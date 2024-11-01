Una tecnología sevillana mejora la seguridad y prevención de accidentes de tren

Virtualmech lleva más de una década desarrollando VmRail, un sistema de monitorización continua que permite detectar y anticipar fallos en la infraestructura ferroviaria en tiempo real. El equipo, que pesa menos de 60 kilogramos, se integra fácilmente en los trenes, ya sea instalado bajo el vehículo o en un armario técnico. La tecnología está plenamente operativa en la red del Metro de Barcelona. También se ha implantado en trenes de Cercanías de la Generalitat de Catalunya y ha iniciado su expansión internacional en una línea de la SNCF.