La primera fábrica de Amazon en España dejará 5.000 millones en un pueblo de 935 habitantes

La Puebla de Híjar se asociaba, sobre todo, a la Ruta del Tambor y el Bombo, Patrimonio de la Humanidad. Este lunes, sin embargo, el foco ha girado bruscamente: el municipio turolense, con 935 habitantes, se ha convertido en destino de una inversión de 5.000 millones vinculada a Amazon que promete alterar el horizonte de un territorio que lleva años peleando contra la despoblación. La primera fábrica de Amazon en España, una pieza industrial ligada al despliegue de infraestructuras digitales, que coloca a un pueblo pequeño en el mapa.
Fábrica de servidores
En los últimos años, una de las críticas recurrentes a este tipo de instalaciones ha sido la distancia entre el impacto mediático y el empleo directo: enormes inversiones, pero poco trabajo estable una vez levantada la infraestructura. La primera fábrica de Amazon en España, en cambio, se presenta precisamente como un argumento contra ese discurso. Porque introduce producción, logística y una cadena de valor más tangible que la de un centro de datos tradicional.
