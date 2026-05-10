Un psiquiatra del operativo del Hondius baja sin mascarilla y con el EPI en la mano del autobús de la UME  

Unas imágenes del traslado de los pasajeros españoles del MV Hondius han abierto dudas sobre el protocolo seguido durante el operativo de evacuación. En las imágenes se observa cómo un psiquiatra del Ministerio de Sanidad baja de la guagua de la UME y camina por la zona sin mascarilla y con un traje EPI en la mano. Los protocolos de bioseguridad establecen que la retirada y eliminación del material debe realizarse de forma controlada, en zonas habilitadas y con medidas de higiene adecuadas cuando ha sido utilizado en un entorno de exposición.