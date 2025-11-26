El PSOE vota en contra de prohibir actos de apoyo y homenaje a terroristas de ETA

El Partido Socialista ha votado en contra de una iniciativa de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Congreso de los Diputados que buscaba prohibir los actos de apoyo, enaltecimiento y homenaje a los terroristas ETA. Los socialistas se han alineado con EH Bildu, Sumar y PNV para oponerse a esta Proposición No de Ley relativa a la utilización de espacios públicos, calles, plazas y soportes de entidades locales para enaltecer o reivindicar a ETA y a sus terroristas. Aun así, la propuesta ha salido adelante con 18 votos a favor y 17 en contra.