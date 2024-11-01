edición general
PP y Vox tratando de llegar a un acuerdo (Viñeta)

Viñeta de Eneko para el diario Público, con homenaje a El Gran Dictador, de Chaplin.

| etiquetas: viñeta , pp , vox , acuerdo , saludos , romanos , romani ite domum
ombresaco #1 ombresaco *
Homenaje a "El gran dictador". Pelicula recomendable. Como curiosidad, en esa película los carteles del gueto están en un esperanto un poco chapucero, pero esperanto
reithor #6 reithor
#1 como curiosidad, primera escena de Chaplin con voz en toda su carrera.
ombresaco #8 ombresaco
#6 creo que primera películla, pero también la primera escena?
reithor #9 reithor
#8 que gran pregunta, independientemente de que me sé la respuesta, volveré a verla para asegurarme antes de responder.
Pontecorvo #2 Pontecorvo
Qué vagancia intelectual, madre mía. Y no me refiero únicamente a lo de copiar un gag de Chaplin.
jonolulu #3 jonolulu
#2 No es nada intelectual, es humor. Y tiene gracia porque es verdad
skaworld #4 skaworld
#2 Sobre todo teniendo en cuenta lo fácil que les resulta con la mano bien arriba chocar palmitas
juliusK #7 juliusK
Aquí un boomer que en aquellos tiempos de extraordinaria placidez no pudo ver la peli hasta el año 1.976, solo 36 años después de su estreno y con mi padre llorando de emoción en la butaca de al lado, en el cine Rialto de Zaragoza. Si eso hicieron con un gag visual, ingenioso pero inocentorro, imagino lo que pueden hacer con Buxade o con Tertsch de ministro de cultura.
#5 Almirantecaraculo
Se dicen facha! Y yo más. No, yo más.
Y claro no llegan a acuerdos que traigan mejorar la sociedad, solo retrocesos en calidad de vida y libertad.
