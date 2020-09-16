edición general
15 meneos
34 clics
El PSOE quiere bajar los umbrales de velocidad delictiva de 60 a 50 km/h en ciudad y de 80 a 70 km/h en carretera

El PSOE quiere bajar los umbrales de velocidad delictiva de 60 a 50 km/h en ciudad y de 80 a 70 km/h en carretera

El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición de Ley para reducir los umbrales de velocidad por encima de los cuales la infracción administrativa se considera delito y endurecer así la respuesta penal frente a los grandes excesos de velocidad, pasando de 60 a 50 kilómetros por hora (km/h) en ciudad y de 80 a 70 km/h en carretera.

| etiquetas: psoe , limites , velocidad
13 2 1 K 134 actualidad
43 comentarios
13 2 1 K 134 actualidad
Comentarios destacados:          
#5 Toponotomalasuerte *
los límites de velocidad se van a subir. Lo que se reduce es el exceso a partir del que se considera penal. Es decir si vas a ir por autopista a 150 ahora penal es 200 no 210. Si vas a 100 por ciudad cuando tienes que ir a 50, pasa ser penal. Cambia el discurso.
Era para el enmierder de #_1
8 K 72
rutas #11 rutas *
#5 Los que están criticando la supuesta reducción del límite de velocidad no han entendido la noticia.

La gente ya lee en diagonal hasta los titulares.
1 K 18
#16 Toponotomalasuerte
#11 yo creo que si la entienden. Es más bien esparcir su mierda para captar subnormales.
0 K 11
rutas #20 rutas
#16 «Nunca atribuyas a la maldad lo que se explica adecuadamente por la estupidez».
1 K 21
#21 Toponotomalasuerte
#20 es que no elimino la estupidez de la ecuación. Es muy burdo, pero van con ello.
0 K 11
Penetrator #41 Penetrator
#5 los límites de velocidad se van a subir

¿De dónde sacas esa idea? Porque yo no recuerdo que los límites de volocidad se hayan subido jamás.
2 K 32
#42 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Los limites de velocidad no se van a subir
0 K 12
KoLoRo #1 KoLoRo
Coches más seguros, mucha más seguridad en eso, todo OK

Arreglar carreteras para que no sean una puta mierda, eso NO

Solucion? Reduzcamos los limites de velocidad y los de velocidad delictiva.... y lo dice uno con 15 puntos del carnet y sin una puta multa de velocidad en su vida, pero es que ya es de coña joder.
7 K 59
Aokromes #18 Aokromes
#1 pues, opino que incluso ir a 30km sobre el limite de velocidad en ciudad tendria que ser delictiva, en mi ciudad las calles 30 son calles 50 como poco y las 50 70.
0 K 10
KoLoRo #24 KoLoRo
#18 Delictiva por? En una avenida de 4 carriles por centro de ciudad, puedes ir despistado y sobrepasar los 50km/h. Una simple multa administrativa ya es disuasoria.

Deliciva sería en caso de exceder muy mucho la velocidad limite y por ello poner en riesgo la vida de mucha gente. Pero en ciudad recordemos que el limite es 50km/h en avenidas de 4 carriles por lo que si te pillan a 51 te cascan delito? :shit:
0 K 7
Aokromes #26 Aokromes *
#24 estan hablando de ir a 81 en calles 30 o 101 en calles 50, no a 51 en calles 50. p.d. algunas ciudades son calles 30 todas las calles, da igual el numero de carriles.
0 K 10
KoLoRo #29 KoLoRo
#26 En que punto pone eso?

pasando de 60 a 50 kilómetros por hora (km/h) en ciudad

En ciudad es a 50kmh lo pone en la noticia.
0 K 7
Aokromes #30 Aokromes
#29 "umbrales de velocidad" no "limites de velocidad"

y bilbao por poner un ejemplo, es ciudad 30 en todo el casco urbano desde 2020.

orain.eus/es/actualidad/sociedad/2020/09/16/bilbao-implanta-limite-al-
0 K 10
KoLoRo #32 KoLoRo
#30 Correcto, hablamos del umbral donde pasa a ser delito.

Y no estamos hablando de una ciudad, hablamos que esto es una norma a nivel nacional.

Por lo tanto creo no equivocarme que si por ejemplo en Bilbao tiene 1 avenida de 4 carriles (dos y dos) si vas a 51, no es una multa administrativa, es delito.
0 K 7
Aokromes #35 Aokromes
#32 a ver........ si logro hacertelo entender.

si ahora en bilbao vas a 90 no es delito penal, con el cambio de norma pasaria a ser delito penal ir a a 81.
0 K 10
KoLoRo #36 KoLoRo
#35 Si si, que llevas razón que lo estaba entiendo yo mal :-)
0 K 7
KoLoRo #34 KoLoRo
#33 #31 Ah coño, entonces el que lo esta entiendo mal soy yo xD xD Joder

Vale, entonces si, toda la razón en ese caso, pero claro ya me parecia una soberana burrada que sea delito excederte en 1kmh...

Toda la razón y supongo que #30 me estaba queriendo decir lo mismo.

Sorry
1 K 17
EpifaníaLópez #38 EpifaníaLópez
#34 Es que la noticia está escrita por un becario borracho y disléxico.
1 K 17
KoLoRo #39 KoLoRo *
#38 Es que entre eso y que existe algo de texto en toda la puta publicidad.... tiene cojones.

Aun que ya tienes gente en este hilo faltando en vez de hacer como tu, que es explicarlo... luego que si patata xD Como molaba internet cuando la gente simplemente te explicaba las cosas.

