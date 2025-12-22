El PSOE rehúye la autocrítica y achaca la debacle en Extremadura al "juego sucio del PP": "Estamos más fuertes, más vivos y con más ganas que nunca"

El PSOE no hace autocrítica de la debacle en Extremadura. La portavoz del PSOE, Montse Mínguez ha defendido el "trabajo" de Miguel Ángel Gallardo y ha atribuido el resultado al "juego sucio" del PP. Mínguez ha asegurado que no es Guardiola quien ha ganado en las urnas sino "la rendición del PP a Vox" , que el PSOE "está más fuerte que nunca" y que los socialistas se van a "reír" si la "lectura" del líder del PP es que estas elecciones son "el inicio del fin del sanchismo", "Estamos más fuertes, más vivos y con más ganas que nunca", sentenció.