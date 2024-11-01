El PP reconoce ahora que la regularización no “engordará” el censo electoral de las próximas municipales ni generales

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a acusar al Gobierno de querer manipular las elecciones. Lo hizo antes de las generales de 2023 o, más recientemente, durante las extremeñas del pasado mes de diciembre. El propio Feijóo señaló a Pedro Sánchez por, supuestamente, usar el INE, Indra y Correos para cambiar votos. Y lo ha reiterado a cuenta de la regularización de migrantes sin papeles que ya viven y trabajan en España. La oposición ha sostenido que uno de los motivos de la medida es “engordar” el censo para modificar los próximos comicios.