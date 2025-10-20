·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11976
clics
Las verdaderas razones del declive de Menéame
3729
clics
Núcleo Nacional de Vox arrancando pancartas contra el genocidio y haciendo el saludo Nazi
3140
clics
Cosas que puedes hacer en China pero no en Estados Unidos
3574
clics
Nuevo bonus por entropía
4516
clics
Las familias de dos españoles detenidos en la prisión de Black Beach, en Guinea Ecuatorial, temen por sus vidas: “Están en estado muy grave”
más votadas
466
La ruina de la mayor universidad de España: la Complutense ya no puede ni pagar las nóminas a menos que logre un crédito
367
El coste de la corrupción del PP: un lastre multimillonario para la economía española
407
La Justicia descartó tres veces investigar a Begoña Gómez por recortes de prensa antes de que la denuncia recayese en el juez Peinado
469
La factura del 'dos estrellas Michelín' que Mazón intentó cargar al erario: pagó "en efectivo" una comida de 853 euros
306
El Gobierno propone a la Unión Europea acabar con el cambio de hora a partir de 2026
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
14
clics
Mazón se alía con Vox para diferenciar a los migrantes en las estadísticas incluso de donaciones de sangre
El PP valenciano asume el señalamiento al migrante en materia económica, laboral, social y sanitaria.
|
etiquetas
:
vox
,
pp
,
mazon
8
1
2
K
79
politica
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
2
K
79
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
concentrado
Si existiera una oposición que estuviera lo que hay que estar debería presentar un recurso inmediatamente al TC. Nadie puede ser señalado ni discriminado de esa forma.
2
K
35
#5
Postmeteo
#2
A lo mejor está y resulta que no ae vulnera ley alguna...
1
K
22
#3
Postmeteo
Un poco circular todo, ¿No?.
Eres racista porque haces estadisticas de inmigrantes
Eres racista porque criticas a los inmigrantes sin haber pruebas objetivas.
Recordemos segundo principal problema en las encuestas
2
K
29
#8
poxemita
Si se hacen estadísticas para lo malo, es bueno que se hagan para lo bueno.
Podría darse el caso de que los inmigrantes donasen 5 veces más sangre que los españoles, y sería algo digno de ser reconocido.
1
K
24
#4
BlackDog
Hay un poco de noticia en este panfleto propagandístico
1
K
23
#6
SegarroAmego
*
Vaya panfleto de mierda.
A ver, no nos cojamos los micropenes con papel de fumar. A mí me parece bien que las estadísticas segmenten por todo lo que se pueda como edad, sexo, profesión , país de origen etc. Eso ayuda a identificar problemas y dar soluciones y acabar con bulos y mentiras.
¿De que tenéis miedo? ¿Que sea verdad todo lo que tachais de bulo dentro de vuestro mundo de la piruleta? ¿Que tiene de malo recabar datos?
1
K
22
#7
Jodere
#6
A lo mejor este medio te parece mas fiable:
www.rtve.es/noticias/20251020/pp-vox-acuerdan-realizar-estadisticas-di
1
K
-8
#9
armadilloamarillo
*
#6
Si se utiliza para seleccionar datos cuidadosamente y juzgar a la gente por su país de origen, religión, etnicidad, etc, no da "soluciones" ni "acaba con bulos y mentiras", más bien todo lo contrario.
Y me parece que los que defienden juzgar a los demás por hechos fortuitos como el lugar de nacimiento, al mismo tiempo se quejen de que se les discrimina por otro hecho fortuito como ser hombre y heterosexual... no es un discurso muy congruente que digamos.
Pero esa incongruencia es la base del discurso del prejuicio:
"
Si me beneficia es justo y necesario, si me perjudica es injusto y arbitrario
".
0
K
11
#1
NPCMeneaMePersigue
Esto produce que los inmigrantes cobren menos al excluirse de la sociedad. Con lo que si nosotros decimos en redes sociales que los negocios de dónde trabajan (no por ser inmigrantes sino por el producto o servicio) que es una mierda, reducimos sus beneificios ya que ellos pretenden reducir costes. Entonces equilibramos oferta y demanda haciendo el fascismo inútil. Y con el tiempo pues los fondos de inversión dejarán de apoyar esta estrategia porque se la hundimos
Otra masterclass de etica y moral convertida en intervención de mercados.
0
K
20
#10
El_dinero_no_es_de_nadie
Pues en las estadísticas de asesinatos no diferenciemos por sexo, no sea que algún sexo se ofenda.
0
K
15
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Eres racista porque haces estadisticas de inmigrantes
Eres racista porque criticas a los inmigrantes sin haber pruebas objetivas.
Recordemos segundo principal problema en las encuestas
Podría darse el caso de que los inmigrantes donasen 5 veces más sangre que los españoles, y sería algo digno de ser reconocido.
A ver, no nos cojamos los micropenes con papel de fumar. A mí me parece bien que las estadísticas segmenten por todo lo que se pueda como edad, sexo, profesión , país de origen etc. Eso ayuda a identificar problemas y dar soluciones y acabar con bulos y mentiras.
¿De que tenéis miedo? ¿Que sea verdad todo lo que tachais de bulo dentro de vuestro mundo de la piruleta? ¿Que tiene de malo recabar datos?
Y me parece que los que defienden juzgar a los demás por hechos fortuitos como el lugar de nacimiento, al mismo tiempo se quejen de que se les discrimina por otro hecho fortuito como ser hombre y heterosexual... no es un discurso muy congruente que digamos.
Pero esa incongruencia es la base del discurso del prejuicio:
"Si me beneficia es justo y necesario, si me perjudica es injusto y arbitrario".
Otra masterclass de etica y moral convertida en intervención de mercados.