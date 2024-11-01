edición general
Una tecnología sevillana mejora la seguridad y prevención de accidentes de tren

Virtualmech lleva más de una década desarrollando VmRail, un sistema de monitorización continua que permite detectar y anticipar fallos en la infraestructura ferroviaria en tiempo real. El equipo, que pesa menos de 60 kilogramos, se integra fácilmente en los trenes, ya sea instalado bajo el vehículo o en un armario técnico. La tecnología está plenamente operativa en la red del Metro de Barcelona. También se ha implantado en trenes de Cercanías de la Generalitat de Catalunya y ha iniciado su expansión internacional en una línea de la SNCF.

#1 Pitchford
Tengo claro que habrá que instalar sensores más sensibles en los trenes, para detectar desniveles en los raíles, antes de que se rompan del todo. Si esta tecnología es adecuada para alta velocidad, que la pongan ya en todos los trenes, u otra similar.
