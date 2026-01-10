Praxis, el misterioso grupo detrás del plan de Trump de anexionarse Groenlandia

En algún momento del verano de 2024, un grupo de cuatro estadounidenses descendió de un avión bimotor en Nuuk, la capital de Groenlandia. Se reunieron con representantes locales y empresarios de la minería y finalmente, tras llamar sin previo aviso a varios congresistas groenlandeses y exigir que les recibiesen, plantearon el motivo de su visita: explorar la posible compra de la isla. Los cuatro hombres eran miembros de Praxis, un misterioso grupo, mezcla de fondo de inversión y organización ideológica tecnolibertaria. Lectura completa en #1
Un psicópata social de libro.
Y promulgan la disolución de los estados nacion, para dar el paso a estados privados como si fuese un pado adelante (para ellos como nuevos señores feudales, claro que si).
Joder, qué misterioso eh. No ha pasado nunca esto. Quiénes serán.