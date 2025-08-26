El PSOE pedirá al Congreso que el 11 de septiembre no se celebre el pleno para respetar la Diada

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, va a solicitar que el 11 de septiembre no se celebre el pleno que estaba previsto en la Cámara Baja para respetar la celebración de la Diada de Cataluña. Así lo han adelantado a EFE fuentes del Grupo Socialista, que han indicado que el portavoz de la formación hará esta petición en la Junta de Portavoces del próximo 2 de septiembre. Según el calendario de sesiones aprobado, la primera semana de pleno tras el parón estival será la del 9 al 11 de septiembre, fecha esta última que coincide con la
Necesitan que los diputados indepes no se ausenten ese día para contar con sus votos
Patxi, más tonto y no naces. Intuyo que se escuchaba en los pasillos "que lo proponga Patxi que está para estas chorradas y a mi me da cosa".
Sólo digo que, en esa relación, ninguna región deberá tener trato diferente o preferencial sobre las otras. Son cosas totalmente distintas.
Parar el Congreso por "respeto" (malísimamente entendido) por ser festivo en una región, pero no hacer lo mismo con otras, es trato desigual.
Que mal que os sienta eso que llaman "democracia"
Y eso nada tiene que ver con la ideología de cada uno. No veo ninguna razón para que alguien de izquierdas apoye este despropósito.
O la p.... Al rio
Ehh pero no gobierna la turboderecha
Asi ya hacen puente (que el 6 y el 7 son fin de semana) y empalman con el 11 que es jueves y pillan el otro fin de semana.
Menuda gilipollez.