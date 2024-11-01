edición general
La presunta manipulación de mamografías agrava la crisis de los cribados: el SAS asegura que puede haber dos imágenes distintas

El contexto: La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto, mostró dos mamografías distintas de la misma mujer, Anabel, un nombre propio que entra de lleno en un escándalo de los cribados que la Fiscalía ya está investigando.

vicus. #1 vicus. *
Agrava la crisis, lo que habría que agravar ya, son las penas de cárcel para estos delincuentes ppesunos, porque esto ya pasa de claro a claro oscuro. 155 pero ya.
Dene #10 Dene
#1 no lo veras en tu vida.. o al menos, en esta legislatura.
la aplicacion de ese artículo se hace por aprobación del senado, donde el partido corrupto tiene mayoría absoluta gracias a la absurda ley electoral que sufrimos.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Lo que tienen que saber en Andalucia, Valencia, Madrid y CYL es que votar al PP mata y destruye todo lo que gestionan.
#3 harverto
¿A qué coño espera la fiscalía para entrar en el SAS y requisar las copias de seguridad, a que termine el de la maza o 34° formateo?
Cehona #12 Cehona
No solo no tienen profesionales suficientes, si no que se permiten decir que en la mamografía de Anabel, actuaron dos radiologos, DOS radiólogos.
#13 rekus *
#9 Si lo reducís a “hacer campaña política”, volvéis a errar el tiro, allá vosotros.

No deja de confirmar que el principal activo de la derecha moderada liderada por Pedro Sánchez para seguir gobernando —y lograr que la izquierda pacte con él— es dejar que la ultraderecha se retrate sola: incompetencia, soberbia y nula empatía, como se ha visto con la DANA o con la gestión sanitaria del PP en todas sus comunidades. La mayoría de las veces basta con dejaros hablar.
Macadam #2 Macadam
"Qué crisis ni qué crisis - Dicen desde el PP"
Sandilo #4 Sandilo
#2 Es que no hay ninguna crisis.

Hubo un sistema de cribado que montó Psoe en su día y que ahora se ha corregido.

No hay más por más escándalo que se quiera hacer ahora de cara a las elecciones andaluzas para intentar quitar la mayoría absoluta a Juanma Moreno.

Spoiler: No va a pasar.
Macadam #8 Macadam
#4 Independientemente de quién creó el sistema, la ejecución y buen funcionamiento del mismo recaen en el gobierno actual (sí, tu querido Pepe). Los fallos masivos que han afectado a más de 2000 de mujeres (mínimo) se han manifestado durante la gestión del Juanma (sí tu querido Bonilla).

pd: Cómo os gusta la hemeroteca cuando intentáis justificar lo injustificable
Sandilo #11 Sandilo
#8 Estaremos de acuerdo en que nunca se tuvo que crear un sistema defectuoso, ¿no? Porque lo que se ha hecho ahora es corregirlo.

Curioso que se culpe a quien lo corrige y no al que lo crea.
#16 Tecar
#4 Hay una crisis, y gorda.
Esto va a acabar con alguien en los juzgados, porque una cosa es una mala gestión y otra es cometer delitos para intentar taparla.
Tiempo.
#14 roca
Hay que lanzar un mensaje bien claro, no se juega con la vida de las personas. La sanidad pública al 100%
#15 tierramar
Recordar el legado de Spiriman que lucho contra la corrupción sanitaria andaluza, tanto del PSOE como del PP. Sy asociación se llama Justicia por la sanidad. ellibre.es/justicia-por-la-sanidad-la-unica-asociacion-no-politizada-q
#6 rekus
La ultraderecha mata


(si no eres rico).
Sandilo #9 Sandilo
#6 ¿Ves? Justo de eso va todo esto, de hacer campaña política.
OCLuis #7 OCLuis
Lo que nos queda ya es sujetar la bayoneta que nos clavan para ayudarles mientras mienten y sonríen como bellacos para que no tengan que hacer mucha fuerza.

No sé hasta que punto vamos a llegar, cuanto vamos a dejar que nos manipulen y que nos mientan de forma descarada por la simple razón de que son ellos, el partido podrido, el partido de estado, el partido de la derecha.

Imaginad que llegáis a casa y todo está perdido de pintura, paredes, ventanas, suelo, muebles... y vuestro hijo de 8 años os dice que no ha sido él, a pesar de que está hasta arriba de pintura. Ese crío podría llegar a ser presidente del país, pero solo con el PP... con ningún otro partido excepto con el PP.
