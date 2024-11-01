El problema más serio de Artemisa II hasta ahora es el mal funcionamiento del retrete, y eso es genial

Hay alternativas a su uso; buena es la NASA preparándose para imprevistos.
Y, en cualquier caso, al menos está instalado en un cubículo aparte. No como en el caso del programa Apolo, en el que los astronautas tenían que esconderse detrás de los asientos para utilizar los Dispositivos de contención fecal, AKA unas bolsas de plástico con adhesivo en los bordes.
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Queda muy bonito decir que "somos un mismo pueblo", pero decirlo mientras todo esto sucede mientras deja de hacer un llamamiento por la paz o un alto el fuego no deja de ser asquerosamente hipócrita.
Qué ocasión desperdiciada. Con lo productivo que es el inglés para generar nuevos términos y la manía que tienen los yankis con usar nombres pomposos... Fijo que hasta la llamaban por las iniciales
-Yo Neil, toss me the FCD, I'm gonna take a number two.
Los ingleses seguro que la habrían llamado "Shitbag", oficialmente. Roja, con un cordoncito dorado y la Union Jack bordada.
Encima el ESM está funcionando de puta madre, con la trayectoria de TLI prácticamente clavada.