edición general
127 meneos
155 clics
El PP reconoce ahora que la regularización no “engordará” el censo electoral de las próximas municipales ni generales

El PP reconoce ahora que la regularización no “engordará” el censo electoral de las próximas municipales ni generales

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a acusar al Gobierno de querer manipular las elecciones. Lo hizo antes de las generales de 2023 o, más recientemente, durante las extremeñas del pasado mes de diciembre. El propio Feijóo señaló a Pedro Sánchez por, supuestamente, usar el INE, Indra y Correos para cambiar votos. Y lo ha reiterado a cuenta de la regularización de migrantes sin papeles que ya viven y trabajan en España. La oposición ha sostenido que uno de los motivos de la medida es “engordar” el censo para modificar los próximos comicios.

| etiquetas: pp , reconoce , regularización no engorda censo electoral
66 61 0 K 367 actualidad
29 comentarios
66 61 0 K 367 actualidad
Comentarios destacados:        
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Como he leído por algún lado, el problema no es que los inmigrantes puedan votar, el problema es que la gente que se cree el bulo sí puede votar.
31 K 309
freeclimb #6 freeclimb
#5 Muy buen apunte ese.
4 K 70
#20 okeil
#5 También se puede afirmar en adelante que todo lo que procede del PP tiene muchas posibilidades de ser mentira hasta que rectifiquen. Eso supone que tiene una muy baja fiabilidad, por lo que poner el futuro propio y el de tus hijos en sus manos es una muy mala idea, probablemente cuando estén en el poder no rectifiquen.
1 K 27
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo *
Tengo curiosidad sobre que diran ahora, en MNM, los que defendian a capa y espada que si engordaban el censo pese a que se les decia que no era asi....

Edito: suponiendo que den la cara, claro.
29 K 303
nitsuga.blisset #2 nitsuga.blisset
#1 A bulo muerto, bulo puesto. Ahora los difusores de bulos, pasarán al siguiente, hasta que también se desmienta y vuelta a comenzar.
13 K 141
manbobi #7 manbobi
#1 A caspa y espada.
7 K 80
josde #8 josde *
#1 Eso es difícil, son de los que lanzan el bulo o mentir y luego se esconden, sin dar la cara.
0 K 15
cocolisto #9 cocolisto
#1 ¿Dar la cara?Lo que dan es ascopena.
1 K 25
#12 Leon_Bocanegra
#1 pues ahora dicen que engordará el censo. Pero no este, el siguiente.
1 K 23
Atusateelpelo #13 Atusateelpelo
#12 Solo para Municipales y despues de 5 años de residencia. Tampoco seria para el siguiente.
0 K 18
#14 Leon_Bocanegra
#13 y no todos, solo los que vengan de países con convenio con España.
Pero les da igual. Tiene que reafirmarse en sus bulos.
1 K 21
Atusateelpelo #17 Atusateelpelo
#14 Eso le respondi ayer a uno con la lista de paises con convenio.
0 K 18
Varlak #21 Varlak
#13 Los de países sudamericanos pueden pedir la nacionalidad tras 2 años de residencia legal, y la mayoría de ilegales son de Sudamérica.
1 K 18
bigmat #27 bigmat
#21 Y Guinea Ecuatorial, Filipinas, y judíos sefardíes, pero eso son los menos.
La verdad que solo sudamericanos se estima que son unos 700.000 ilegales en España; cifras del propio gobierno e instituciones públicas que oscilan entre 600.000 y 800.000 según qué fuente.
0 K 7
#23 tobruk1234
#12 Ya los tienen que es una invasion, nos roban el trabajo, nos imponen sus religiones, se comen los perros, que vienen a cobrar paguitas y saturar los servicios publicos por eso funcionan mal, (no porque ellos los estan destruyendo), que hacen efecto llamada, que nos van hechar de nuestras casas, que denigran los sueldos a la baja, creo que no he olvidado ninguno, pero seguro que alguno dice que nos estan sorbiendo el cerebro
0 K 7
JuanCarVen #18 JuanCarVen
#1 Los cobardes no dan la cara nunca. Si tuviéramos un ICE aquí serían los primeros en apuntarse.
2 K 29
jromero1974 #28 jromero1974
#1 te refieres al orionnosequé ese? debe estar cagando porque no se ha pronunciado aún
0 K 7
#4 Leon_Bocanegra
Que se lo cuenten a @Katos que ayer se llevó un strike por seguir con ese bulo.
5 K 86
#3 Nasser
El voto del tonto necesita argumentos y ahí está el PP-vOx trabajando intensamente para conseguir esa mayoría que los sumirá en la miseria
5 K 73
Meneador_Compulsivo #10 Meneador_Compulsivo
Engordará en las siguientes pero el diario de Escolar sabe que sus lectores son unos mamacallos.
3 K 15
#11 Leon_Bocanegra *
#10 No, tampoco engordará la siguientes.
Solo pueden votar (en las municipales) los ciudadanos de
Bolivia
Cabo Verde
Chile
Colombia
Corea del Sur
Ecuador
Islandia
Noruega
Nueva Zelanda
Paraguay
Perú
Reino Unido
Trinidad y Tobago
6 K 86
#24 Troglobyte
#11 #11 Te parecen pocos??? :shit:
Solo con Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú ya tienes un buen montón, no crees?
0 K 9
#25 Leon_Bocanegra
#24 No, no creo. Son gente que solo va a votar para elegir al alcalde de su pueblo. Que puto problemon ,eh!!! Madre mía, el gran reemplazo...
Anda que.
0 K 12
#26 Troglobyte
#25 no, son gente que para acceder a la medida ya llevan un tiempo en España y solo necesitan dos años para pedir la nacionalidad y alrededor de uno para obtenerla. Es decir, en un plazo corto de tiempo tienen derecho a voto y por otro lado, vienen a sumarse a la ingente cantidad de migración que ya está aquí y sirven de llamada para la siguiente tanda. Eso te puede gustar o no gustar, pero no puedes decir que es inocuo. Sí que es relevante y tiene consecuencias. Decir lo contrario, es mentir.
0 K 9
#29 Leon_Bocanegra
#26 por supuesto que es inocuo. Donde está el problema en que ciudadanos españoles voten en las elecciones?


Y no, no vienen a sumarse a ninguna ingente cantidad de inmigracion que ya está aquí...porque ellos son esa inmigración que ya está aquí.
No sé pueden sumar a si mismos.
0 K 12
Cehona #15 Cehona
#10 Repite conmigo.
¡Cuñaoooo!!!
5 K 60
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#10 patadon hacia adelante xD
5 K 73
#19 fremen11
#10 Joder y eso que te lo han dicho los del PP, ah!! Pero no lo ha dicho Santi, por ahí te vas a escapar....
0 K 7
Anfiarao #22 Anfiarao
#10 no dais más de sí
0 K 11

menéame