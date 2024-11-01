edición general
20 meneos
52 clics
"Lo primero que me dieron fue un uniforme de ama de casa": 43 exnumerarias narran el infierno que vivieron dentro del Opus Dei cuando eran niñas

"Lo primero que me dieron fue un uniforme de ama de casa": 43 exnumerarias narran el infierno que vivieron dentro del Opus Dei cuando eran niñas

Un total de 43 exnumerarias del Opus Dei han participado en la primera Cumbre Internacional de ECA (Ending Clergy Abuse) que ha tenido lugar en Argentina y que ha servido para poner de manifiesto los abusos y el control total que sufrieron a manos del clero.Denunciaron estos hechos en 2021 y algunos líderes de esta vertiente de la iglesia católica ya han sido acusados de trata de personas.

| etiquetas: opus dei , abusos , niñas , iglesia
17 3 1 K 237 politica
5 comentarios
17 3 1 K 237 politica
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Copio

"Lo primero que me dieron fue un uniforme de ama de casa parecido a un saco de papas con botones", ha expresado. Sin saberlo había sido captada por el Opus Dei y estuvo encerrada durante cuatro años.

Son las consecuencias de la fe ciega en cuentos de pastores de hace 2 000 años.
2 K 41
Esteban_Rosador #5 Esteban_Rosador
#4 relacionada. Esta se refiere a la cumbre sobre abusos en la iglesia que se acaba de realizar y en las que han intervenido estas mujeres explotadas por el opus dei.
0 K 20
smilo #2 smilo
Cuando van a ilegalizar esa fruta secta
0 K 12
ochoceros #3 ochoceros
#2 Hace casi un siglo en España se estableció en la Constitución que estas sectas con voto de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado fueran disueltas.

Artículo 26.

Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial.

El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.

Una ley especial regulará la

…  media   » ver todo el comentario
5 K 76

menéame