"Lo primero que me dieron fue un uniforme de ama de casa": 43 exnumerarias narran el infierno que vivieron dentro del Opus Dei cuando eran niñas

Un total de 43 exnumerarias del Opus Dei han participado en la primera Cumbre Internacional de ECA (Ending Clergy Abuse) que ha tenido lugar en Argentina y que ha servido para poner de manifiesto los abusos y el control total que sufrieron a manos del clero.Denunciaron estos hechos en 2021 y algunos líderes de esta vertiente de la iglesia católica ya han sido acusados de trata de personas.