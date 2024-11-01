La presunta manipulación de mamografías agrava la crisis de los cribados: el SAS asegura que puede haber dos imágenes distintas

El contexto: La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento andaluz, Inmaculada Nieto, mostró dos mamografías distintas de la misma mujer, Anabel, un nombre propio que entra de lleno en un escándalo de los cribados que la Fiscalía ya está investigando.
la aplicacion de ese artículo se hace por aprobación del senado, donde el partido corrupto tiene mayoría absoluta gracias a la absurda ley electoral que sufrimos.
No deja de confirmar que el principal activo de la derecha moderada liderada por Pedro Sánchez para seguir gobernando —y lograr que la izquierda pacte con él— es dejar que la ultraderecha se retrate sola: incompetencia, soberbia y nula empatía, como se ha visto con la DANA o con la gestión sanitaria del PP en todas sus comunidades. La mayoría de las veces basta con dejaros hablar.
Hubo un sistema de cribado que montó Psoe en su día y que ahora se ha corregido.
No hay más por más escándalo que se quiera hacer ahora de cara a las elecciones andaluzas para intentar quitar la mayoría absoluta a Juanma Moreno.
Spoiler: No va a pasar.
pd: Cómo os gusta la hemeroteca cuando intentáis justificar lo injustificable
Curioso que se culpe a quien lo corrige y no al que lo crea.
Esto va a acabar con alguien en los juzgados, porque una cosa es una mala gestión y otra es cometer delitos para intentar taparla.
Tiempo.
(si no eres rico).
No sé hasta que punto vamos a llegar, cuanto vamos a dejar que nos manipulen y que nos mientan de forma descarada por la simple razón de que son ellos, el partido podrido, el partido de estado, el partido de la derecha.
Imaginad que llegáis a casa y todo está perdido de pintura, paredes, ventanas, suelo, muebles... y vuestro hijo de 8 años os dice que no ha sido él, a pesar de que está hasta arriba de pintura. Ese crío podría llegar a ser presidente del país, pero solo con el PP... con ningún otro partido excepto con el PP.