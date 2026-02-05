edición general
La primera fábrica de Amazon en España dejará 5.000 millones en un pueblo de 935 habitantes

La Puebla de Híjar se asociaba, sobre todo, a la Ruta del Tambor y el Bombo, Patrimonio de la Humanidad. Este lunes, sin embargo, el foco ha girado bruscamente: el municipio turolense, con 935 habitantes, se ha convertido en destino de una inversión de 5.000 millones vinculada a Amazon que promete alterar el horizonte de un territorio que lleva años peleando contra la despoblación. La primera fábrica de Amazon en España, una pieza industrial ligada al despliegue de infraestructuras digitales, que coloca a un pueblo pequeño en el mapa.

taSanás #2 taSanás
Ni va a dejar 5000 millones en el pueblo, ni va a tener 1500 trabajadores nuevos. Eso lo sabemos todos, así que vendiéndolo así ya sabemos que es un tongo
12 K 153
makinavaja #8 makinavaja
#2 Ni van a fabricar nada, por supuesto...
0 K 12
#16 pirat *
#2 Es más, nos a costar pagar su extorsión y presiones cuando empiecen a amenazar con despidos, como hace siempre este tipo de empresas extractivas y parasitarias. Sin contar con las enormes y ventajosas facilidades que nuestros traidores gobernantes les conceden a diferencia con el hostil trato que tienen con los locales.
Hay demasiadas grandes empresas que se basan su modelo de éxito en la elusión fiscal, además de las prácticas antes citadas, en grave agravio comparativo con el resto de…   » ver todo el comentario
0 K 9
cuchufletas #11 cuchufletas
Los informes sobre las promesas de trabajo de Amazon en Aragón (como el de Tu Nube Seca Mi Río) lo dejan claro: no llegan a 50 empleos por centro de datos. Además, no pagan impuestos.

tunubesecamirio.com/2026/02/05/informe-sobre-los-centros-de-datos-de-a

tunubesecamirio.com/2026/02/05/informe-sobre-los-centros-de-datos-de-a
2 K 39
woody_alien #10 woody_alien
- A ver tú, enyesas y alicatas. Dos empleos.
- Tú, fontanería y electricidad. Dos empleos.
- Tú, albañilería y vigilancia de puerta. Dos empleos.
- Buenas, vengo a cobrar las subvenciones por crear seis empleos.
- Yo solo veo a tres personas.
- Tenga, beba.
1 K 30
angelitoMagno #4 angelitoMagno
Me parece fatal. En los pueblos, ni centros de Amazon, ni centros de datos, ni centrales eléctricas, que dejen de saquear a la España vaciada y que generen trabajos de verdad.
1 K 24
elsnons #7 elsnons
Posiblemente es el premio de Bezos a los eres por 1500 empleados de oficinas que los sindicatos de clase, si, esos de las mariscadas no titubearon en negociar y dar su placet en los centros Amazon de El Prat así oficinas de Bcna y Madrid . Veremos realmente en qué acaba todo este anuncio coincidente con el MWC que se está celebrando.
1 K 22
#5 encurtido
En Extremadura o Teruel, estas cosas contaminan o no dejan beneficios a la zona, como ya indican los comentarios anteriores. Todos sabemos que las inversiones sólo pueden ir para Barcelona o PV, que son los que se sacrifican por nosotros.
1 K 18
#9 PerritaPiloto
#5 Tampoco nos pasemos, pero sería la primera vez que acertasen las administraciones cuando informan sobre las cifras que una organización privada da.

Esa fábrica de Amazon puede costar muchos millones, pero una parte se va a ir a equiparla, con robots que no son made in Spain. El software será propio de Amazon o de sus partners.

Si pagan mejor que empresas locales, una parte de la mano de obra irá a esa fábrica. Muchos productos fabricados allí serán vendidos en otras provincias o países,…   » ver todo el comentario
2 K 33
Deviance #13 Deviance
#9 Eso es. Esos cuartos van a ir a parar a los bolsillos de cuatro, amos, lo dee siempre.
1 K 26
Cehona #14 Cehona
¿Pasa algún río por la zona?
Es para que se vayan olvidando de el.
0 K 13
Huginn #1 Huginn
Ah, pues si los deja, luego me paso y recojo un poco...
0 K 13
g3_g3 #12 g3_g3
¿Porque hay tanto mamarracho / cuñado / ignorante negando la realidad?

Fábrica de servidores
En los últimos años, una de las críticas recurrentes a este tipo de instalaciones ha sido la distancia entre el impacto mediático y el empleo directo: enormes inversiones, pero poco trabajo estable una vez levantada la infraestructura. La primera fábrica de Amazon en España, en cambio, se presenta precisamente como un argumento contra ese discurso. Porque introduce producción, logística y una cadena de valor más tangible que la de un centro de datos tradicional.
0 K 12
powernergia #6 powernergia
Tocan a 5 millones por habitante¡¡

Mañana me compro una casa gano millones.

www.idealista.com/inmueble/107449298/
0 K 11
Alegremensajero #3 Alegremensajero
De los 5.000 millones, 4.800 se los llevara Florentino Pérez por construirla y los otros 200 para los extranjeros que contraten.
0 K 8
lixivia #15 lixivia
Dentro de unos años pregúntales a los habitantes donde están los 5 millones que les tocaba a cada uno... jajajaj
0 K 7

