El proyecto Stargate de OpenAI consumirá hasta el 40% de la producción mundial de DRAM [ING]

Samsung y SK hynix han firmado acuerdos preliminares para suministrar memoria a la gigantesca iniciativa de centros de datos Stargate de OpenAI, según informa Reuters. En lugar de chips DRAM o pilas HBM probados y empaquetados, las compañías suministrarán obleas Stargate sin cortar, según Bloomberg, lo que destaca los enormes volúmenes de memoria y otros componentes que Stargate necesita. Por ahora, parece que Stargate podría consumir casi la mitad de la producción mundial de DRAM.