La psicología de los Xennials (nacidos entre 1976 - 1985)  

Los Xennials recuerdan memorizar números de teléfono, rebobinar cintas de casete o esperar a que su programa favorito volviera a emitirse. Pero también fueron de los primeros en usar Messenger, crear perfiles en redes sociales y adaptarse a la revolución digital. Esta mezcla creó algo psicológicamente muy interesante: una generación que aprendió dos formas completamente distintas de vivir la vida. Exploramos la psicología de los Xennials, su relación con la tecnología, el trabajo, la privacidad y por qué no encajan entre genX y millenial
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Este video de "La Psicología Invisible" explora la identidad de los Xennials, una microgeneración nacida aproximadamente entre 1976 y 1985. Se les describe como un puente entre la Generación X y los Millennials, poseyendo una psicología única debido al momento histórico en que crecieron.
Aquí tienes los puntos clave de la explicación:
* Infancia analógica: Crecieron en un mundo sin internet ni
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Me ha sonado a las frases típicas para ilustrar del efecto Forer (es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Forer)
Y sí, menudo desnivel con las nuevas generaciones.