El problema es el imperio estadounidense, no Trump ( Autora: Caitlin Johnstone)

Donald Trump es un presidente de EE. UU. que está haciendo lo que el sistema pide. Los presidentes de EE. UU. asesinan constantemente a personas con actos imperdonables de violencia militar masiva, maltratan a los inmigrantes y a las comunidades marginadas, y promueven la tiranía en beneficio de intereses especiales corruptos en defensa del imperio estadounidense y del status quo capitalista. Ese es su trabajo. Si no estuvieran dispuestos a hacer estas cosas, no conseguirían el cargo.Trump no es una aberración extravagante; es el producto...