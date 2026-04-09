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El primer proyecto del ordenador cuántico de Euskadi acelerará la búsqueda de fármacos contra el Alzheimer

El primer proyecto del ordenador cuántico de Euskadi acelerará la búsqueda de fármacos contra el Alzheimer

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco lidera el primer proyecto de investigación que utilizará el ordenador cuántico de Euskadi con el objetivo de identificar nuevas dianas terapéuticas y avanzar en el desarrollo de futuros fármacos contra el Alzheimer. Esta iniciativa sitúa a Euskadi en la élite mundial de la biomedicina y abre la puerta a la medicina personalizada y los tratamientos de precisión.

| etiquetas: alzheimer , ordenador cuántico
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5 comentarios
13 2 0 K 156 ciencia
ahotsa #1 ahotsa
La punta de lanza de la Ciencia a servicio de la salud de todos.

Para los agoreros de esta noticia relacionada: www.meneame.net/m/ciencia/euskadi-albergara-ordenador-cuantico-ibm-ser
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Find #2 Find
Ya es operativo? Puede hacer cálculos reales?
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sxentinel #4 sxentinel
#2 Y hasta renales.
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perrico #3 perrico
No creo que un computador cuántico tenga utilidad práctica fuera del ámbito de investigación tecnológica.
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Mltfrtk #5 Mltfrtk
Si pueden utilizar la computación cuántica para la búsqueda de fármacos contra el alzheimer, pues es maravilloso :hug:
Lástima que no comprenda el funcionamiento ni la utilidad de una computadora cuántica, aunque me lo expliquen ?(
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menéame