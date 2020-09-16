El PSOE quiere bajar los umbrales de velocidad delictiva de 60 a 50 km/h en ciudad y de 80 a 70 km/h en carretera

El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de Ley para reducir los umbrales de velocidad por encima de los cuales la infracción administrativa se considera delito y endurecer así la respuesta penal frente a los grandes excesos de velocidad, pasando de 60 a 50 kilómetros por hora (km/h) en ciudad y de 80 a 70 km/h en carretera.
Era para el enmierder de #_1
La gente ya lee en diagonal hasta los titulares.
¿De dónde sacas esa idea? Porque yo no recuerdo que los límites de volocidad se hayan subido jamás.
Arreglar carreteras para que no sean una puta mierda, eso NO
Solucion? Reduzcamos los limites de velocidad y los de velocidad delictiva.... y lo dice uno con 15 puntos del carnet y sin una puta multa de velocidad en su vida, pero es que ya es de coña joder.
Deliciva sería en caso de exceder muy mucho la velocidad limite y por ello poner en riesgo la vida de mucha gente. Pero en ciudad recordemos que el limite es 50km/h en avenidas de 4 carriles por lo que si te pillan a 51 te cascan delito?
pasando de 60 a 50 kilómetros por hora (km/h) en ciudad
En ciudad es a 50kmh lo pone en la noticia.
y bilbao por poner un ejemplo, es ciudad 30 en todo el casco urbano desde 2020.
orain.eus/es/actualidad/sociedad/2020/09/16/bilbao-implanta-limite-al-
Y no estamos hablando de una ciudad, hablamos que esto es una norma a nivel nacional.
Por lo tanto creo no equivocarme que si por ejemplo en Bilbao tiene 1 avenida de 4 carriles (dos y dos) si vas a 51, no es una multa administrativa, es delito.
si ahora en bilbao vas a 90 no es delito penal, con el cambio de norma pasaria a ser delito penal ir a a 81.
Vale, entonces si, toda la razón en ese caso, pero claro ya me parecia una soberana burrada que sea delito excederte en 1kmh...
Toda la razón y supongo que #30 me estaba queriendo decir lo mismo.
Sorry
Aun que ya tienes gente en este hilo faltando en vez de hacer como tu, que es explicarlo... luego que si patata Como molaba internet cuando la gente simplemente te explicaba las cosas.
Enfins, gracias por la aclaración
Como digo en #24 que 50kmh es el limite en avenidas...
No pasarse de 50km/h, sino pasarse EN 50km/h del límite.
#1 A mi me parece bien. Creo que pasarse 50km/h de la velocidad permitida en ciudad y 70 km/h en carretera es de cafres que tienen que ser juzgados como lo que son: delincuentes.
CC #10
La solución sería considerar a los SUV como vehículo mixto o furgoneta y ponerles limitación en consecuencia
Pues los SUV a 100 también
La noticia la has enviado tú y no sabes de qué va...
La de tonterías que tiene uno que leer un domingo y todavía no es ni mediodía...