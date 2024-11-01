La psicología de los Xennials (nacidos entre 1976 - 1985)  

Los Xennials recuerdan memorizar números de teléfono, rebobinar cintas de casete o esperar a que su programa favorito volviera a emitirse. Pero también fueron de los primeros en usar Messenger, crear perfiles en redes sociales y adaptarse a la revolución digital. Esta mezcla creó algo psicológicamente muy interesante: una generación que aprendió dos formas completamente distintas de vivir la vida. Exploramos la psicología de los Xennials, su relación con la tecnología, el trabajo, la privacidad y por qué no encajan entre genX y millenial