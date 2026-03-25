Un profesor de biología marroquí abandona durante 10 meses a sus hijos para que sean educados por los servicios sociales vascos

Un profesor universitario de biología fue detenido el pasado día 12 de marzo en San Sebastián cuando visitaba a dos hijos adolescentes a los que había abandonado en mayo de 2025. El ciudadano marroquí fue localizado y arrestado por la Policía Nacional y acusado de dos delitos de abondono. El sujeto se hizo cargo de sus hijos y, en teoría, regresó a su país con ellos.
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¿Esto es cierto?
“ Al cumplir los 18 años, los menores pueden solicitar un programa de acogida que garantiza a sus familiares domiciliarse en Euskadi.”
Parece que debe ser mas habitual de lo que nos enteramos.
Imagínate el del resto…
Mira la luna y no el dedo que te la señala.