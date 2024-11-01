edición general
PP, Vox y Junts desdeñan en el Congreso la ley de ERC para crear un impuesto a partir de la tercera vivienda

El PP, Vox, PNV y Junts han desdeñado este martes la proposición de ley que ha presentado Esquerra Republicana (ERC) en el Parlamento para crear un impuesto progresivo a partir de la tercera vivienda que se iría incrementando en función del número de inmuebles.

Comentarios destacados:    
oceanon3d #1 oceanon3d *
¿Que otra cosa se podría esperar de los representantes en el congreso de la gran patronal inmobiliaria?

Los que deberían tomar nota. son los obreros canchanchanes que votan a esta gente.
sotillo #3 sotillo
#1 Anda que no pides tu nada, me da que me va a tocar la lotería antes
#6 XXguiriXX
#1 Obreros que piensan que de aquí a 20 años tb tendrán 3 viviendas, y terminan teniendo ninguna, pero seguirán votando a los mismos porque no son gilipollas :shit:
#9 perej
#1 si mejor que voten al PSOE que ha propuesto...vaya, no ha propuesto nada.
oceanon3d #10 oceanon3d *
#9 La teoría de a quien votar es no perder la noción la conciencia de clase.

Todos los partidos políticos haran cosas que te gusten y otras que no. En todos van a haber políticos que roban: el algunos muchos más. Es casi una ley de vida.

La diferencia es esta en la base misma: la idiosincrasia del PP en es si dañina sin más para toda la clase trabajadora; solo literalmente los representantes de la gran patronal ( siquiera de la pequeña patronal) ... son los enemigos públicos de toda la base…   » ver todo el comentario
#11 perej *
#10 elegir al menos dañino es lo que nos ha traído aquí.
Pero todavía nos llevará más lejos. Solo hay que mirar a Trump, a Milei, a la situación de eso que podriamos llamar "progresismo" ( nunca izquierda), en europa.
El menos malo decepciona y engaña, y por eso la gente acaba votando opciones fascistas, creyendo que son antsistema.
Cuñado #5 Cuñado
Quieren destruir el estado de bienestar para llevárselo calentito, acabar con la sanidad pública, la educación pública, los derechos de los trabajadores... pero, oye, ¡no dicen "elles"! Habrá que votarles.
unlugar #2 unlugar
Esto es solo una propuesta que ha sido desdeñada por la derecha. Siendo el panorama el mismo para los intentos de legislar, en los que esta misma derecha se opondrá a todo avance social, ya podría los partidos de izquierdas (y ese de centro-izquierda algo a la derecha) llevar propuestas sin miramiento. Total, no saldrán adelante por falta de los votos de la derecha, pero esta misma quedará retratada y si, cuela alguna porque no saben ni pulsar un botón, pues eso que se gana.
#4 lamarisevadecañas
#2 Más bien centroderecha
#7 perej
#2 supongo que "en la derecha" estás incluyendo al PSOE, que tampoco piensa presentar nada de nada, y que seguro que se hubiera opuesto si hubiera hecho falta.
#8 BurraPeideira_
Esta propuesta es mucho más razonable que la de podemos que quería gravar ya la segunda vivienda. Tener una segunda vivienda en el pueblo o en la playa no debería ser un lujo, el estado debería promover que las mayorías sociales pudieran tener dos viviendas y no lo contrario. A partir de la tercera es razonable porque implica cierto poder adquisitivo o cierta voluntad de especular, pero ese impuesto no va a ser la solución definitiva. La solución definitiva es regular el precio de la vivienda y que no haya negocio posible ahí, con poner un 100% de impuestos a las plusvalías ya no habría manera de ganar dinero especulando con viviendas, regulación del precio del alquiler y los especuladores huirían como ratas pero eso nunca va a pasar.
