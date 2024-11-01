edición general
El PP reclama elecciones por la baliza v-16 para coches que exige la DGT: "Van a costar 40 euros a cada familia"

Esteban González Pons rechaza el nuevo dispositivo de seguridad por ser “un nuevo impuesto” de “un gobierno corrupto” “Pagar impuestos es decente. Pagárselos a un gobierno corrupto, inquietante. Pero que un gobierno corrupto suba los impuestos produce desazón y desafección democrática”

33 comentarios
Comentarios destacados:        
Andreham
Más nos costó vuestro puto rescate bancario y no estáis ilegalizados, malditos asquerosos.

Eso sí, lo de las balizas es un TIMAZO y hay que depurar responsabilidades por un acto de corrupción a plena vista.
21
g3_g3
#1 Lo que se rescató fueron las cajas de ahorros.

Todas las semanas las mismas mentiras.
7
Andreham
#4 Lo que es mentira es que se rescataran las cajas de ahorros.

Todas las semanas hay que dejarlo claro para los padefos.
4
g3_g3
#8 Padefo lo será tú ** ***. P****o!!! :peineta: :peineta: :peineta:
2
NATOstrófico
#13 Banco de Madrid, Banco de Valencia y Banco Gallego fueron rescatados.

Negativo por mentir y manipular, algo muy habitual en ti, por cierto.

c/c #8
3
g3_g3
#24 Tú dices que yo miento y manipuló? Hay que joderse con estos p***s b*******s.
0
bronco1890
#24 Banco de Valencia estaba controlado por Bancaja y Banco Gallego por Novocaixa Galicia. Era común en esa época que las cajas tuviesen participaciones en bancos para captar capital privado y poder operar como banco comercial. El caso de Banco de Madrid no fue un rescate si no una liquidación ordenada.
En los tres casos los accionistas perdieron el 100% de su inversión. Como las cajas no tienen accionistas y los gestores no tenían responsabilidad patrimonial hubo que rescatarlas con el dinero de todos.
0
Verdaderofalso
#1 #4 nos timan cada vez que pasamos por el peaje del Huerna declarado ilegal y que fue Cascos quien lo logró.
Con 3 veces que pasas ya pagas una baliza
1
Nasser
#4 que deben devolver los bancos que se quedaron con ellas, todas las semanas intentando engañar para ocultar quien debe devolver el dinero ese que decía Montoro Ppero que devolverían.
1
Harkon
#1 Y en víctimas mortales entre Dana y Covid de la IDA ya ni te cuento

Lo de las balizas más bien es una decisión tomada demasiado rápidamente y sin pensar, la mayoría de las balizas se compran a empresas chinas, no sé donde puede estar la corrupción, es más inutilidad que otra cosa, que también es grave, ojo.
2
refrito
#19 anda, chinas, como las mascarillas del covid con el que se ha forrado medio psoe y pp que andaba gobernando algo. Seguro que en vez de San Chin Chon, anda por ahí Chis To Ra
0
Harkon
#26 Tendría lógica si fueran todas de la misma empresa pero es de varias y encima son bastante baratas, a mi la mía me costó 30 euros y venía con pilas y conector de mechero, sin conector de mechero la sacabas por 22 euros.
0
refrito
#27 Pues las que compro Leire aka la fontanera de la psoe para correos te las venden a 60 pavos
0
Harkon
#28 Pero no las compres y listo, anda que no hay como 250 modelos cada uno de su empresa.

Repito, no sé donde está la corrupción ahí, no hay una empresa beneficiaria clara. Inutilidad, sí, corrupción, muy improbable.
0 K 20
refrito
#29 si 250 modelos y más de 30 millones de coches obligados a disponer de ella. Seguro que nadie en la DGT estaba produciendolas con algún familiar ya cuando sabían los requisitos que iban a poner para la homologación
0
Harkon
#31 repito, 250 empresas, 30 millones por 30 euros son 180 millones, entre 250 salen a 720.000 euros, y eso no es el beneficio, que la baliza vale ahcerla, pongamos 25 euros, es decir, que el beneficio son 5 euros por baliza, eso hacen 120.000 euros. y aunque sean 60 pavos y el beneficio sean 10 euros, eso son 240.000 euros para una empresa a la que hay que pagar empleados e impuestos, empieza a restar.

Es ridículo.
0
Katos
#1 el. Mismo rescate pactado con el psoe?

Deja de hacer el ridículo anda.

Pseo pp es absolutamente lo mismo
0
imagosg
El PP es el grupo de mentirosos y manipuladores más patético que se conoce.
10
Kyuzo
El PP será una basura, pero lo de la baliza tiene mucha tela eh.
3
DrEvil
Que sí, que la baliza es un despropósito, pero ¿En serio?

Con todo lo que hay para elegir de corruptelas: con dos secretarios de organización en la trena, con lo que está saliendo en Venezuela, con lo de la mujer y el hermano, con la banda del peugeot,... piden elecciones ¿por una baliza?

Supongo que es algo que tienen más o menos seguro que no les va a salpicar a ellos, por que a saber lo que hay con todo lo otro. Sino no me lo explico.
2
unlugar
#7 No les ha salpicado... aún.
0
angelitoMagno
Gonzalez Pons, el señor que escribió esto. Never forget.

(la foto está sacada de Internet, no es mía, aun tengo unos principios)
 media
1
endy
Si el Gobierno es corrupto, normal que la DGT también lo sea como muchas otras entidades que se han ido fundiendo el dinero de los impuestos para beneficiar a unos pocos.
El típico privatizar las beneficios y socializar las pérdidas
1
Barriales
Que moreno esta el hijolagranputa.
1
angelitoMagno
Decir que los impuestos van al gobierno en vez de ir al estado debería inhabilitarte como político.
Estás mintiendo y socavando la confianza de la gente en la democracia por motivos electoralistas.
0
ElenaCoures1
A algunas más, que muchas tenemos más de un vehículo
0
Blackat
Que ganas tengo de que Catalunya se independice de este trozo de mierda de estado....apesta todo.
0
pozz
Un amigo policia local, hace un par de dias me comentó que ya habian recibido hace unos dias una directiva de la DGT para hacer controles a partir del dia de reyes de vehiculos que no tengan la baliza homologada, la multa son 80€... si tienes un accidente o averia y no tienes la baliza, son 200€ de multa.
0
CharlesBrowson
a ver si soltando esto la gente no protesta tanto con la dichosa baliza, que son 40 pavos nada mas!! tiesos!!! que las putes dell cobete no son gratis!!
0
Jakeukalane
#5 si que la habéis comprado cara... A mí me costó 26€
0
xuanra2002
A mí en total 50€ porque compré unas cuando salieron con el logo de válidas para la DGT y luego salieron las geolocalizadas. En Carrefour las tenéis a 30€.
El timo son las no geolocalizadas pero con el logo de la DGT.
Y ahora las que han dejado de ser validas
0
sliana
Es la corrupción de la DGT de Aznar, o nos hemos olvidado de que el director de la DGT ya estuvo hace años en el cargo? Los radares también son culpa de perro?
1