Enfins, gracias por la aclaración :-)
0 K 7
KoLoRo #27 KoLoRo
#19 Entonces, esto elimina las multas administrativas y todo es delito literalmente.

Como digo en #24 que 50kmh es el limite en avenidas...
0 K 7
EpifaníaLópez #33 EpifaníaLópez
#27 A ver la noticia está fatal escrita, pero lo que dice es que la propuesta es que ahora mismo es delito si te pasas del límite en 60km/h en ciudad (si vas a 110 en zona de 50) y 80km/h en carretara (si vas a 180 en zona 100), y lo que proponen es bajarlo a pasarse en más de 50km/h y 70ikm/h respectivamente.
No pasarse de 50km/h, sino pasarse EN 50km/h del límite.
1 K 17
EpifaníaLópez #31 EpifaníaLópez
#24 No, ahora mismo te cascan delito si vas a 110 en zona de 50 y si vas a 180 en zona de 100 (o a 210 en autopista). Son unos límites bastante altos. Yo creo que si te pasas 40/50 km/h ya debería ser delito (90 en zona 50 y 150 en zona 100)
1 K 17
EpifaníaLópez #19 EpifaníaLópez *
#2 En esta noticia no se habla de reducir los límites de velocidad, si no reducir el margen que te tienes que pasar del límite para que pase de ser infracción administrativa a delito penal. Es decir, que si vas a 100 en una zona de 50 ahora es sanción administrativa, y se plantea que sea penal, igual que en carretera, que si vas a 170 por una zona de 100 sea delito penal y no falta administrativa, que es lo que sucede hasta ahora.

#1 A mi me parece bien. Creo que pasarse 50km/h de la velocidad permitida en ciudad y 70 km/h en carretera es de cafres que tienen que ser juzgados como lo que son: delincuentes.
3 K 27
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Cuanto mejores son los coches, mas quieren reducir los limites de velocidad.

{0x1f44c}
7 K 49
plutanasio #6 plutanasio
#2 son una máquina de recaudar pero eso sí, luego las carreteras hechas polvo
1 K 21
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo *
#2 Lei mal el articulo. No es correcto mi comentario pero no lo puedo editar.

CC #10
2 K 36
EpifaníaLópez #25 EpifaníaLópez
#8 Perdón, no lo había leído! Se entiende, está fatal escrito el artículo!
0 K 10
#9 EISev
#2 también son más grandes y pesados, y por la forma de moda (el SUV) más peligrosos para atropello

La solución sería considerar a los SUV como vehículo mixto o furgoneta y ponerles limitación en consecuencia
1 K 32
Atusateelpelo #13 Atusateelpelo
#9 Eso implicaria tambien cambios en el carnet de conducir. Por eso subieron de 3500 a 4500 el limite de peso para el carnet B.
0 K 15
#22 EISev
#13 no hace falta, puedes conducir furgonetas con el B y tienes el límite de 120 en autovía con un turismo y 100 con la furgoneta mixta

Pues los SUV a 100 también
0 K 12
KoLoRo #37 KoLoRo
#9 La solución sería considerar a los SUV como vehículo mixto o furgoneta y ponerles limitación en consecuencia


{0x1f44f}
0 K 7
#10 molybdate
#2 La noticia no habla de cambiar los límites máximos oficiales de velocidad sino del umbral de velocidad delictiva una vez que sobre pasas en límite.
La noticia la has enviado tú y no sabes de qué va... :palm:
2 K 28
#12 xaxipiruli *
¿Hay gente que ve mal bajar el umbral de lo que es un majara en coche?. Esta no me la esperaba.
4 K 45
QRK #28 QRK
#12 Son los homofachatiesos escupebilis asentados en menéame.
1 K 14
mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata
Lo de mejorar la seguridad en carreteras o simplemente hacer un mantenimiento correcto, para otro día, que eso cuesta pasta.
3 K 41
Kamillerix #4 Kamillerix
A este paso... acabaran multando a las tortugas :-D
2 K 34
#23 molybdate
#17 O sea que una vez que ya ha pasado un tiempo gobernando ya un gobierno no puede hacer su labor legislativa?
La de tonterías que tiene uno que leer un domingo y todavía no es ni mediodía...
3 K 34
#43 mcfgdbbn3 *
#40: A medias, sí es peligroso, pero me preocupa mucho más lo de las ciudades, porque ahí va la gente andando, no es algo que elijas como la carretera, que siempre puedes ir en autobús o tren, en la ciudad en cuanto sales de casa ya tienes que ir andando.
0 K 12
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
Disfrutad lo votado.
0 K 10
#14 molybdate *
#7 Que la gente se lo piense antes de sobrepasar 50 km/h el límite de velocidad en ciudad. Es decir, que se lo piensen antes de ir a 80 o 100 km/h en ciudad.? Pues sí disfrutaré eso.
3 K 35
Macnulti_reencarnado #17 Macnulti_reencarnado
#14 porque coño no lo han hecho en los 8 años que llevan gobernando si tan bueno es?
1 K 0
#15 mcfgdbbn3
#7: Ojo, porque en ciudad esto mucha gente lo podría apoyar, porque en ciudad ir a más de 50 es muy peligroso. En carretera... sí, me parece una criminalización innecesaria del exceso de velocidad, más peligrosas son las balas de goma y no las prohíben.
1 K 22
EpifaníaLópez #40 EpifaníaLópez
#15 Que la gente vaya a 170 en zona de 100 es jodidamente peligroso, y eso es lo que quieren evitar. Es que la noticia está fatal explicada.
0 K 10

menéame