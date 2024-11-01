PP, Vox y Junts desdeñan en el Congreso la ley de ERC para crear un impuesto a partir de la tercera vivienda

El PP, Vox, PNV y Junts han desdeñado este martes la proposición de ley que ha presentado Esquerra Republicana (ERC) en el Parlamento para crear un impuesto progresivo a partir de la tercera vivienda que se iría incrementando en función del número de inmuebles.
Los que deberían tomar nota. son los obreros canchanchanes que votan a esta gente.
Todos los partidos políticos haran cosas que te gusten y otras que no. En todos van a haber políticos que roban: el algunos muchos más. Es casi una ley de vida.
La diferencia es esta en la base misma: la idiosincrasia del PP en es si dañina sin más para toda la clase trabajadora; solo literalmente los representantes de la gran patronal ( siquiera de la pequeña patronal) ... son los enemigos públicos de toda la base… » ver todo el comentario
Pero todavía nos llevará más lejos. Solo hay que mirar a Trump, a Milei, a la situación de eso que podriamos llamar "progresismo" ( nunca izquierda), en europa.
El menos malo decepciona y engaña, y por eso la gente acaba votando opciones fascistas, creyendo que son antsistema.