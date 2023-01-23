El PSOE acusa a Almeida de “apagar” las cámaras de Madrid para “ocultar” la manifestación por Gaza

El PSOE de Madrid acusó este sábado al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, de “apagar” las cámaras urbanas de la localidad para “ocultar” la asistencia masiva a la manifestación convocada en pleno centro por la paz en Gaza. A través de sus redes sociales, el PSOE de Madrid denunció la “casualidad” de que “durante la manifestación por Palestina, todas las cámaras urbanas del recorrido han dejado de funcionar”.