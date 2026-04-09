El primer proyecto del ordenador cuántico de Euskadi acelerará la búsqueda de fármacos contra el Alzheimer

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco lidera el primer proyecto de investigación que utilizará el ordenador cuántico de Euskadi con el objetivo de identificar nuevas dianas terapéuticas y avanzar en el desarrollo de futuros fármacos contra el Alzheimer. Esta iniciativa sitúa a Euskadi en la élite mundial de la biomedicina y abre la puerta a la medicina personalizada y los tratamientos de precisión.
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Para los agoreros de esta noticia relacionada: www.meneame.net/m/ciencia/euskadi-albergara-ordenador-cuantico-ibm-ser
Lástima que no comprenda el funcionamiento ni la utilidad de una computadora cuántica, aunque me lo expliquen