El PSOE vota en contra de prohibir actos de apoyo y homenaje a terroristas de ETA

El Partido Socialista ha votado en contra de una iniciativa de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Congreso de los Diputados que buscaba prohibir los actos de apoyo, enaltecimiento y homenaje a los terroristas ETA. Los socialistas se han alineado con EH Bildu, Sumar y PNV para oponerse a esta Proposición No de Ley relativa a la utilización de espacios públicos, calles, plazas y soportes de entidades locales para enaltecer o reivindicar a ETA y a sus terroristas. Aun así, la propuesta ha salido adelante con 18 votos a favor y 17 en contra.

Priorat #2 Priorat
Sí. Ha dicho que le parecen mal, pero que no se pueden prohibir.

Estoy 100% de acuerdo con el PSOE. Que no nos guste algo no significa que se deba prohibir
mefistófeles #3 mefistófeles
#2 ¿Entonces no debemos pedir la ilegalización de movimientos fascistas ni de apoyo al grancabrón de franco?

Por ejemplo.

Pues no me parece correcto, sinceramente.
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Por esa regla de tres tampoco se podría prohibir el enaltecimiento y homenajes a Franco, Millán Astray y toda la caterva.

Que no nos guste algo no significa que se deba prohibir :roll:
valandildeandunie #9 valandildeandunie
La gente normal que no es de derechas, profundamente radicalizada y con evidentes taras cognitivas, sabe perfectamente que hay antecedentes de eventos de muy similares características en la misma zona y que los daños fueron órdenes de magnitud inferiores a los fueron provocados por la incompetencia de los subseres que gobiernan ahora València.

es.wikipedia.org/wiki/Inundaciones_de_la_DANA_de_2019_en_España
#11 kaos_subversivo
#9 supongo que iba para #7
#4 Chuache_cientifico
En 42 años de terror, eta asesinó a 856 personas.

En una tarde de inacción, Mazón causó la muerte de 229 personas.

Por supuesto lo primero es injustificable, pero la magnitud de lo segundo es espectacularmente más grande.
strike5000 #7 strike5000
#4 Eso es una falacia. Mazón es un impresentable y un inepto, eso está fuera de toda duda, pero es imposible saber cuantas personas se habrían salvado si él hubiera... bueno, la verdad es que no sé que orden dejó de dar y que no pudiese dar ningún otro, en esas pocas horas y que hubiese salvado vidas. Lo normal es que los Gobiernos, sean autonómicos, sean centrales, sean locales, tengan las responsabilidades y atribuciones repartidas en ministerios, consejerías, concejalías, etc. Dudo, aunque…   » ver todo el comentario
#8 vGeeSiz
#4 y cúantas vidas se hubieran salvado en la época de COVID si el gobierno hubiera tomado medidas antes?

10,000? 20,000?

La magnitud es espectacularmente más grande
#13 LunaTiko
#4 Y los 7291 de Ayuso
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Anotp At !!!
hazardum #10 hazardum *
Cuando es una cuestión política, la objetividad sale por la ventana. Para muchas personas ETA eran unos terroristas, para otros eran luchadores por su pueblo, al igual que franquistas llaman héroe a Franco mientras que para el resto fue un asesino dictador.

Personalmente, si han cometido asesinatos, pues no esta bien que haya homenajes, independientemente de lo que sean para unos u otros, pero ya depende de quien este en el poder, lo permitirá o no.
#12 LunaTiko
ETA no mata y está extinta. El fascismo está presente, matando y con altavoces.
