El PP reclama elecciones por la baliza v-16 para coches que exige la DGT: "Van a costar 40 euros a cada familia"

Esteban González Pons rechaza el nuevo dispositivo de seguridad por ser “un nuevo impuesto” de “un gobierno corrupto” “Pagar impuestos es decente. Pagárselos a un gobierno corrupto, inquietante. Pero que un gobierno corrupto suba los impuestos produce desazón y desafección democrática”
| etiquetas: baliza , pp , elecciones , v-16
Eso sí, lo de las balizas es un TIMAZO y hay que depurar responsabilidades por un acto de corrupción a plena vista.
Todas las semanas las mismas mentiras.
Todas las semanas hay que dejarlo claro para los padefos.
Negativo por mentir y manipular, algo muy habitual en ti, por cierto.
c/c #8
En los tres casos los accionistas perdieron el 100% de su inversión. Como las cajas no tienen accionistas y los gestores no tenían responsabilidad patrimonial hubo que rescatarlas con el dinero de todos.
Con 3 veces que pasas ya pagas una baliza
Lo de las balizas más bien es una decisión tomada demasiado rápidamente y sin pensar, la mayoría de las balizas se compran a empresas chinas, no sé donde puede estar la corrupción, es más inutilidad que otra cosa, que también es grave, ojo.
Repito, no sé donde está la corrupción ahí, no hay una empresa beneficiaria clara. Inutilidad, sí, corrupción, muy improbable.
Es ridículo.
Deja de hacer el ridículo anda.
Pseo pp es absolutamente lo mismo
Con todo lo que hay para elegir de corruptelas: con dos secretarios de organización en la trena, con lo que está saliendo en Venezuela, con lo de la mujer y el hermano, con la banda del peugeot,... piden elecciones ¿por una baliza?
Supongo que es algo que tienen más o menos seguro que no les va a salpicar a ellos, por que a saber lo que hay con todo lo otro. Sino no me lo explico.
(la foto está sacada de Internet, no es mía, aun tengo unos principios)
El típico privatizar las beneficios y socializar las pérdidas
Estás mintiendo y socavando la confianza de la gente en la democracia por motivos electoralistas.
El timo son las no geolocalizadas pero con el logo de la DGT.
Y ahora las que han dejado de ser validas