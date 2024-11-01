·
Primeros síntomas de estancamiento de Vox: ¿ha tocado techo la extrema derecha en España?
El suflé de la ultraderecha es finito y los resultados en Castilla y León y Andalucía podrán corroborarlo
etiquetas
ultraderecha
ultras
politica
#1
Perrota
Pues el PP ha logrado mayoría absoluta en Galicia. No ha tocado techo.
#5
MADMax2
#1
si el PP te parece extrema derecha......
#8
Supercinexin
#5
Bueno, si estuviera aún Rajoy o Casado, que representaban al sector moderado del PePé, no diría eso. Pero sí: el PP de Ayuso/MAR con Feijóo arrimándose a Voz y todos sus varones pactando con Vox sin ni un segundo de duda en las CCAA, efectivamente,. sí es extrema derecha.
#9
MADMax2
#8
PSOE también ha pactado con la derecha e independentista. PSOE es independentista o derecha?
Si PSOE es derecha, (y no centro), creo que la izquierda no existe, que son los padres... A lo mejor es que ni se puede
#12
Perrota
#5
Dicen que el Psoe es izquierda…
#13
Huginn
#1
El PP gallego no es extrema derecha ni jarto vino
#14
encurtido
#13
En menéame según la hora, puede haber quien se venga arriba y considere extrema derecha al PSOE.
#3
surco
Este tipo de ideologías tienen un recorrido. Al final la derecha española es cortijera y meapilas pero tiende a ser ordenada. Personalmente no creo que vox se llegue a acercar a un sorpasso.
#4
Atusateelpelo
Que coño de techo ni que narices. Si en cada encuesta de intencion de voto sube un poco mas.
#6
Torrezzno
Ahora si que Podemos llega a los cielos
#11
asurancetorix
#6
Eso me hace gracia. Podemos: el partido que os pasáis la vida diciendo que es irrelevante pero que
siempre
tenéis en la boca
#10
platypu
Es un articulo de opinion basado en unas futuras elecciones de elplural...
#2
mente_en_desarrollo
Ojalá sea verdad.
Pero no deja de ser política-ficción por ahora.
#7
Mesto
Cada vez cuenta con más intención de voto.
