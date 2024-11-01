¿Puede Trump cancelar las ‘midterms’? Ya las está reventando

Donald Trump está allanando el terreno: ya ha dejado caer que es innecesario celebrar las midterms de noviembre de este año y que los demócratas ganarían por fraude. Incluso le dijo en la Casa Blanca a Volodímir Zelenski que «qué bien» que en tiempos de guerra no haya elecciones, ya que Ucrania está bajo ley marcial por la invasión rusa. Aunque no existe precedente ni mecanismo legal para que cancele las elecciones de medio mandato, el presidente estadounidense quiere asegurarse por lo menos de favorecer al Partido Republicano.