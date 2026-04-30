Las primarias "restringidas" de Más Madrid rompen todos los puentes entre Mónica García y Emilio Delgado: "En el mejor de los casos, votarán mil"

A preguntas de este diario, la dirección de Más Madrid no confirma cuál es el número de «inscritos» con los que cuenta el partido, pero revela que en las primarias de 2023 votaron unas 1.600 personas. En 2019 fueron cerca de 7.000. Ahora, de confirmarse el endurecimiento de los criterios para votar en un proceso de primarias, nadie duda de que la participación bajaría respecto a las anteriores convocatorias.