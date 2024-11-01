edición general
El proyecto Stargate de OpenAI consumirá hasta el 40% de la producción mundial de DRAM [ING]

Samsung y SK hynix han firmado acuerdos preliminares para suministrar memoria a la gigantesca iniciativa de centros de datos Stargate de OpenAI, según informa Reuters. En lugar de chips DRAM o pilas HBM probados y empaquetados, las compañías suministrarán obleas Stargate sin cortar, según Bloomberg, lo que destaca los enormes volúmenes de memoria y otros componentes que Stargate necesita. Por ahora, parece que Stargate podría consumir casi la mitad de la producción mundial de DRAM.

gelatti
sorrillo
No se ha visto algo así desde la carrera espacial durante la guerra fría.
SeñorPresunciones
Todo para darle alas esa mierda de IA que no es otra cosa que un método de control absoluto del grueso de la población. La IA dominará el relato en internet, en redes y en los medios de comunicación. Si la tontallada toda se vuelve loca solo com la prensa bulera, con esto nos vamos todos a la mierda.
Ovlak
Madre mía... Y cuando esto pete lo pagaremos todos. Tiempo al tiempo
ronko
Jaffa Kree!!!
