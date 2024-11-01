edición general
6 meneos
47 clics
La prohibición de pescar en el río Yangtze por parte de China revitaliza el río (Eng)

La prohibición de pescar en el río Yangtze por parte de China revitaliza el río (Eng)

La cuenca del río Yangtsé, afectada por la sobrepesca y el deterioro medioambiental, había visto cómo sus poblaciones de peces disminuían. En 2018, los recursos de las cuatro principales especies de peces habían disminuido en más de un 90 % en comparación con la década de 1980. En respuesta a ello, China aplicó una transformadora prohibición de pesca de 10 años en las aguas críticas del Yangtsé el 1 de enero de 2020. Esta política radical cambió la vida de más de 10 000 pescadores locales como Li y desencadenó un movimiento más amplio

| etiquetas: yabgtze , pesca , río , china , peces
5 1 0 K 89 actualidad
4 comentarios
5 1 0 K 89 actualidad
#2 harverto
La libertá retrocede, la vida avanza
4 K 73
Supercinexin #3 Supercinexin
En el Río Ganges tienen zurullos en vez de peces, pero al menos tienen libertá. Peor sería que lo gestionase el Partido Comunista Chino. Puaj.
1 K 25
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Un tema histórico.

Durante la ofensiva submarina de Alemania en el Atlántico en la SGM se redujo la pesca en una burrada y no sé cuantas especies se recuperaron.
0 K 18
#1 Galton
¡Sorpresón en el rio Yangtze! El agua moja...
0 K 8

menéame