La prohibición de pescar en el río Yangtze por parte de China revitaliza el río (Eng)

La cuenca del río Yangtsé, afectada por la sobrepesca y el deterioro medioambiental, había visto cómo sus poblaciones de peces disminuían. En 2018, los recursos de las cuatro principales especies de peces habían disminuido en más de un 90 % en comparación con la década de 1980. En respuesta a ello, China aplicó una transformadora prohibición de pesca de 10 años en las aguas críticas del Yangtsé el 1 de enero de 2020. Esta política radical cambió la vida de más de 10 000 pescadores locales como Li y desencadenó un movimiento más amplio