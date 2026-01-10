edición general
Praxis, el misterioso grupo detrás del plan de Trump de anexionarse Groenlandia

En algún momento del verano de 2024, un grupo de cuatro estadounidenses descendió de un avión bimotor en Nuuk, la capital de Groenlandia. Se reunieron con representantes locales y empresarios de la minería y finalmente, tras llamar sin previo aviso a varios congresistas groenlandeses y exigir que les recibiesen, plantearon el motivo de su visita: explorar la posible compra de la isla. Los cuatro hombres eran miembros de Praxis, un misterioso grupo, mezcla de fondo de inversión y organización ideológica tecnolibertaria. Lectura completa en #1

RoterHahn
Dryden Brown, un joven recién entrado en la treintena que, asegura, en 2020, tras la victoria electoral de Joe Biden, se dio cuenta que los Estados Unidos eran "un vertedero" regido por "un rey en coma", lo que le lanzó a su extravagante misión: la creación de un paraíso territorial desregulado en el que individuos de alto coeficiente intelectual, espíritu pionero y mentalidad afín puedan prosperar sin las ataduras impuestas por los estados actuales.

Un psicópata social de libro.
Y promulgan la disolución de los estados nacion, para dar el paso a estados privados como si fuese un pado adelante (para ellos como nuevos señores feudales, claro que si).
9 K 101
Nihil_1337
#3 Anda, la psinopsis de Bioshock.
0 K 7
Lyovin81
Magnates de la minería que van a dejar Groenlandia convertida en un pozo inmundo de contaminación por metales pesados y/o radiactivos para llenarse los bolsillos.
Joder, qué misterioso eh. No ha pasado nunca esto. Quiénes serán.
4 K 53
Elanarkadeloshuevos
Mala praxis de praxis :troll: Ya cierro al salir.
0 K 7

