La psicología sugiere que dar las gracias a los coches con la mano al cruzar la calle demuestra capacidad de empatía

Aunque en la carretera parece que la buena educación y la amabilidad son algo extraordinario, diversos estudios en psicología explican que los gestos de agradecimiento benefician tanto a quien los recibe como a quien los da. Es muy probable que las personas que reconocen este gesto de los que van al volante, también hayan sido conductores en algún momento y comprenden que se trata de un pequeño esfuerzo que se hace por los demás y se refuerzan las conexiones entre las personas, incluso aunque se trate de dos desconocidos.