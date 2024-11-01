El PP y Vox aprueban incluir en el Plan Valenciano de Estadística segmentación de datos por origen nacional, en medio de críticas de racismo y aporofobia

PP y Vox han dado luz verde a una resolución impulsada por Vox que solicita al Consell la incorporación de “estadísticas diferenciadoras” entre “población nacional” y “población migrante” en el Plan Valenciano de Estadística 2025-2028, siempre “en la medida de las posibilidades técnicas y materiales”. Esta propuesta busca diferenciar en aspectos como la contribución al Estado del bienestar, la recepción de ayudas, el uso de servicios sanitarios de urgencia, la tasa de donantes de sangre y el absentismo laboral, distinguiendo también por géne...
Quiero que separen nacionales con pulserita y sin ella.
Los datos sin desglosar son los que menos hay que estudiar
Por ejemplo: Alguien que se ha criado en España. ¿Es población migrante?
¿Las personas en situación irregular son población migrante?
¿Si ha nacido en España pero se ha criado fuera es población migrante?
¿Donde vas a poner la linea para disgregar variantes?
Población por sentimiento racial como en los censos de EEUU
Categoría de blancos? No no no
Entraríamos en la categoría de pueblos originarios
Nativos europeos
Indígenas
En Europa Pocahontas somos nosotros
Pero para eso hay que elegir correctamente las variantes.
Ya sabes, la famosa tabla sobre la correlación entre el cambio climático y el número de piratas en activo.
El que no vea el movimiento para la manipulación pues chico, que abra bieeeeeeeeeeeeeeen grande la boca, porque ya no le va a "llover", le va a empezar a caer granizo. Y viene con tierra, a juzgar por el color.