El PSOE rehúye la autocrítica y achaca la debacle en Extremadura al "juego sucio del PP": "Estamos más fuertes, más vivos y con más ganas que nunca"

El PSOE no hace autocrítica de la debacle en Extremadura. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez ha defendido el "trabajo" de Miguel Ángel Gallardo y ha atribuido el resultado al "juego sucio" del PP. Mínguez ha asegurado que no es Guardiola quien ha ganado en las urnas sino "la rendición del PP a Vox" , que el PSOE "está más fuerte que nunca" y que los socialistas se van a "reír" si la "lectura" del líder del PP es que estas elecciones son "el inicio del fin del sanchismo", "Estamos más fuertes, más vivos y con más ganas que nunca", sentenció.
Primero y principal, que a los fachas le funciona. Quiero decir, tu haces autocritica cuando algo no funciona, si te funciona mientras te funcione por qué ibas a hacerlo.
Segundo punto diferenciador es que cuando a los fachas les va mal, tampoco hacen autocritica, pero por lo menos dimiten a la cara visible y la sustituyen por otro pelele. No es autocritica, por descontado, pero parece como que si. Otros ni eso, se empecinan en repetir con las mismas caras desgastadas que independientemente de si te caen mejor o peor lo hicieran mejor o peor el desgaste es innegable.
La culpa es de
- la ultraderecha
- juego sucio del PP
- los medios de comunicación
- el conserje
- la mujer de la limpieza
Con total sinceridad, envidio tu capacidad de ver el vaso medio lleno. Yo simplemente soy incapaz.
Aquí no hay vaso ninguno, yo me remito a hechos y que los prosélitos palanganeros del PSOE que vayan a dar lecciones a su p*ta madre
No sé para qué pago la conexión a internet.
Pero vamos, a este ritmo casi mejor esperar a Aragón y Andalucía, que no tiene pinta de que la cosa vaya a mejorar.
Necesitamos más candidatos imputados para seguir creciendo...
... la fosa que estamos cabando.
A este paso el Sanchismo va a terminar dejando al PSOE como fuerza testimonial
Dios, es que saben que hablan para auténticos retrasados mentales
Que por mi si os queréis matar, mataros, pero solitos. No arrastréis al resto del país en vuestra locura.
Hay que ir con todo contra el enemigo.