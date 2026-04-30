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Las primarias "restringidas" de Más Madrid rompen todos los puentes entre Mónica García y Emilio Delgado: "En el mejor de los casos, votarán mil"

A preguntas de este diario, la dirección de Más Madrid no confirma cuál es el número de «inscritos» con los que cuenta el partido, pero revela que en las primarias de 2023 votaron unas 1.600 personas. En 2019 fueron cerca de 7.000. Ahora, de confirmarse el endurecimiento de los criterios para votar en un proceso de primarias, nadie duda de que la participación bajaría respecto a las anteriores convocatorias.

| etiquetas: primarias , restringidas , más , madrid , mónica , garcía , emilio , delgado
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20 comentarios
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Harkon #2 Harkon
El karma está para quemarlo xD
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Pertinax #10 Pertinax *
#8 Es que, si se lo digo a la cara, se me pone como un basilisco y amenaza con denunciarme a los admin. Me tiene ignorado.
www.meneame.net/story/ione-belarra-visita-dos-trabajadores-subidos-gru

www.meneame.net/story/impiden-paso-navantia-irene-montero-llevaba-colc

www.meneame.net/story/matones-ice-espanol-detencion-mbaye-nuestras-com

Pues no le tengo yo dichas cosas a la cara a #2, por cierto, ¡hola #2! :troll:
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Doisneau #1 Doisneau
Harkon sentando catedra en 3...2...
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Pertinax #5 Pertinax *
#1 De que incluso Alvise duplicase en votos a Podemos en las dos últimas elecciones autonómicas no le vi menear nada. Raro se me hizo.
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Doisneau #6 Doisneau
#5 Si, es todo muy extraño. Tampoco hubo cobertura del tema en canal red, un bug imagino.
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Deviance #8 Deviance *
#5 #1 Me parece un poquito "rastrero" hablar a las espaldas de los demás.
Si yo tengo que decirle algo alguien se lo digo a la cara, en este caso hubieseis mencionado a #0
Siempre se puede hablar desde el respeto y la educación, aunque las posturas sean diferentes o no estemos de acuerdo.
Sin acritud.
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Doisneau #16 Doisneau
#8 Que me quite del ignore y lo cito si quieres. Mientras tanto es dificil alcanzarlo en su camara de eco
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Atusateelpelo #19 Atusateelpelo *
#8 El respeto se gana (o, por lo menos, no se pierde): www.meneame.net/m/Artículos/llego-censura-buena-mnm
1 K 31
eltxoa #18 eltxoa
#5 es que es un tapao.
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Veelicus #15 Veelicus
#1 Es que es la ostia, que gente del nucleo duro de Podemos hable de piolets di demas... para no echar gota
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Doisneau #17 Doisneau
#15 Pues claro. Y si insisten tanto en las primarias dentro de la coalicion es porque saben que aunque son pocos tienen las bases mas fanatizadas, como el op por ejemplo
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Doisneau #3 Doisneau
Joder, soy la hostia, justo 3 segundos xD  media
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anarion321 #4 anarion321
Ya son más que votantes de Podemos oye.
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SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
Me sale como muro de pago pero me crea muchas incógnitas que no puedo resolver al no poder leer la noticia y porque tampoco tengo mucho conocimiento de Más Madrid.

¿Que son primarias restringidas?
¿Cuáles son las restricciones?
¿Quién se queda sin votar?
¿Todo esto es por el rollo de la posible coalición de izquierdas?

Venga, que alguien me cuente de qué va el cotilleo este.
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Democrito #11 Democrito *
#9 Lo que yo sé desde fuera y por las noticias:
- En Más Madrid no hay un censo de militantes con derecho a voto si están al corriente del pago de una cuota.
- Emilio Delgado propone que en las primarias para elegir candidatos voten todos los "inscritos" del partido.
- Mónica García propone que sólo puedan votar aquellos que han participado en las actividades/eventos del partido en los últimos meses, que son una parte pequeña de los inscritos.

Obviamente cada uno propone lo que cree que le reportará más votos a su candidatura. Y esta discusión la tuvieron en público, lo que ha hecho que se caliente más el debate.
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SeñorPresunciones #14 SeñorPresunciones
#11 Gracias ;)

Si alguien quiere ampliar, contradecir o lo que sea, perfecto.
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angelitoMagno #12 angelitoMagno
Venga vamos, chicos, aún hay espacio para tres partidos a la izquierda del PSOE
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#20 omega7767
#12 limite de partidos de izquierda e el numero de votantes de izquierda
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DonNadieSoy #7 DonNadieSoy
Lo que hay que ver... se nota que hecha de menos la oposición, ahí no hay que hacer nada y entonces nadie te reprocha que no hagas nada...
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Democrito #13 Democrito *
O lavan los trapos sucios en casa o huele a (otra) escisión.
Próximamente en su mesa electoral:
- Más Madrid 2.0
- Más o Menos Madrid
- Madrid Unido (por ahora)
- Frente Madrileño Popular, enemigos acérrimos del Frente Popular de Madrid
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menéame