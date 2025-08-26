edición general
El PSOE pedirá al Congreso que el 11 de septiembre no se celebre el pleno para respetar la Diada

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, va a solicitar que el 11 de septiembre no se celebre el pleno que estaba previsto en la Cámara Baja para respetar la celebración de la Diada de Cataluña. Así lo han adelantado a EFE fuentes del Grupo Socialista, que han indicado que el portavoz de la formación hará esta petición en la Junta de Portavoces del próximo 2 de septiembre. Según el calendario de sesiones aprobado, la primera semana de pleno tras el parón estival será la del 9 al 11 de septiembre, fecha esta última que coincide con la

Ovidio
Dios, qué vergüenza da el PSOE. ¿Se hará lo mismo con las celebraciones del resto de CCAA?
ElenaCoures1
#2 #1 No se hará
Necesitan que los diputados indepes no se ausenten ese día para contar con sus votos
Ovidio
#4 Los diputados indepen no tienen por qué ausentarse ese día, ya que es una fiesta autonómica y el parlamento no está en Cataluña
mmpulido
#2 Bueno, si no se tropieza con los pantalones, los tiene por los tobillos hace tiempo...
Pertinax
Que se haga con todas las festividades autonómicas y nos da la risa.

Patxi, más tonto y no naces. Intuyo que se escuchaba en los pasillos "que lo proponga Patxi que está para estas chorradas y a mi me da cosa".
dasafu
#1 el día 8 de septiembre es fiesta en Asturias y cae de lunes. Pueden empalmar y coger toda la semana de fiesta.
mmpulido
#16 En Extremadura también es el día festivo de la Comunidad! {0x1f64c}
angelitoMagno
¿Y este pagafantismo? Que lo pidan Junts o ERC si quieren.
Sandilo
Menuda vergüenza de gobierno, de verdad. Son tan rastreros que dan vergüenza.
Hombre_de_Estado
#14 Te la pela que se aplique distinto criterio a distintas comunidades. Pues muy bien, pero luego no pidas igualdad en ningún otro tema, por coherencia.
Hombre_de_Estado
#24 No, no es ser jacobino. Yo no me estoy pronunciando sobre la relación entre el conjunto del país y sus regiones.

Sólo digo que, en esa relación, ninguna región deberá tener trato diferente o preferencial sobre las otras. Son cosas totalmente distintas.

Parar el Congreso por "respeto" (malísimamente entendido) por ser festivo en una región, pero no hacer lo mismo con otras, es trato desigual.
Nusku
¿Si así lo decide el Congreso que puto problema hay?

Que mal que os sienta eso que llaman "democracia"
Hombre_de_Estado
#7 #8 #10 Pues hay gente como yo que nos oponemos totalmente a este trato diferenciado o preferente a unas autonomías frente a otras.

Y eso nada tiene que ver con la ideología de cada uno. No veo ninguna razón para que alguien de izquierdas apoye este despropósito.
Leon_Bocanegra
#13 porque tú eres un hombre de estado. A mí me la pela.
Xuanin71
#13 café para todos.



O la p.... Al rio
eltxoa
#13 eso es ser jacobino. Nada que ver con ser de izquierdas
topecb
#7 Si lo hicieran igual con el día de Andalucía, Murcia, etc... medio te lo compro, pero es que además cuando aceptas un trabajo fuera de tu residencia, las fiestas que te corresponden son las del lugar de trabajo, no las del lugar de trabajo + las tuyas (para eso te pides esos días de vacaciones como hacemos todos los que queremos disfrutar de las festividades de nuestra residencia)
Castigadordepagascalers
Si escuece a los soplapollas derecharras, me parece bien. :popcorn: :popcorn:
guillersk
#6 te mean en la cara y dices que llueve.




Ehh pero no gobierna la turboderecha
yoma
#20 A los de izquierda por lo menos les engañan diciendo que llueve. A los de la derecha directamente les dicen que es orín pero siguen apoyándoles. :troll:
Atusateelpelo
Y el 8 de Septiembre (Dia de Asturias) supongo que tampoco.

Asi ya hacen puente (que el 6 y el 7 son fin de semana) y empalman con el 11 que es jueves y pillan el otro fin de semana.
Otrebla8002
Es que menos para las cosas importantes nuestros políticos están pendientes de todo.
Menuda gilipollez.
Leon_Bocanegra
Noooooooo, estáis rompiendo España! Yo os maldigo, os maldigoooooooo!!
shinjikari
El apocalipsis.
CharlesBrowson
xD xD xD xD ellos veran, pero yo como por ejemplo andaluc no voy señalar a los catalanes, lo que hay que señalar es al votanto socialista andaluc :troll: :troll:
