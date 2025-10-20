edición general
Mazón se alía con Vox para diferenciar a los migrantes en las estadísticas incluso de donaciones de sangre

Mazón se alía con Vox para diferenciar a los migrantes en las estadísticas incluso de donaciones de sangre

El PP valenciano asume el señalamiento al migrante en materia económica, laboral, social y sanitaria.

#2 concentrado
Si existiera una oposición que estuviera lo que hay que estar debería presentar un recurso inmediatamente al TC. Nadie puede ser señalado ni discriminado de esa forma.
#5 Postmeteo
#2 A lo mejor está y resulta que no ae vulnera ley alguna...
#3 Postmeteo
Un poco circular todo, ¿No?.

Eres racista porque haces estadisticas de inmigrantes
Eres racista porque criticas a los inmigrantes sin haber pruebas objetivas.
Recordemos segundo principal problema en las encuestas
#8 poxemita
Si se hacen estadísticas para lo malo, es bueno que se hagan para lo bueno.
Podría darse el caso de que los inmigrantes donasen 5 veces más sangre que los españoles, y sería algo digno de ser reconocido.
#4 BlackDog
Hay un poco de noticia en este panfleto propagandístico
#6 SegarroAmego
Vaya panfleto de mierda.

A ver, no nos cojamos los micropenes con papel de fumar. A mí me parece bien que las estadísticas segmenten por todo lo que se pueda como edad, sexo, profesión , país de origen etc. Eso ayuda a identificar problemas y dar soluciones y acabar con bulos y mentiras.
¿De que tenéis miedo? ¿Que sea verdad todo lo que tachais de bulo dentro de vuestro mundo de la piruleta? ¿Que tiene de malo recabar datos?
#9 armadilloamarillo
#6 Si se utiliza para seleccionar datos cuidadosamente y juzgar a la gente por su país de origen, religión, etnicidad, etc, no da "soluciones" ni "acaba con bulos y mentiras", más bien todo lo contrario.
Y me parece que los que defienden juzgar a los demás por hechos fortuitos como el lugar de nacimiento, al mismo tiempo se quejen de que se les discrimina por otro hecho fortuito como ser hombre y heterosexual... no es un discurso muy congruente que digamos.
Pero esa incongruencia es la base del discurso del prejuicio:
"Si me beneficia es justo y necesario, si me perjudica es injusto y arbitrario".
#1 NPCMeneaMePersigue
Esto produce que los inmigrantes cobren menos al excluirse de la sociedad. Con lo que si nosotros decimos en redes sociales que los negocios de dónde trabajan (no por ser inmigrantes sino por el producto o servicio) que es una mierda, reducimos sus beneificios ya que ellos pretenden reducir costes. Entonces equilibramos oferta y demanda haciendo el fascismo inútil. Y con el tiempo pues los fondos de inversión dejarán de apoyar esta estrategia porque se la hundimos

Otra masterclass de etica y moral convertida en intervención de mercados.
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
Pues en las estadísticas de asesinatos no diferenciemos por sexo, no sea que algún sexo se ofenda.
