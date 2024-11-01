edición general
2 meneos
73 clics

Premios Machirulo 2025

"Lo diré de entrada para que estén tranquilos los de “El machismo ya no existe”: no sufran. Bofetadas ha habido este año por lograr un galardón. El machismo vive, la zurraspa calzoncillera parece inextinguible, la caspa reluce más que nunca en las hombreras de nuestros cavernícolas y el jurado, como en cada edición, ha pasado horas vomitando, perdón, debatiendo hasta dar con los justos vencedores de cada categoría. Sin más preámbulos, comenzamos la gala de este primer cuarto del siglo XXI del siglo XXI del siglo XXI y no, no es una errata(...)

| etiquetas: machismo , 2025
1 1 1 K 15 politica
3 comentarios
1 1 1 K 15 politica
Amoniaco #1 Amoniaco
Luego lloramos y abrimos investigaciones con dinero público sobre por qué llaman a algunas mujeres Charo
2 K 23
#3 Murciegalo
#1 como decimos en mi pueblo: "el que se pica, ajos come"
0 K 15
Blackat #2 Blackat
Ya están las leñadoras desconsoladas dando el puto conazo ...aquí solo faltan los posturitas de Linux y ya tenemos razones de sobras para extinguirnos y decir que hemos fracasado como especie .
0 K 7

menéame