El PSOE insta al PP a "revisar su feminismo" tras pedir el Parlamento no ir en tacones los días de lluvia

La propuesta preventiva del Parlamento de Cantabria que instaba a los trabajadores de la Cámara a "utilizar calzado cerrado, sin tacón y con suela de goma antideslizante" para transitar por suelo húmedo ha generado la protesta del PSOE que cree que el PP "tiene que revisar su feminismo" tras las instrucciones del Parlamento porque la "aclaración" que pide evitar el uso de tacones "no es oportuna"."No sirve de nada que las mujeres lleguen a las más altas responsabilidades si no son capaces de defender el papel que debemos desempeñar en igualdad"