio_Colmenero
El ministro Óscar Puente dedica el 40% de su jornada laboral a escribir en Twitter
www.periodicodeibiza.es/noticias/nacional/2025/07/30/2440889/ministro-
6
K
15
#14
Leon_Bocanegra
#4
eso no se lo cree ni el que ha escrito esa supuesta noticia.
1
K
21
#19
Ludovicio
#14
No subestimes al votante pepero medio.
Creen cualquier cosa que les digan sus líderes.
0
K
14
#12
CharlesBrowson
comiendo techo?
1
K
14
#1
manbobi
En breves: Murcia. Empresas.de
0
K
12
#15
vilgeits
Tampoco pudo dormir la siesta el Mazon y bien que lo criticaron.
0
K
7
#22
jmangut
Si no dan la cara malo, si la dan malo también.
Este señor es de lo poco bueno dentro del gobierno del PSOE a pesar de sus formas; que por cierto son bastante buenas cuando la ocasión lo requiere, porque todavía no le he visto ningún tono de chulería o arrogancia cuando han venido los hooligans del PP a difamarle con bulos tras la catástrofe, cosa que no se puede decir de la señora Ayuso o el señor Mazon tras sus negligencias delictivas manifiestas.
Por otro lado, veo que la población en…
» ver todo el comentario
0
K
7
Señor ministro, me importa bien poco lo que usted haya dormido o dejado de dormir, haga su puto trabajo y no nos mienta, ni diga medias verdades ni nos diga que A significa B porque A es A y B es B.
Usted se lleva al mes más de 9.000€. Trabaje.
Que los sensores de algunos trenes hayan detectado algo por encima del ruido en ese punto (y muy por debajo de los umbrales de alarma) solo sirve para reforzar una hipótesis de investigación.
www.periodicodeibiza.es/noticias/nacional/2025/07/30/2440889/ministro-
Creen cualquier cosa que les digan sus líderes.
Este señor es de lo poco bueno dentro del gobierno del PSOE a pesar de sus formas; que por cierto son bastante buenas cuando la ocasión lo requiere, porque todavía no le he visto ningún tono de chulería o arrogancia cuando han venido los hooligans del PP a difamarle con bulos tras la catástrofe, cosa que no se puede decir de la señora Ayuso o el señor Mazon tras sus negligencias delictivas manifiestas.
Por otro lado, veo que la población en… » ver todo el comentario