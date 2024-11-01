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La psicología de los Xennials (nacidos entre 1976 - 1985)

La psicología de los Xennials (nacidos entre 1976 - 1985)  

Los Xennials recuerdan memorizar números de teléfono, rebobinar cintas de casete o esperar a que su programa favorito volviera a emitirse. Pero también fueron de los primeros en usar Messenger, crear perfiles en redes sociales y adaptarse a la revolución digital. Esta mezcla creó algo psicológicamente muy interesante: una generación que aprendió dos formas completamente distintas de vivir la vida. Exploramos la psicología de los Xennials, su relación con la tecnología, el trabajo, la privacidad y por qué no encajan entre genX y millenial

| etiquetas: psicología , generación , xennials , adaptación , tecnología
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6 comentarios
11 1 0 K 148 Psicología
Gry #2 Gry
También aprendimos a pedirle a la IA un resumen cuando no nos apetece ver un vídeo:

Este video de "La Psicología Invisible" explora la identidad de los Xennials, una microgeneración nacida aproximadamente entre 1976 y 1985. Se les describe como un puente entre la Generación X y los Millennials, poseyendo una psicología única debido al momento histórico en que crecieron.
Aquí tienes los puntos clave de la explicación:

* Infancia analógica: Crecieron en un mundo sin internet ni

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ombresaco #6 ombresaco
#2 * La gran paradoja: Se definen por ser independientes (crecieron con poca supervisión parental) pero están altamente conectados. Son escépticos pero abiertos al cambio, lo que les permite ver con claridad tanto lo que se ganó con la tecnología como lo que se perdió, como la capacidad de "desaparecer" o la paciencia de esperar [06:08].

Me ha sonado a las frases típicas para ilustrar del efecto Forer (es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Forer)
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#5 rbrn
Siempre he dicho que nací o muy pronto o muy tarde, quizás esto lo explique :-)
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#1 NO86
Ah, ahora soy Xennial. Antes era Genequis.

Y sí, menudo desnivel con las nuevas generaciones.
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crob #3 crob
#1 Precisamente por eso me pareció interesante. Nunca he compartido grandes características con la gen X y tampoco con los millenials. Me parecían categorías muy reduccionistas. Creo que el aporte de esta excepción me ayuda a entender mejor las otras dos categorías y la mía :-D
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#4 NO86
#3 A mí me ayuda a fliparme xD
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menéame