El PP reconoce ahora que la regularización no “engordará” el censo electoral de las próximas municipales ni generales

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a acusar al Gobierno de querer manipular las elecciones. Lo hizo antes de las generales de 2023 o, más recientemente, durante las extremeñas del pasado mes de diciembre. El propio Feijóo señaló a Pedro Sánchez por, supuestamente, usar el INE, Indra y Correos para cambiar votos. Y lo ha reiterado a cuenta de la regularización de migrantes sin papeles que ya viven y trabajan en España. La oposición ha sostenido que uno de los motivos de la medida es “engordar” el censo para modificar los próximos comicios.
Edito: suponiendo que den la cara, claro.
Pero les da igual. Tiene que reafirmarse en sus bulos.
La verdad que solo sudamericanos se estima que son unos 700.000 ilegales en España; cifras del propio gobierno e instituciones públicas que oscilan entre 600.000 y 800.000 según qué fuente.
Solo pueden votar (en las municipales) los ciudadanos de
Bolivia
Cabo Verde
Chile
Colombia
Corea del Sur
Ecuador
Islandia
Noruega
Nueva Zelanda
Paraguay
Perú
Reino Unido
Trinidad y Tobago
Solo con Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú ya tienes un buen montón, no crees?
Anda que.
Y no, no vienen a sumarse a ninguna ingente cantidad de inmigracion que ya está aquí...porque ellos son esa inmigración que ya está aquí.
No sé pueden sumar a si mismos.
¡Cuñaoooo!!!