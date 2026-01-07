Un profesor de ciencias políticas explica por qué los jóvenes simpatizan cada vez más con la ultraderecha: "la situación actual de los jóvenes es muy jodida"

Esta inclinación, sobre todo de hombres jóvenes, hace que simpaticen con frases como "antes el país funcionaba mejor", a pesar de no poder recordar ese antes. En ocasiones las generaciones previas, no llegan a comprender por lo que están pasando las más jóvenes, "esto impide de alguna manera entender lo que están pasando y es lo que les echa a los brazos de la extrema derecha". "El valor dominante de nuestro mundo es el miedo y ante el miedo no hay futuro, hay contracción y es aquí cuando los vendedores de seguridad dan el incentivo".