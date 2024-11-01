Premios Machirulo 2025

"Lo diré de entrada para que estén tranquilos los de “El machismo ya no existe”: no sufran. Bofetadas ha habido este año por lograr un galardón. El machismo vive, la zurraspa calzoncillera parece inextinguible, la caspa reluce más que nunca en las hombreras de nuestros cavernícolas y el jurado, como en cada edición, ha pasado horas vomitando, perdón, debatiendo hasta dar con los justos vencedores de cada categoría. Sin más preámbulos, comenzamos la gala de este primer cuarto del siglo XXI del siglo XXI del siglo XXI y no, no es una errata(...)
| etiquetas: machismo , 2025