El problema es el imperio estadounidense, no Trump ( Autora: Caitlin Johnstone)

Donald Trump es un presidente de EE. UU. que está haciendo lo que el sistema pide. Los presidentes de EE. UU. asesinan constantemente a personas con actos imperdonables de violencia militar masiva, maltratan a los inmigrantes y a las comunidades marginadas, y promueven la tiranía en beneficio de intereses especiales corruptos en defensa del imperio estadounidense y del status quo capitalista. Ese es su trabajo. Si no estuvieran dispuestos a hacer estas cosas, no conseguirían el cargo.Trump no es una aberración extravagante; es el producto...
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caitlinjohnstone.com.au/2026/03/25/the-problem-isnt-kings-the-problem-
Por cierto,suscribo de pe a pa lo dicho por la autora.
www.meneame.net/story/iran-amenaza-minar-todo-golfo-persico-costas-isl
www.meneame.net/story/trump-dice-guerra-iran-terminara-dos-tres-dias-o
www.meneame.net/story/trump-fuerza-jamaica-honduras-guatemala-expulsar; » ver todo el comentario
es.wikipedia.org/wiki/Complejo_industrial-militar
Nuestro trabajo, los recursos y los medios de subsistencia son todo lo que tenemos; así es la estructura misma de nuestra sociedad. En los consejos de gobierno, debemos evitar la compra de influencias injustificadas, ya sea buscadas o no, por el complejo industrial-militar. Existe el riesgo de un desastroso desarrollo de un poder
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Los peregrinos empezaron todo.
Y todos los que MIGRARON despues, se compraron esa alma.
Miren a Marco Rubio, un cubano fascista.
www.meneame.net/m/actualidad/quien-controla-guerras-estados-unidos Seguir la psita del dinero, del negoci: la industria armamentistica yanqui necesita una guerra detrás de otras para vender armas
No hay fascista que la buena de Caitlin no quiera defender.
Pero lo que hace es lo mismo que hace todos los presidentes yankees, sembrar el caos para su beneficio a base de pepinos y sanciones.
"No están protestando contra el imperio estadounidense. Solo quieren un imperio más educado y fotogénico.
No están protestando contra el sistema político oligárquico y corrupto que dio lugar a Donald Trump. Solo quieren que el sistema político oligárquico y corrupto dé lugar a presidentes que les hagan sentir menos incómodos.
El problema son los presidentes de EE. UU., no los reyes. El problema es el imperio estadounidense, no Trump."
Pd: digo el artículo, no las capturas de pantalla.