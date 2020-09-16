El PSOE quiere bajar los umbrales de velocidad delictiva de 60 a 50 km/h en ciudad y de 80 a 70 km/h en carretera

El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de Ley para reducir los umbrales de velocidad por encima de los cuales la infracción administrativa se considera delito y endurecer así la respuesta penal frente a los grandes excesos de velocidad, pasando de 60 a 50 kilómetros por hora (km/h) en ciudad y de 80 a 70 km/h en carretera.