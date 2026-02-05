La primera fábrica de Amazon en España dejará 5.000 millones en un pueblo de 935 habitantes

La Puebla de Híjar se asociaba, sobre todo, a la Ruta del Tambor y el Bombo, Patrimonio de la Humanidad. Este lunes, sin embargo, el foco ha girado bruscamente: el municipio turolense, con 935 habitantes, se ha convertido en destino de una inversión de 5.000 millones vinculada a Amazon que promete alterar el horizonte de un territorio que lleva años peleando contra la despoblación. La primera fábrica de Amazon en España, una pieza industrial ligada al despliegue de infraestructuras digitales, que coloca a un pueblo pequeño en el mapa.