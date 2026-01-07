edición general
Un profesor de ciencias políticas explica por qué los jóvenes simpatizan cada vez más con la ultraderecha: "la situación actual de los jóvenes es muy jodida"

Esta inclinación, sobre todo de hombres jóvenes, hace que simpaticen con frases como "antes el país funcionaba mejor", a pesar de no poder recordar ese antes. En ocasiones las generaciones previas, no llegan a comprender por lo que están pasando las más jóvenes, "esto impide de alguna manera entender lo que están pasando y es lo que les echa a los brazos de la extrema derecha". "El valor dominante de nuestro mundo es el miedo y ante el miedo no hay futuro, hay contracción y es aquí cuando los vendedores de seguridad dan el incentivo".

kaos_subversivo
Y sin duda la ultraderecha se lo va a solucionar
Dragstat
#1 seguro que no, pero hay muchos que piensan: "si yo estoy jodido, que se jodan los demás también". Para el que piense de ese modo, la mejor opción es sin duda la ultraderecha. Aplicación directa del dicho: "o follamos todos, o la puta al río"
meroespectador
Como que la ultraderecha se lo va a poner mejor, simplemente culpan a otros (inmigración) y ya está, cuando se vea la mentira, culpan a los jóvenes por vagos, a los jubilados por cobrar mucho y así. Pero lo de remangarse y trabajar no va con la ultraderecha, solo el miedo, el odio, los insultos, la estupidez y el gusto por hacer daño a los demás de forma gratuita mientras destruyen la economía culpabilizando a todo el mundo salvo a ellos.
