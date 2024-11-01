edición general
El PP y Vox aprueban incluir en el Plan Valenciano de Estadística segmentación de datos por origen nacional, en medio de críticas de racismo y aporofobia

PP y Vox han dado luz verde a una resolución impulsada por Vox que solicita al Consell la incorporación de “estadísticas diferenciadoras” entre “población nacional” y “población migrante” en el Plan Valenciano de Estadística 2025-2028, siempre “en la medida de las posibilidades técnicas y materiales”. Esta propuesta busca diferenciar en aspectos como la contribución al Estado del bienestar, la recepción de ayudas, el uso de servicios sanitarios de urgencia, la tasa de donantes de sangre y el absentismo laboral, distinguiendo también por géne...

| etiquetas: consell , plan valenciano , estadística , segmentación , migrante , nacional
9 comentarios
CerdoJusticiero #1 CerdoJusticiero *
Si se atreven a desglosar por no-nacionales, nacionales y muy-nacionales (cargos electos de PP y VOX) por mi parte ningún problema. La gente iba a entender inmediatamente cuál es la minoría sin integrar que no respeta nuestras leyes y vive de parasitar ayudas sin contribuir como los demás.

:-)
Top_Banana #5 Top_Banana *
#1 A mí que no me metan en el mismo saco que los Pulseritas.

Quiero que separen nacionales con pulserita y sin ella.
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
Que la quiten, y que quiten también la segmentación por sexo y por edades, y también por zona geografía o ciudad.

Los datos sin desglosar son los que menos hay que estudiar
Top_Banana #3 Top_Banana
Putos racistas de mierda.
Postmeteo #2 Postmeteo
La estadística no sirve para nada si no se se disgregan las variantes
Top_Banana #4 Top_Banana
#2 ¿Como y quien decide las variantes?

Por ejemplo: Alguien que se ha criado en España. ¿Es población migrante?

¿Las personas en situación irregular son población migrante?

¿Si ha nacido en España pero se ha criado fuera es población migrante?

¿Donde vas a poner la linea para disgregar variantes?
#9 Somozano
#4 Ya que a la izquierda os gusta seguir toda la mierda woke que sale de las Ivy league usanas vamos con todos
Población por sentimiento racial como en los censos de EEUU
Categoría de blancos? No no no
Entraríamos en la categoría de pueblos originarios
Nativos europeos
Indígenas
En Europa Pocahontas somos nosotros
Andreham #8 Andreham
#2 Exacto.

Pero para eso hay que elegir correctamente las variantes.

Ya sabes, la famosa tabla sobre la correlación entre el cambio climático y el número de piratas en activo.

El que no vea el movimiento para la manipulación pues chico, que abra bieeeeeeeeeeeeeeen grande la boca, porque ya no le va a "llover", le va a empezar a caer granizo. Y viene con tierra, a juzgar por el color.
