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El problema más serio de Artemisa II hasta ahora es el mal funcionamiento del retrete, y eso es genial

El problema más serio de Artemisa II hasta ahora es el mal funcionamiento del retrete, y eso es genial

Hay alternativas a su uso; buena es la NASA preparándose para imprevistos.

Y, en cualquier caso, al menos está instalado en un cubículo aparte. No como en el caso del programa Apolo, en el que los astronautas tenían que esconderse detrás de los asientos para utilizar los Dispositivos de contención fecal, AKA unas bolsas de plástico con adhesivo en los bordes.

| etiquetas: artemis ii , luna , nasa
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
emmett_brown #1 emmett_brown *
Lo que es genial es la campaña de relaciones públicas que han montado, mientras sigue la barbarie en Palestina, Líbano e Irán.

Queda muy bonito decir que "somos un mismo pueblo", pero decirlo mientras todo esto sucede mientras deja de hacer un llamamiento por la paz o un alto el fuego no deja de ser asquerosamente hipócrita.
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#3 Jacusse
#1 puedes quejarte de que sigan Liga y Champions también.
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CarlosGoP #5 CarlosGoP
#1 calzador
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salteado3 #6 salteado3
#1 Los 2 astronautas yankis también mataron gente en oriente medio durante la guerra de Iraq como pilotos. Artemis II es como un spin-off.
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DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
#1 para eso ya está el porno interracial con gente de diferentes razas amándose! (Aunque Otros dirán que dando por culo claro)
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#2 MADMax2
¿Howart? Dónde andas. Creo que tenemos un problema.... ¿Las especificaciones no incluían rusos con dieta de patata,?
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Cuñado #4 Cuñado
los Dispositivos de contención fecal

Qué ocasión desperdiciada. Con lo productivo que es el inglés para generar nuevos términos y la manía que tienen los yankis con usar nombres pomposos... Fijo que hasta la llamaban por las iniciales ¬¬

-Yo Neil, toss me the FCD, I'm gonna take a number two.

Los ingleses seguro que la habrían llamado "Shitbag", oficialmente. Roja, con un cordoncito dorado y la Union Jack bordada.
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tetepepe #7 tetepepe
...Para cagarse.
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Cyberbob #8 Cyberbob
Lo que sí que es bastante cierto es que la ESA, que proporciona el módulo de servicio creo que aún no se ha asegurado ninguna plaza. Como dice el artículo, muy mala negociación creo.

Encima el ESM está funcionando de puta madre, con la trayectoria de TLI prácticamente clavada.
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#10 Juantxi
En ese país tienen graves problemas de fontanería, el portaviones Gerald Ford se les llena literalmente de mierda. Si algu día llegan a habitar la luna la van a dejar muy sucia.
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menéame