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Un psiquiatra del operativo del Hondius baja sin mascarilla y con el EPI en la mano del autobús de la UME

Un psiquiatra del operativo del Hondius baja sin mascarilla y con el EPI en la mano del autobús de la UME  

Unas imágenes del traslado de los pasajeros españoles del MV Hondius han abierto dudas sobre el protocolo seguido durante el operativo de evacuación. En las imágenes se observa cómo un psiquiatra del Ministerio de Sanidad baja de la guagua de la UME y camina por la zona sin mascarilla y con un traje EPI en la mano. Los protocolos de bioseguridad establecen que la retirada y eliminación del material debe realizarse de forma controlada, en zonas habilitadas y con medidas de higiene adecuadas cuando ha sido utilizado en un entorno de exposición.

| etiquetas: hondius , hantavirus , psiquiatra , sanitario , epi , mascarilla
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
Veelicus #6 Veelicus
Porque basicamente es un circo lo que esta pasando, una enfermedad con un R0 menor que 1 no es un problema de salud publica
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SMaSeR #11 SMaSeR *
#6 Si pero bueno, como cuando te hacen ponerte unos guantes anticorte en el trabajo para usar unas tijeras infantiles.
El problema de no usarlos no es que te vaya a pasar algo mortal, es que como pase cualquier tonteria, los seguros/empresarios y demás se van a desentender por no llevar los EPI.

Este hombre lo que consigue haciendo esto es que si realmente acaba infectándose el o su entorno y ha sido por un fallo en el protocolo, que la culpa recaiga sobre el y este gesto. Hay que tener un poco de cabeza para poder decir " Yo hice todo exactamente como había que hacerlo, revisen protocolos ". xD.
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Spirito #2 Spirito *
¿Y?

Lo mismo se lo quitó bajando las escaleras del autobús, teniendo en cuenta además que a las muy malas no es tan fácil el contagio con ese tipo de virus.

Ahora bien, aunque sea por mero postureo creo que debería haberla llevado puesta, precisamente para evitar noticias alarmistas.
3 K 37
Tachy #8 Tachy
Relacionada: www.canarias7.es/sociedad/salud/miembro-equipo-apoyo-sanitario-quitand
No todos están siguiendo a rajatabla los protocolos fijados para la evacuación de los pasajeros y parte de la tripulación del 'Hondius'.
Este domingo se ha podido ver a un miembro del equipo sanitario de apoyo desplegado por el Estado que se baja de una de las guaguas habilitadas por la Unidad Militar de Emergencias y se quita la mascarilla de protección en…   » ver todo el comentario
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Vodker #3 Vodker
El típico psiquiatra loco.
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Spirito #7 Spirito
#3 Fijo que tiene cuenta aquí en MnM y con karma con pedigrí. :troll:
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plutanasio #12 plutanasio
#3 Y cómo saben que es psiquiatra y no psicólogo?
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HeilHynkel #9 HeilHynkel
Vamos a recordar la movida del misionero con ébola que trajo Rajoy a España. Salió una polémica similar por una persona que estaba allí sin equipos de protección ni leches.

Luego resultó que por protocolo, alguien debe estar sin nada que interfiera sus sentidos (los EPI restringen bastante) supervisando (no interviniendo) que ningún miembro del equipo meta la pata por llevar el traje puesto y no ver algo.

Desconozco si un protocolo similar aplica y si este señor lo sigue, pero no nos olvidemos del asunto. Tampoco sé si el protocolo es el mismo.
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Tachy #10 Tachy
Y digo yo que ahora lo pondrán al siquiatra en cuarentena ¿no?
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camvalf #4 camvalf
Se sabe si el pollo a tenido contacto con los desembarcados o si ese autocar a traslado a los mismo? Esa es la pregunta que hay que saber antes de publicar con un titular así.
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#13 fremen11
#4 De la noticia

En la secuencia, que ha generado polémica en redes, se observa cómo un psiquiatra del Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad baja del autobús de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que había trasladado a los españoles desde el Puerto de Granadilla hasta la pista del aeropuerto de Tenerife, y camina por la zona sin mascarilla y con un traje de protección especial en la mano.

Puede que ni estuviese en contacto con ellos
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
pues donde caben 14, caben 15, y con una sonora colleja publica
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SMaSeR #5 SMaSeR
Thug Life
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menéame