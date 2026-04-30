Las primarias "restringidas" de Más Madrid rompen todos los puentes entre Mónica García y Emilio Delgado: "En el mejor de los casos, votarán mil"

A preguntas de este diario, la dirección de Más Madrid no confirma cuál es el número de «inscritos» con los que cuenta el partido, pero revela que en las primarias de 2023 votaron unas 1.600 personas. En 2019 fueron cerca de 7.000. Ahora, de confirmarse el endurecimiento de los criterios para votar en un proceso de primarias, nadie duda de que la participación bajaría respecto a las anteriores convocatorias.
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Pues no le tengo yo dichas cosas a la cara a #2, por cierto, ¡hola #2!
Si yo tengo que decirle algo alguien se lo digo a la cara, en este caso hubieseis mencionado a #0
Siempre se puede hablar desde el respeto y la educación, aunque las posturas sean diferentes o no estemos de acuerdo.
Sin acritud.
¿Que son primarias restringidas?
¿Cuáles son las restricciones?
¿Quién se queda sin votar?
¿Todo esto es por el rollo de la posible coalición de izquierdas?
Venga, que alguien me cuente de qué va el cotilleo este.
- En Más Madrid no hay un censo de militantes con derecho a voto si están al corriente del pago de una cuota.
- Emilio Delgado propone que en las primarias para elegir candidatos voten todos los "inscritos" del partido.
- Mónica García propone que sólo puedan votar aquellos que han participado en las actividades/eventos del partido en los últimos meses, que son una parte pequeña de los inscritos.
Obviamente cada uno propone lo que cree que le reportará más votos a su candidatura. Y esta discusión la tuvieron en público, lo que ha hecho que se caliente más el debate.
Si alguien quiere ampliar, contradecir o lo que sea, perfecto.
Próximamente en su mesa electoral:
- Más Madrid 2.0
- Más o Menos Madrid
- Madrid Unido (por ahora)
- Frente Madrileño Popular, enemigos acérrimos del Frente Popular de Madrid