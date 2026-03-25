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Un profesor de biología marroquí abandona durante 10 meses a sus hijos para que sean educados por los servicios sociales vascos

Un profesor universitario de biología fue detenido el pasado día 12 de marzo en San Sebastián cuando visitaba a dos hijos adolescentes a los que había abandonado en mayo de 2025. El ciudadano marroquí fue localizado y arrestado por la Policía Nacional y acusado de dos delitos de abondono. El sujeto se hizo cargo de sus hijos y, en teoría, regresó a su país con ellos.

| etiquetas: marroquí , abandono , mena , adolescentes , servicios sociales
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
MIrahigos #1 MIrahigos
Espera, espera…

¿Esto es cierto?

“ Al cumplir los 18 años, los menores pueden solicitar un programa de acogida que garantiza a sus familiares domiciliarse en Euskadi.”
7 K 91
#2 Almirantecaraculo
Pues ya ha hecho por sus hijos más que los que le enchufan el móvil y los dejan embobados para que no den guerra.
0 K 8
#8 EISev
#2 a ver, si en este tiempo les han educado en un centro de acogida vete a saber si precisamente les han enchufado un móvil y dejado embobados para que no den guerra
1 K 26
plutanasio #3 plutanasio
Esto es una casa de putas.
14 K 173
#7 BoosterFelix *
#3 Solo está haciendo lo que todo buen defensor del derecho de hacer nacer a los hijos en la pobreza defiende y reclama: que a sus hijos se los críen otros ("hijo, la culpa de la pobreza que sufres no es mía, es del sistema, es decir, de los demás ciudadanos"). No puedes culpar a ese ciudadano marroquí en particular de lo que es una cultura generalizada por entre los defensores del derecho de hacer nacer a las proles en la pobreza y la precariedad.
0 K 10
FunFrock #4 FunFrock
Decidlo vosotros q a mi me da la risa.
4 K 58
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Nah imposible.
0 K 9
Ankor #6 Ankor
Lo peor de todo es que no es la primera noticia de este tipo o parecida que leo por aqui.
Parece que debe ser mas habitual de lo que nos enteramos.
1 K 24
#9 Luiskelele
Y este es el nivel de un profesor de universidad.

Imagínate el del resto…
1 K 24
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
El coño la Bernarda. Menos mal que mi abuelo ya no está para ver estás cosas.
3 K 54
#11 El_dinero_no_es_de_nadie
Y el komando kamarada votando sensacionalista para instalar ocultar la realidad
1 K 23
josde #12 josde
#11 Es que viniendo la noticia del InMundo puede ser hasta un bulo, son especialistas en eso.
0 K 20
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#12 que patéticos sois.
1 K 23
josde #17 josde
#13 Y tu que desastre irracional eres.
0 K 20
#15 El_dinero_no_es_de_nadie
#12 Está en muchos más medios y la noticia de la detención y las causas es de la policía nacional.

Mira la luna y no el dedo que te la señala.
0 K 14
josde #16 josde
#15 Y tu no mires al sol que ya no ves nada, sigues igual.
0 K 20
bacilo #14 bacilo
Ha mandado a los zagales a estudiar un año de intercambio y no le ha costado ni un dirham.
0 K 7

menéame