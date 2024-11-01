edición general
La psicología sugiere que dar las gracias a los coches con la mano al cruzar la calle demuestra capacidad de empatía

Aunque en la carretera parece que la buena educación y la amabilidad son algo extraordinario, diversos estudios en psicología explican que los gestos de agradecimiento benefician tanto a quien los recibe como a quien los da. Es muy probable que las personas que reconocen este gesto de los que van al volante, también hayan sido conductores en algún momento y comprenden que se trata de un pequeño esfuerzo que se hace por los demás y se refuerzan las conexiones entre las personas, incluso aunque se trate de dos desconocidos.

pepel
No basta con ir hablando solos por la calle, que ahora hemos de saludar a los vehículos aparcados ó no; llegaremos a tener que invitarlos a tomar un café (cerveza no, porque si bebes no conduzcas).
enochmm
Mecagonmivida los coches están OBLIGADOS a parar en los pasos de peatones.

Gracias por leer este comentario :-*
Atusateelpelo
#1 Algunos peatones les decimos que no tenemos prisa y que pueden seguir y aun asi paran e insisten en que pasemos...y por ello no nos cuesta nada darles las gracias.

No todos aplicamos el PorMiCojonismoTengoDerechoYLoExijoAunqueMeImporteUnHuevo...
enochmm
#3 Si un peatón "no tiene prisa" y no va a pasar puede esperar a un par de metros del paso de peatones.
Pero los coches están obligados a parar si están junto al paso de peatones.
Además un conductor no debería hacer señas a un peatón para que pase puesto que no es el único usuario de la vía y se pueden producir accidentes.

Los códigos de circulación es importante cumplirlos.
Luego ya cada uno elije si dar las gracias a los que cumplen las normas.
Atusateelpelo
#6 Claro, el peaton va a acercarse para cruzar, no tiene prisa y desanda 5 metros para luego volver a acercarse y cruzar.

No, llego, me paro, miro, el coche para, le digo que siga, me da paso y luego paso dando las gracias.

Mucho mas pueril es lo de cruzar sin mirar "porque el coche tiene que parar en el paso de peatones" y luego hay atropellos. Si, el coche es culpable, te pagan una buena indemnizacion....o se la pagan a tu familia (teniendo razon, que eso es un consuelo en el cementerio o el hospital).

PorMiHuevismoIlustrado.
Leon_Bocanegra
#3 hasta donde yo se, es obligatorio parar en el paso de peatones aunque el peatón te haga gestos de que pases
lonnegan
#1 Ya, pero yo como conductor se lo que jode tener que parar, asi que como peatón se lo hago saber al conductor con un saludo.
mcfgdbbn3
Yo a veces me hago el longuis en los pasos de peatones para que no se paren si los veo venir y solo es uno. :-P

#1: Salvo que te hagas el longuis para ahorrarles un poco de combustible. :-P
Veelicus
Ser educado nunca esta de mas.
Aokromes
yo doy las gracias por no llevarseme por delante que es lo habitual en esta ciudad.
Javi_Pina
Y los gestos con el dedo cuando no se paran que representa?
Este_mismo
Yo si veo que el coche ha dejado ya pasar a varias personas no me acerco para cruzar o le hago un gesto con la mano para dejarlo pasar, ya al que va tras él (y los 5 más) cruzo y los hago esperar :shit:
