El PSOE vota en contra de prohibir actos de apoyo y homenaje a terroristas de ETA

El Partido Socialista ha votado en contra de una iniciativa de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Congreso de los Diputados que buscaba prohibir los actos de apoyo, enaltecimiento y homenaje a los terroristas ETA. Los socialistas se han alineado con EH Bildu, Sumar y PNV para oponerse a esta Proposición No de Ley relativa a la utilización de espacios públicos, calles, plazas y soportes de entidades locales para enaltecer o reivindicar a ETA y a sus terroristas. Aun así, la propuesta ha salido adelante con 18 votos a favor y 17 en contra.
| etiquetas: upn , psoe , homenaje , terroristas , eta
Estoy 100% de acuerdo con el PSOE. Que no nos guste algo no significa que se deba prohibir
Por ejemplo.
Pues no me parece correcto, sinceramente.
Que no nos guste algo no significa que se deba prohibir
es.wikipedia.org/wiki/Inundaciones_de_la_DANA_de_2019_en_España
En una tarde de inacción, Mazón causó la muerte de 229 personas.
Por supuesto lo primero es injustificable, pero la magnitud de lo segundo es espectacularmente más grande.
10,000? 20,000?
La magnitud es espectacularmente más grande
Personalmente, si han cometido asesinatos, pues no esta bien que haya homenajes, independientemente de lo que sean para unos u otros, pero ya depende de quien este en el poder, lo permitirá o no.