El problemático 'gran relevo' laboral en España: solo dos sectores tienen jóvenes suficientes para cubrir las jubilaciones de los próximos 15 años

El envejecimiento masivo de la población dejará millones de vacantes en los próximos años que la fuerza laboral más joven no alcanzará a cubrir. La migración puede ayudar a paliar la situación, pero difícilmente será suficiente.

wata #2 wata
A ver...todos esos jóvenes que están criticando a los pensionistas lo que tienen que hacer es empezar a tener hijos, mínimo tres, para que ellos tengan una pensión digna. Si no es así que no vengan a quejarse. Que ya hay mayoría de gente que prefiere tener perros a hijos.
#4 Hynkel
#2 ¿Y cómo mantenerlos con un coste de la vida, especialmente el de la vivienda, que es varias veces mayor que el que tuvieron los ahora pensionistas?
#7 username
#2 los patriotas de banderitas prefieren ir contra su propio discurso anti inmigración que dar a los trabajadores derechos y permitir que haya acceso digno a la vivienda que permita tener familias.

La pela es la pela.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... solo hay dos oficios en los que el número de trabajadores jóvenes (entre 16 y 29 años) supera el de empleados 'sénior' (mayores de 50 años). Se trata de las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento y la información y las comunicaciones (una de las profesiones que más ha crecido en los últimos años)... (traducción: todos nos creemos artistas e influencers por la gracia de los algoritmos)
Wintermutius #3 Wintermutius
A mí lo que me llama la atención, es que el estudio dice que faltarán funcionarios. Personalmente, creo que es una buena noticia, habrá que cambiar la forma en que se gestiona el trabajo público.
powernergia #5 powernergia
#3 Claro, el que falten funcionarios es una buena noticia para los mismos que luego lloran cuando no les atienden bien en los servicios públicos.

Pero no te preocupes que pronto llegarán las campañas electorales con la habitual consigna engañabobos prometiendo "servicios públicos mas eficientes".
penanegra #6 penanegra
#3 pues a mí no.... Cuando vallas a un hospital y no te atiendan por falta de médicos y enfermedas...
Cuando te roben y no aparezca la policía ni puedan perseguir el crimen...
Cuando no puedas enviar tu niño a la escuela
Etcétera etcétera
#8 Marisadoro
#3 ¿Una buena noticia que haya menos médicos, sanitarios, docentes, bomberos, policías, jueces etc?
