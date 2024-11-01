El primogénito de Aznar, a punto de desembarcar en Bilbao con 55 apartamentos turísticos de lujo en el centro de la ciudad

A pesar de que Bilbao se declaró como zona residencial tensionada el pasado año, la capital vizcaína, que no otorga más licencias para viviendas y habitaciones turísticas, sigue concediendo permisos para nuevos pisos turísticos. Los próximos en abrir sus puertas serán los 55 apartamentos turísticos proyectados en el antiguo Hotel López de Haro, que serán explotados por Copla Living, la empresa presidida por José María Aznar Botella, el hijo mayor del expresidente del Gobierno, José María Aznar, y la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella.