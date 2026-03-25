edición general
129 meneos
454 clics
El problema es el imperio estadounidense, no Trump ( Autora: Caitlin Johnstone)

El problema es el imperio estadounidense, no Trump ( Autora: Caitlin Johnstone)

Donald Trump es un presidente de EE. UU. que está haciendo lo que el sistema pide. Los presidentes de EE. UU. asesinan constantemente a personas con actos imperdonables de violencia militar masiva, maltratan a los inmigrantes y a las comunidades marginadas, y promueven la tiranía en beneficio de intereses especiales corruptos en defensa del imperio estadounidense y del status quo capitalista. Ese es su trabajo. Si no estuvieran dispuestos a hacer estas cosas, no conseguirían el cargo.Trump no es una aberración extravagante; es el producto...

| etiquetas: problema , imperio estadounidense , trump
66 63 0 K 426 actualidad
21 comentarios
66 63 0 K 426 actualidad
Comentarios destacados:        
cocolisto #1 cocolisto *
La autora original es Caitlin Johnstone aunque pongo este enlace de Poch por ser en castellano.
caitlinjohnstone.com.au/2026/03/25/the-problem-isnt-kings-the-problem-

Por cierto,suscribo de pe a pa lo dicho por la autora.
8 K 116
Ferran #8 Ferran
#1 Algo me dice que Bernie Sanders gobernaría de forma muy diferente.
2 K 38
#9 pikutara
#8 en política exterior, lo dudo
2 K 44
cocolisto #10 cocolisto
#8 Me mosqueó mucho que tardara tanto en condenar el genocidio en Gaza. Prefiero al alcalde de N. York y muchos otros dirigentes que aportan ideas frescas e incluso revolucionarias para el estándar norteamericano.
1 K 27
#4 kondnado
El primer error es pensar que la democracia consiste en elegir entre un capitalista radical con gorra y otro sin ella.
5 K 59
HeilHynkel #20 HeilHynkel *
Pues en realidad lo que dice, no es otra cosa que de lo que ya avisó Eisenhower en los años 50:

es.wikipedia.org/wiki/Complejo_industrial-militar

Nuestro trabajo, los recursos y los medios de subsistencia son todo lo que tenemos; así es la estructura misma de nuestra sociedad. En los consejos de gobierno, debemos evitar la compra de influencias injustificadas, ya sea buscadas o no, por el complejo industrial-militar. Existe el riesgo de un desastroso desarrollo de un poder

…   » ver todo el comentario
1 K 35
azathothruna #2 azathothruna
Lo llevan en la sangre.
Los peregrinos empezaron todo.
Y todos los que MIGRARON despues, se compraron esa alma.
Miren a Marco Rubio, un cubano fascista.
1 K 35
Pablosky #13 Pablosky
#2 e idiota, es muy idiota. Batista torturo a su padre pero él odia al actual gobierno de cuba que derrotó a Batista.
2 K 49
azathothruna #15 azathothruna
#13 Asi son los batisteros / colaboracionistas de los colonizadores
0 K 18
#19 tierramar *
¿Quién controla las guerras de Estados Unidos? Seguir la pista del dinero, como siempre; han muertos millones de ciudadanos de diversos países, soldados americanos, todos para enriquecer a los megaricos
www.meneame.net/m/actualidad/quien-controla-guerras-estados-unidos Seguir la psita del dinero, del negoci: la industria armamentistica yanqui necesita una guerra detrás de otras para vender armas
0 K 14
Paltus #3 Paltus
Es que nos despistan cambiando la cabeza visible pero la política de EEUU tiene unas trayectorias bien definidas y constantes.
0 K 10
suppiluliuma #5 suppiluliuma *
Resumen de este envío: Caitlin Johnstone intentando convencernos de que, en realidad, Trump es completamente normal. Nada que ver por aquí, circulen.

No hay fascista que la buena de Caitlin no quiera defender.  media
4 K -20
fofito #6 fofito
#5 Trump no es normal en absoluto.
Pero lo que hace es lo mismo que hace todos los presidentes yankees, sembrar el caos para su beneficio a base de pepinos y sanciones.
7 K 74
suppiluliuma #7 suppiluliuma
#6 Exacto. Por eso EEUU está en su quinta guerra con Irán. :troll:
3 K -9
nemesisreptante #18 nemesisreptante *
#6 estoy convencido de que con Kamala estaríamos en la misma guerra. Manda Israel en los dos principales partidos y como no tengamos cuidado en España también
0 K 11
bodhisatba #11 bodhisatba
#5 En base a estos mensajes que has puesto y al texto (que acabo de leer) mi conclusión es diferente. No entro en debate, si tu lo aprecias de otra manera, pero no veo connotaciones fascistas en ningún caso.

"No están protestando contra el imperio estadounidense. Solo quieren un imperio más educado y fotogénico.
No están protestando contra el sistema político oligárquico y corrupto que dio lugar a Donald Trump. Solo quieren que el sistema político oligárquico y corrupto dé lugar a presidentes que les hagan sentir menos incómodos.
El problema son los presidentes de EE. UU., no los reyes. El problema es el imperio estadounidense, no Trump."
1 K 27
azathothruna #12 azathothruna *
#11 No se puede eso, lo llevan en la "sangre cultural" esos gringos
0 K 18
bodhisatba #16 bodhisatba
#12 disculpa no entiendo tu mensaje.
0 K 9
#14 pikutara *
#5 Pero si el post es una crítica al imperialismo estadounidense y lo incluye como parte de él. Macho, verdaderamente vives en una realidad paralela poblada con tus hombres de paja.
2 K 26
Pablosky #17 Pablosky *
#5 ¿no será justo al revés? Joder, vaya manera de interpretarlo xD

Pd: digo el artículo, no las capturas de pantalla.
0 K 17

menéame