El PSOE rehúye la autocrítica y achaca la debacle en Extremadura al "juego sucio del PP": "Estamos más fuertes, más vivos y con más ganas que nunca"

El PSOE no hace autocrítica de la debacle en Extremadura. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez ha defendido el "trabajo" de Miguel Ángel Gallardo y ha atribuido el resultado al "juego sucio" del PP. Mínguez ha asegurado que no es Guardiola quien ha ganado en las urnas sino "la rendición del PP a Vox" , que el PSOE "está más fuerte que nunca" y que los socialistas se van a "reír" si la "lectura" del líder del PP es que estas elecciones son "el inicio del fin del sanchismo", "Estamos más fuertes, más vivos y con más ganas que nunca", sentenció.

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Ese el camino! Ánimo y adelante :troll:
#2 Gordinflón
#1 como auténticas garrapatas
Morrison #3 Morrison
#1 Ánimo y "p'alante" :troll:
#8 Eukherio
¿Tan difícil es admitir que están en mal momento y que iban con un candidato que, con toda la mierda que tenía encima, no ganaría ni unas elecciones a presidente de la comunidad de vecinos?
#6 DenisseJoel
La autocrítica es facha.
JuanCarVen #16 JuanCarVen
#6 Será otra cosa, jamás he visto a un facha hacer autocrítica :troll:.
Battlestar #25 Battlestar
#16 Hay dos puntos diferenciadores.
Primero y principal, que a los fachas le funciona. Quiero decir, tu haces autocritica cuando algo no funciona, si te funciona mientras te funcione por qué ibas a hacerlo.
Segundo punto diferenciador es que cuando a los fachas les va mal, tampoco hacen autocritica, pero por lo menos dimiten a la cara visible y la sustituyen por otro pelele. No es autocritica, por descontado, pero parece como que si. Otros ni eso, se empecinan en repetir con las mismas caras desgastadas que independientemente de si te caen mejor o peor lo hicieran mejor o peor el desgaste es innegable.
#10 Daniel2000
Hacer autocrítica .. lo ultimo.

La culpa es de
- la ultraderecha
- juego sucio del PP
- los medios de comunicación
- el conserje
- la mujer de la limpieza
Harkon #21 Harkon *
Luego le decían a Podemos (que casi acaba de doblar su resultado y mejorando los de 2025) que hiciera autocrítica y todos sus lameescrotos lo mismo. Más jeta que el cemento xD
Battlestar #24 Battlestar
#21 La mayoría de la gente que votaba a PSOE prefiere irse a VOX que a Podemos.
Con total sinceridad, envidio tu capacidad de ver el vaso medio lleno. Yo simplemente soy incapaz.
Harkon #27 Harkon *
#24 Me parece estupendo que se quiten las caretas, pues que dejen de soltar la soplapollez de que es que "hay que parar a la ultraderecha" porque lo que demuestran es que son unos fascistas de mierda y que la cosa no iba de parar a la ultraderecha, va de que gobierne el suyo.

Aquí no hay vaso ninguno, yo me remito a hechos y que los prosélitos palanganeros del PSOE que vayan a dar lecciones a su p*ta madre
#15 Tensk
¿Nadie ha hecho un video de estos de Hitler cabreado con Sánchez tras lo de Extremadura?

No sé para qué pago la conexión a internet.
#28 poxemita
#15 y más ahora que es pedirle a una IA que le ponga la cara de Pedro.
#29 Tensk
#28 No sería necesario, me sirve simplemente con el "método tradicional" de los subtítulos. Con eso ya sería el toque definitivo.

Pero vamos, a este ritmo casi mejor esperar a Aragón y Andalucía, que no tiene pinta de que la cosa vaya a mejorar.
#12 El_dinero_no_es_de_nadie
Con dos cojones.
Necesitamos más candidatos imputados para seguir creciendo...
... la fosa que estamos cabando.

A este paso el Sanchismo va a terminar dejando al PSOE como fuerza testimonial
Andreham #5 Andreham
Como curiosidad, ¿ese terrible ataque a la democracia que estaban robándoles (al PP y VOX) por el robo de una caja fuerte con votos por correo qué? ¿Ya no importa, a que no? :troll:
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
Con los cojones más gordos, más duros y más chapados en acero que nunca.
#13 Leon_Bocanegra *
Uy, noticia de RTVE. Esa que los derecharras llaman "TelePedro".
#17 poxemita
#13 vete a la página principal y observa como las noticias tienen a una persona que firma la información, esta en concreto no.  media
#7 Shoemaker
Están a punto de pedir la dimisión de Guardiola

Dios, es que saben que hablan para auténticos retrasados mentales xD xD xD
StuartMcNight #14 StuartMcNight *
Miguel Angel Gallardo no es presidente porque no quiere. ¿No? ¿No es esa la estrategia de autocritica recomendada? :troll: :troll:
#9 poxemita
Es intolerable que haya convocado elecciones, la verdadera culpable del batacazo es de Guardiola.
#23 tierramar *
El PSOE debería dar un paso al lado y dejar que gobiernen sus socios de gobierno que NO son corruptos; si no, están muertos. O después de ver que el candidato del PSOE en Extremadura, es un implicado en corrupción,.... les importa un rábano lo que suceda con el pais, incluso en el partido, con tal de salvar a la familia?
Quel #20 Quel
Quizás lo que habría que hacer es dejar de ver al otro como "el enemigo" y verlo simplemente como un oponente político. Que con tanto belicismo nos arrastrareis a todos a otra guerra civil.
:palm:

Que por mi si os queréis matar, mataros, pero solitos. No arrastréis al resto del país en vuestra locura.
Kmisetas #11 Kmisetas
Hacerse trampas al solitario, cojonudo.
Imag0 #22 Imag0
La ostia que se va a dar el PSOE va a ser digna de estudio.
XtrMnIO #18 XtrMnIO
Mal por no hacer autocrítica, la izquierda tiene que cambiar de táctica, pasar de estar a la defensiva a ir a la ofensiva acon la derecha.

Hay que ir con todo contra el enemigo.
yabumethod #26 yabumethod
#18 A la izquierda le ha funcionado que ha sacado mejor resultado, al PSOE no. De hecho un PSOE débil es siempre buena señal para poder forzarlos a hacer políticas sociales. El problema es que la izquierda no ha sacado suficientes escaños.
#19 zappbranigam
A este paso no le van a quedar votos por perder al psoe.
