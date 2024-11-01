edición general
5 meneos
10 clics
El PSOE insta al PP a "revisar su feminismo" tras pedir el Parlamento no ir en tacones los días de lluvia

El PSOE insta al PP a "revisar su feminismo" tras pedir el Parlamento no ir en tacones los días de lluvia

La propuesta preventiva del Parlamento de Cantabria que instaba a los trabajadores de la Cámara a "utilizar calzado cerrado, sin tacón y con suela de goma antideslizante" para transitar por suelo húmedo ha generado la protesta del PSOE que cree que el PP "tiene que revisar su feminismo" tras las instrucciones del Parlamento porque la "aclaración" que pide evitar el uso de tacones "no es oportuna"."No sirve de nada que las mujeres lleguen a las más altas responsabilidades si no son capaces de defender el papel que debemos desempeñar en igualdad"

| etiquetas: psoe , tacones , lluvia , feminismo
4 1 1 K 56 actualidad
5 comentarios
4 1 1 K 56 actualidad
Cantro #3 Cantro
#2 ¿Chorrada? Eso es prevención de riesgos laborales

Yo tengo que hacer tres test de prevención al año y te encuentras eso y más

Hasta como levantar cajas en un trabajo que nunca levanta peso
3 K 56
#4 concentrado
#3 ¿Se ha recordado a los hombres que llevan zapatos con alzas y suela deslizante que eviten su uso?
0 K 20
Fedorito #5 Fedorito
#4
La recomendación de usar calzado cerrado, sin tacón y con suela de goma antideslizante los días de lluvia es tanto para ellas, como para ellos.
0 K 11
Cantro #1 Cantro
Me parece una meada fuera de tiesto por parte del PSOE
1 K 28
josde #2 josde
#1 Y también del Parlamento de Cantabria sacar esa chorrada.
0 K 20

menéame