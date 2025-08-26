El PSOE pedirá al Congreso que el 11 de septiembre no se celebre el pleno para respetar la Diada

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, va a solicitar que el 11 de septiembre no se celebre el pleno que estaba previsto en la Cámara Baja para respetar la celebración de la Diada de Cataluña. Así lo han adelantado a EFE fuentes del Grupo Socialista, que han indicado que el portavoz de la formación hará esta petición en la Junta de Portavoces del próximo 2 de septiembre. Según el calendario de sesiones aprobado, la primera semana de pleno tras el parón estival será la del 9 al 11 de septiembre, fecha esta última que coincide con la