El programa de Losantos difunde un nuevo bulo sobre Sánchez y hablan incluso de un catéter en el cuello

‘Es la Mañana de Federico’, el programa matinal de esRadio conducido por Federico Jiménez Losantos, ha vuelto este miércoles a la senda de los bulos y la desinformación, esparciendo nuevamente una información errónea sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A razón de la declaración institucional que ha ofrecido el jefe del Ejecutivo desde Moncloa tras las amenazas recibidas por Donald Trump, el espacio radiofónico ha optado por lanzar un bulo advirtiendo de que Sánchez “tiene una especie de agujero” en el cuello.

| etiquetas: periodismo , politica , bulos , salud
6 comentarios
pepel #5 pepel
Le inyectan un suero para bloquear el giro del cuello a la derecha.
0 K 19
Rogue #1 Rogue
Sobre los cuatro huevos que tiene no dicen nada?
0 K 15
Cehona #3 Cehona
#1 Son huevos cuadrados.
0 K 13
Cehona #2 Cehona
Próximamente amplificado por los peperos bien informados como Tellados y Ésteres.
Y la frutera sumándose al circo.
0 K 13
pedrario #4 pedrario
Seguramente El Plural habría publicado que eran al menos 2 catéteres por el cuello.
0 K 10
aupaatu #6 aupaatu
Esta claro quien financia al Exabruptos Santos
0 K 9

