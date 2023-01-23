El PSOE acusa a Almeida de “apagar” las cámaras de Madrid para “ocultar” la manifestación por Gaza

El PSOE de Madrid acusó este sábado al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, de “apagar” las cámaras urbanas de la localidad para “ocultar” la asistencia masiva a la manifestación convocada en pleno centro por la paz en Gaza. A través de sus redes sociales, el PSOE de Madrid denunció la “casualidad” de que “durante la manifestación por Palestina, todas las cámaras urbanas del recorrido han dejado de funcionar”.
Almeida demostrando lo miserable rata que es.
Yo no he opinado si me parece bien o mal, si es razonable o no, sólo aportado un enlace a un verificador de noticias porque no es la primera vez que las cámaras se desconectan en una manifestación y suelen dar las mismas explicaciones desde el ayuntamiento
Igual ésta vez responden otra cosa, no soy adivino.
Por ejemplo 2023
maldita.es/malditobulo/20230123/camaras-seguridad-manifestacion-madrid
Con motivo de la manifestación contra Pedro Sánchez en Madrid el 21 de enero se difundieron tuits que afirmaban que las cámaras de seguridad funcionaron con normalidad y se dejó subir a los periodistas a la azotea del Palacio de Cibeles. También hay tuits que afirman que por la manifestación a favor de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid las cámaras de seguridad no funcionaron y tampoco se dejó subir a los periodistas con su equipo fotográfico.
Funcionan o no a conveniencia de lo que dicte el señor alcalde.
Cámaras que se han puesto por algún motivo y que serán de utilidad para algo, salvo que los secuaces del PP no quiera que nadie las use y no tendrá consecuencias.