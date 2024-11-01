edición general
El primogénito de Aznar, a punto de desembarcar en Bilbao con 55 apartamentos turísticos de lujo en el centro de la ciudad

A pesar de que Bilbao se declaró como zona residencial tensionada el pasado año, la capital vizcaína, que no otorga más licencias para viviendas y habitaciones turísticas, sigue concediendo permisos para nuevos pisos turísticos. Los próximos en abrir sus puertas serán los 55 apartamentos turísticos proyectados en el antiguo Hotel López de Haro, que serán explotados por Copla Living, la empresa presidida por José María Aznar Botella, el hijo mayor del expresidente del Gobierno, José María Aznar, y la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella.

Chinchorro #1 Chinchorro
Si nos hubiéramos esforzado todos lo suficiente para ser primogénitos de Aznar, ahora tendríamos cincuenta y cinco apartamentos turísticos de lujo.
Si es que somos pobres porque queremos. No nos esforzamos.

#2 daniMate
Seguro que empezo trabajando duro recogido latas y cartón. Fue ahorran poco a poco hasta llegar ahí sin ayuda.
Un hombre hecho a si mismo.

Que bien le vino el pelotazo de los pisos de protección que vendió su madre en Madrid y que justo el están ahí para recoger las ganancias.
Chinchorro #3 Chinchorro
#2 El mérito de apellidarse Aznar, te parecerá poco :troll:
SeñorPresunciones #5 SeñorPresunciones *
Joder. Esta gente siempre está presente en todos los negocios que hacen un poco más miserables a la sociedad española en general. No los verás como CEOs en empresas de I+D o en un astillero.
Kantinero #8 Kantinero
#5 Ser liberal es básicamente ser especulador
#4 Barriales *
todos conseguidos con el sudor de su frente.
Kasterot #6 Kasterot
#4 el sudor del de enfrente
XtrMnIO #7 XtrMnIO
Los Aznar son los nuevos Franco.
