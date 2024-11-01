"Lo primero que me dieron fue un uniforme de ama de casa": 43 exnumerarias narran el infierno que vivieron dentro del Opus Dei cuando eran niñas

Un total de 43 exnumerarias del Opus Dei han participado en la primera Cumbre Internacional de ECA (Ending Clergy Abuse) que ha tenido lugar en Argentina y que ha servido para poner de manifiesto los abusos y el control total que sufrieron a manos del clero.Denunciaron estos hechos en 2021 y algunos líderes de esta vertiente de la iglesia católica ya han sido acusados de trata de personas.
| etiquetas: opus dei , abusos , niñas , iglesia
"Lo primero que me dieron fue un uniforme de ama de casa parecido a un saco de papas con botones", ha expresado. Sin saberlo había sido captada por el Opus Dei y estuvo encerrada durante cuatro años.
Son las consecuencias de la fe ciega en cuentos de pastores de hace 2 000 años.
Artículo 26.
Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial.
El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas.
Una ley especial regulará la
… » ver todo el comentario